Кількість ліквідованих найманців РФ з Африки зростає. Ідентифіковано двох нігерійців, - ГУР МО

Росія активно залучає громадян Нігерії для війни проти України. Кількість ідентифікованих ліквідованих найманців з Африки зростає.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Так, на Луганщині виявлено тіла двох громадян Нігерії - Хамзата Казіна Калаволе (Hamzat Kazeen Kolawole, 03.04.1983 р.н.) та Мбаха Стівена Удоки (Mbah Stephen Udoka, 07.01.1988 р.н.).

Вони проходили службу у складі 423-го гвардійського мотострілецького полку (в/ч 91701) 4-ї гвардійської танкової кантемирівської дивізії збройних сил РФ.

Контракти із окупаційною армією вони уклали у другій половині 2025 року: Калаволе - 29 серпня, Удока - 28 вересня.

"Удока фактично не проходив жодної підготовки — вже за п’ять днів, 3 жовтня, його зарахували до частини і того ж дня відправили на тимчасово окуповані території України.



Документи щодо підготовки Калаволе не збереглися, однак із високою ймовірністю, він також не проходив жодного військового вишколу. У Нігерії в нього залишилися дружина та троє дітей", - йдеться в повідомленні.

Обох нігерійців було ліквідовано наприкінці листопада під час спроби штурму українських позицій на Луганщині. У стрілецький бій вони так і не вступили - найманців ліквідували ударом дрона.

