Россия активно привлекает граждан Нигерии для войны против Украины. Количество идентифицированных ликвидированных наемников из Африки растет.

Что известно?

Так, в Луганской области обнаружены тела двух граждан Нигерии - Хамзата Казина Калаволе (Hamzat Kazeen Kolawole, 03.04.1983 г.р.) и Мбаха Стивена Удоки (Mbah Stephen Udoka, 07.01.1988 г.р.).

Они проходили службу в составе 423-го гвардейского мотострелкового полка (в/ч 91701) 4-й гвардейской танковой кантемировской дивизии вооруженных сил РФ.

Контракты с оккупационной армией они заключили во второй половине 2025 года: Калаволе - 29 августа, Удока - 28 сентября.

"Удока фактически не проходил никакой подготовки — уже через пять дней, 3 октября, его зачислили в часть и в тот же день отправили на временно оккупированные территории Украины.



Документы о подготовке Калаволе не сохранились, однако с высокой вероятностью он также не проходил никакой военной подготовки. В Нигерии у него остались жена и трое детей", - говорится в сообщении.

Оба нигерийца были ликвидированы в конце ноября во время попытки штурма украинских позиций в Луганской области. В стрелковый бой они так и не вступили — наемников ликвидировали ударом дрона.

