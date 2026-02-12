Количество ликвидированных наемников РФ из Африки растет. Идентифицированы два нигерийца, - ГУР МО
Россия активно привлекает граждан Нигерии для войны против Украины. Количество идентифицированных ликвидированных наемников из Африки растет.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Так, в Луганской области обнаружены тела двух граждан Нигерии - Хамзата Казина Калаволе (Hamzat Kazeen Kolawole, 03.04.1983 г.р.) и Мбаха Стивена Удоки (Mbah Stephen Udoka, 07.01.1988 г.р.).
Они проходили службу в составе 423-го гвардейского мотострелкового полка (в/ч 91701) 4-й гвардейской танковой кантемировской дивизии вооруженных сил РФ.
Контракты с оккупационной армией они заключили во второй половине 2025 года: Калаволе - 29 августа, Удока - 28 сентября.
"Удока фактически не проходил никакой подготовки — уже через пять дней, 3 октября, его зачислили в часть и в тот же день отправили на временно оккупированные территории Украины.
Документы о подготовке Калаволе не сохранились, однако с высокой вероятностью он также не проходил никакой военной подготовки. В Нигерии у него остались жена и трое детей", - говорится в сообщении.
Оба нигерийца были ликвидированы в конце ноября во время попытки штурма украинских позиций в Луганской области. В стрелковый бой они так и не вступили — наемников ликвидировали ударом дрона.
бажаючі подихати за ***** за гроші вже сі закінчуються
руська армія з неграми всіх сільнєй!
кацапска армія отпимуе ********!"