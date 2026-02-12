РУС
Количество ликвидированных наемников РФ из Африки растет. Идентифицированы два нигерийца, - ГУР МО

Россия активно привлекает граждан Нигерии для войны против Украины. Количество идентифицированных ликвидированных наемников из Африки растет.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО.

Что известно?

Так, в Луганской области обнаружены тела двух граждан Нигерии - Хамзата Казина Калаволе (Hamzat Kazeen Kolawole, 03.04.1983 г.р.) и Мбаха Стивена Удоки (Mbah Stephen Udoka, 07.01.1988 г.р.).

Они проходили службу в составе 423-го гвардейского мотострелкового полка (в/ч 91701) 4-й гвардейской танковой кантемировской дивизии вооруженных сил РФ.

Контракты с оккупационной армией они заключили во второй половине 2025 года: Калаволе - 29 августа, Удока - 28 сентября.

Читайте: Евросоюз планирует заменить российский газ дополнительными поставками из Нигерии

"Удока фактически не проходил никакой подготовки — уже через пять дней, 3 октября, его зачислили в часть и в тот же день отправили на временно оккупированные территории Украины.

Документы о подготовке Калаволе не сохранились, однако с высокой вероятностью он также не проходил никакой военной подготовки. В Нигерии у него остались жена и трое детей", - говорится в сообщении.

Оба нигерийца были ликвидированы в конце ноября во время попытки штурма украинских позиций в Луганской области. В стрелковый бой они так и не вступили — наемников ликвидировали ударом дрона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нигерия предложила Украине создать логистический хаб для постоянных поставок зерна и продуктов питания

Граждане Нигерии воюют против Украины: подробности от ГУР
Нигерия (88) наемники рф (2135) ГУР (740)
Сортировать:
Cuntемировцы 🤣🤣🤣
12.02.2026 15:34 Ответить
на ********** із власним м'ясо вже проблема
бажаючі подихати за ***** за гроші вже сі закінчуються
12.02.2026 15:36 Ответить
Ла-ка-лут!
12.02.2026 15:39 Ответить
От москви до Британських морєй
руська армія з неграми всіх сільнєй!
12.02.2026 16:02 Ответить
"Ведь от москви до Британських морєй
кацапска армія отпимуе ********!"
12.02.2026 16:23 Ответить
Рубероїди їбучі.
12.02.2026 16:15 Ответить
"Какие аткритиє русскіє ліца!" Нєсєдєлась в дярявнє-то сваєй, у юбкі жонкінай... Вот ано как...
12.02.2026 17:25 Ответить
 
 