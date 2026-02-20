Дрон зависает над российским наемником из Африки, взрывается и разрывает оккупанта на куски. ВИДЕО

Российское командование продолжает бросать в "мясные штурмы" на Харьковском направлении иностранных наемников, пытаясь сохранить собственный мобилизационный ресурс. Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 120-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ зафиксировали и ликвидировали очередного "солдата удачи", который приехал воевать за интересы Кремля.

На этот раз жертвой украинского дрона-камикадзе стал выходец из Африканского континента.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали операции:

Обнаружение цели: Аэроразведка 120-й ОБр ТрО обнаружила передвижение пехоты врага в приграничных районах Харьковской области. Среди группы оккупантов четко выделялся наемник характерной внешности.

Точный удар: Оператор FPV-дрона мастерски направил беспилотник прямо на цель. На видео зафиксирован момент попадания, который не оставил наемнику никаких шансов на выживание.

Бесславный финал: Вместо обещанных российскими вербовщиками денег и "легкой прогулки", африканский боевик нашел свою смерть в разбитых лесополосах Харьковщины.

Смотрите: Африканский наемник армии РФ на коленях тщетно молит о жизни украинского дрона-камикадзе. ВИДЕО

Контекст

В последнее время на Волчанском и Липцевском направлениях фиксируется значительное количество иностранцев в составе оккупационных войск: от граждан Кубы и Непала до выходцев из стран Африки. Большинство из них используются россиянами как расходный материал при разведке боем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские штурмовики танцуют и поют африканские песни перед боем: "Глянь сколько одноразочек. Радостные. Сейчас на залив пойдут - запоют по другому". ВИДЕО