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Прикордонники "Гарт" дронами підірвали автівку в ангарі та спричинили детонацію боєкомплекту окупантів. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Гарт" знищили ворожий склад боєприпасів на Південно-Слобожанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українська аеророзвідка зафіксувала активність біля ангару поблизу кордону та завдала ударів дронами.

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Безпілотники залетіли всередину споруди та уразили вантажівку, внаслідок чого сталася детонація боєкомплекту, який окупанти готували для подальших штурмів.

Кадрами успішної операції бійці поділилися у соцмережах.

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армія рф (21181) ДПСУ Держприкордонслужба (6739) прикордонники (1248) знищення (10276) дрони (8331)
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Українським дронщикам респектище-давайте ще...
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21.02.2026 10:09 Відповісти
Я ж писав, після того, як ми почали бить по складах б/п, що кацапи почнуть зберігать ********** "на колесах"...
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21.02.2026 11:29 Відповісти
Яскраво
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21.02.2026 10:32 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!!
А зеленський після Оману, з бакановим-єрмаком-татаровим-міндічем та злочинною групою осіб з Будинку Уряду, саме з2019 року, зайняті мародерством грошей з України!! Допомагає ****** з тилу знищити Україну!
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21.02.2026 10:40 Відповісти
 
 