Прикордонники "Гарт" дронами підірвали автівку в ангарі та спричинили детонацію боєкомплекту окупантів. ВIДЕО
Прикордонники бригади "Гарт" знищили ворожий склад боєприпасів на Південно-Слобожанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українська аеророзвідка зафіксувала активність біля ангару поблизу кордону та завдала ударів дронами.
Безпілотники залетіли всередину споруди та уразили вантажівку, внаслідок чого сталася детонація боєкомплекту, який окупанти готували для подальших штурмів.
Кадрами успішної операції бійці поділилися у соцмережах.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А зеленський після Оману, з бакановим-єрмаком-татаровим-міндічем та злочинною групою осіб з Будинку Уряду, саме з2019 року, зайняті мародерством грошей з України!! Допомагає ****** з тилу знищити Україну!