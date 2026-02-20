Мінус $75 мільйонів: СБС за одну ніч знищили три ЗРК "Тор" на Запоріжжі. ВIДЕО
Сили безпілотних систем (СБС) ЗСУ провели блискучу операцію з одномоментного осліплення ворога на південному фронті. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ніч на 20 лютого 2026 року пілоти 1-го окремого центру СБС за координації новоствореного Командного центру Middle Strike ліквідували одразу три зенітно-ракетні комплекси "Тор" на окупованій частині Запорізької області.
Методичне винищення російської ППО стає візитівкою нового роду військ, відкриваючи небо для подальшої роботи української авіації та далекобійних дронів.
Деталі операції:
-
Масштаб втрат: Росіяни втратили три одиниці високовартісної техніки ближнього ешелону. Орієнтовна вартість знищених комплексів становить близько 75 мільйонів доларів.
-
Зброя відплати: Для ударів було використано новітні ударні БпЛА FP-2 (Middle Strike). Завдяки бойовій частині вагою 60 кг, ці дрони не залишили легкоброньованим ЗРК жодного шансу на відновлення.
-
Координація: Операція була спланована КЦ Middle Strike СБС, що дозволило завдати ударів практично одночасно у різних точках ТОТ Запоріжжя, не давши ворогу можливості зреагувати або вивести техніку з-під удару.
Чому це важливо?
ЗРК "Тор" - це "очі" та "руки" ближнього прикриття окупантів. Саме вони зазвичай завдають найбільшого клопоту нашим розвідувальним та ударним дронам. Вибиття трьох одиниць за ніч суттєво послаблює ППО загарбників на цілому напрямку.
