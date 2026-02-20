Мінус $75 мільйонів: СБС за одну ніч знищили три ЗРК "Тор" на Запоріжжі. ВIДЕО

Сили безпілотних систем (СБС) ЗСУ провели блискучу операцію з одномоментного осліплення ворога на південному фронті. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ніч на 20 лютого 2026 року пілоти 1-го окремого центру СБС за координації новоствореного Командного центру Middle Strike ліквідували одразу три зенітно-ракетні комплекси "Тор" на окупованій частині Запорізької області.

Методичне винищення російської ППО стає візитівкою нового роду військ, відкриваючи небо для подальшої роботи української авіації та далекобійних дронів.

Деталі операції:

  • Масштаб втрат: Росіяни втратили три одиниці високовартісної техніки ближнього ешелону. Орієнтовна вартість знищених комплексів становить близько 75 мільйонів доларів.

  • Зброя відплати: Для ударів було використано новітні ударні БпЛА FP-2 (Middle Strike). Завдяки бойовій частині вагою 60 кг, ці дрони не залишили легкоброньованим ЗРК жодного шансу на відновлення.

  • Координація: Операція була спланована КЦ Middle Strike СБС, що дозволило завдати ударів практично одночасно у різних точках ТОТ Запоріжжя, не давши ворогу можливості зреагувати або вивести техніку з-під удару.

Чому це важливо?

ЗРК "Тор" - це "очі" та "руки" ближнього прикриття окупантів. Саме вони зазвичай завдають найбільшого клопоту нашим розвідувальним та ударним дронам. Вибиття трьох одиниць за ніч суттєво послаблює ППО загарбників на цілому напрямку.

Дивіться: Погром російської ППО: бійці СБС знищили три ЗРК "Тор-М2" та один ЗРК "Оса" на окупованих територіях. ВIДЕО

20.02.2026 15:35 Відповісти
Добре!
20.02.2026 15:40 Відповісти
Чекаємо завтра в статистиці ))
20.02.2026 15:52 Відповісти
Два - в "робочому режимі", з них дві - на ходу... Значить - екіпажі - всередині, і "смажаться"...
21.02.2026 07:38 Відповісти
якщо в тік-ток не виставив - не зараховано
20.02.2026 16:20 Відповісти
Цікаво,як їх знаходять?Через супутники,розвіддрони,пеленг радарів?В любому випадку молодці.Шкода велика.Кацапи будуть сердитись.
20.02.2026 17:57 Відповісти
Все знаходиться на першій лінії , - Пробивають коридор. Хорошо що все знаходиться під управлінням однієї людини .Одні пробивають , другі роблять розвідку треті летять бомбить.
21.02.2026 15:35 Відповісти
 
 