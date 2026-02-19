Рекордний "русоріз" під Донецьком: пілоти "Фенікса" на відстані понад 50 км спалили 12 одиниць техніки окупантів. ВIДЕО

Сили безпілотних систем ЗСУ продовжують демонструвати, що безпечних зон для окупантів не існує навіть у глибокому тилу. Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори Головного відділу безпілотних авіаційних систем (ГВ БАС) "Фенікс" влаштували справжній розгром логістичної колони ворога на трасі поблизу Донецька.

Унікальність операції полягає в дистанції ураження: наші "пташки" відпрацювали по цілях на відстані понад 50 кілометрів від лінії фронту.

Результати "полювання":

Розгром логістики: Влучними ударами було уражено 9 вантажівок , що перевозили боєприпаси та майно, а також 3 автомобілі типу "буханка" , які окупанти використовують для перекидання особового складу та дрібних вантажів.

Технологічна перевага: Робота на такій дистанції (50+ км) свідчить про використання новітніх засобів зв'язку та дронів-ретрансляторів, що робить беззахисними ворожі комунікації глибоко в тилу Донецької агломерації.

Ефект несподіванки: Загарбники на трасі біля Донецька почувалися у відносній безпеці, проте майстерність пілотів "Фенікса" перетворила їхню колону на купи металобрухту.

"Надзвичайно ефективний Русоріз! Дронами на відстані 50+ кілометрів влетіли у 9 вантажівок і 3 буханки", - зазначається у коментарі до відео.

