УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14355 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки
16 368 20

Рекордний "русоріз" під Донецьком: пілоти "Фенікса" на відстані понад 50 км спалили 12 одиниць техніки окупантів. ВIДЕО

Сили безпілотних систем ЗСУ продовжують демонструвати, що безпечних зон для окупантів не існує навіть у глибокому тилу. Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори Головного відділу безпілотних авіаційних систем (ГВ БАС) "Фенікс" влаштували справжній розгром логістичної колони ворога на трасі поблизу Донецька.

Унікальність операції полягає в дистанції ураження: наші "пташки" відпрацювали по цілях на відстані понад 50 кілометрів від лінії фронту.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Результати "полювання":

  • Розгром логістики: Влучними ударами було уражено 9 вантажівок, що перевозили боєприпаси та майно, а також 3 автомобілі типу "буханка", які окупанти використовують для перекидання особового складу та дрібних вантажів.

  • Технологічна перевага: Робота на такій дистанції (50+ км) свідчить про використання новітніх засобів зв'язку та дронів-ретрансляторів, що робить беззахисними ворожі комунікації глибоко в тилу Донецької агломерації.

  • Ефект несподіванки: Загарбники на трасі біля Донецька почувалися у відносній безпеці, проте майстерність пілотів "Фенікса" перетворила їхню колону на купи металобрухту.

Дивіться: Оператори бригади "Nemesis" уразили російський ЗРК "Оса" на Донеччині. ВIДЕО

"Надзвичайно ефективний Русоріз! Дронами на відстані 50+ кілометрів влетіли у 9 вантажівок і 3 буханки", - зазначається у коментарі до відео.

Також дивіться: СБС менш ніж за тиждень уразили комплекси ППО противника вартістю понад $120 млн. ВIДЕО

Автор: 

Донецьк (962) Донецька область (11231) дрони (8257) Сили безпілотних систем (499) Донецький район (64)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
Непогано!... Майже вся техніка - "КамАЗи". Якщо везли якісь вантажі - то немало... І навіть якщо ішли пусті - теж хороший результат - бо ці автомобілі вже не зможуть везти вантажі... І те, що їх били під час руху - теж добре - там загинули водії цих транспортних засобів...(били, цілеспрямовано, ззаду, в стик між кузовом і кабіною. Спереду -водій, внизу - паливний бак...). Коротше кажучи - "суцільний позитив"...
показати весь коментар
19.02.2026 11:08 Відповісти
+23
Не русоріз, а кацапоріз
показати весь коментар
19.02.2026 10:45 Відповісти
+14
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
19.02.2026 10:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякую🙏
показати весь коментар
19.02.2026 10:42 Відповісти
Не русоріз, а кацапоріз
показати весь коментар
19.02.2026 10:45 Відповісти
*********!
показати весь коментар
19.02.2026 11:21 Відповісти
Ну простіше - закабзонили під@рів, так краще?
показати весь коментар
19.02.2026 12:44 Відповісти
Це Стерня таку абревіатуру русоріз завів. А вірніше було б москалоріз, кацапоріз.
показати весь коментар
19.02.2026 16:40 Відповісти
гойда!!!))
показати весь коментар
19.02.2026 10:48 Відповісти
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
19.02.2026 10:52 Відповісти
Непогано!... Майже вся техніка - "КамАЗи". Якщо везли якісь вантажі - то немало... І навіть якщо ішли пусті - теж хороший результат - бо ці автомобілі вже не зможуть везти вантажі... І те, що їх били під час руху - теж добре - там загинули водії цих транспортних засобів...(били, цілеспрямовано, ззаду, в стик між кузовом і кабіною. Спереду -водій, внизу - паливний бак...). Коротше кажучи - "суцільний позитив"...
показати весь коментар
19.02.2026 11:08 Відповісти
Всім їзда і всім пNзда.
показати весь коментар
19.02.2026 12:02 Відповісти
Вночі били. Причому русня явно на такій глибині (50 км) себе почувала у безпеці. На коритах немає захисту від слова "зовсім". Єдине, що якийсь РЕБ міг працювати, бо картинка була нечіткою та смикалась.
показати весь коментар
19.02.2026 12:27 Відповісти
каринка смикається через те, що при зменшенні висоти польоту погіршується радіозв'зок.
показати весь коментар
19.02.2026 14:06 Відповісти
Свино-монголорез👍
показати весь коментар
19.02.2026 12:44 Відповісти
Нарешті.... Якби ці дії масштабувати то москалі не могли би підвозити особовий склад, паливо та все що потрібно для наступу
показати весь коментар
19.02.2026 13:51 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!!!
Смерть московітам ****** в Україні!!!
Армія! Мова! Віра!!
показати весь коментар
19.02.2026 15:06 Відповісти
Ну це краще ніж зельоні гундосики, від оманської гніди, з його ефективними менеджерами
показати весь коментар
19.02.2026 20:48 Відповісти
Гундосики кажеш?
Сам звідки гундосиш?Нарізав до німців та звідки кажеш якусь у.йню
показати весь коментар
20.02.2026 03:49 Відповісти
Дуже дуже захоплююче відео
показати весь коментар
20.02.2026 03:47 Відповісти
Дякую Господь! Бережи ангелів Своїх, захисників наших. Пробач провини наші, поверни їх живими.
показати весь коментар
20.02.2026 05:56 Відповісти
 
 