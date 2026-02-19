Рекордный "русорез" под Донецком: пилоты "Феникса" на расстоянии более 50 км сожгли 12 единиц техники оккупантов. ВИДЕО
Силы беспилотных систем ВСУ продолжают демонстрировать, что безопасных зон для оккупантов не существует даже в глубоком тылу. Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы Главного отдела беспилотных авиационных систем (ГВ БАС) "Феникс" устроили настоящий разгром логистической колонны врага на трассе вблизи Донецка.
Уникальность операции заключается в дистанции поражения: наши "птички" отработали по целям на расстоянии более 50 километров от линии фронта.
Результаты "охоты":
-
Разгром логистики: Точными ударами было поражено 9 грузовиков, перевозивших боеприпасы и имущество, а также 3 автомобиля типа "буханка", которые оккупанты используют для переброски личного состава и мелких грузов.
-
Технологическое преимущество: Работа на такой дистанции (50+ км) свидетельствует об использовании новейших средств связи и дронов-ретрансляторов, что делает беззащитными вражеские коммуникации глубоко в тылу Донецкой агломерации.
-
Эффект неожиданности: Захватчики на трассе возле Донецка чувствовали себя в относительной безопасности, однако мастерство пилотов "Феникса" превратило их колонну в кучу металлолома.
"Чрезвычайно эффективный Русорез! Дронами на расстоянии 50+ километров влетели в 9 грузовиков и 3 буханки", - отмечается в комментарии к видео.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль