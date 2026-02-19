РУС
Рекордный "русорез" под Донецком: пилоты "Феникса" на расстоянии более 50 км сожгли 12 единиц техники оккупантов. ВИДЕО

Силы беспилотных систем ВСУ продолжают демонстрировать, что безопасных зон для оккупантов не существует даже в глубоком тылу. Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы Главного отдела беспилотных авиационных систем (ГВ БАС) "Феникс" устроили настоящий разгром логистической колонны врага на трассе вблизи Донецка.

Уникальность операции заключается в дистанции поражения: наши "птички" отработали по целям на расстоянии более 50 километров от линии фронта.

Результаты "охоты":

  • Разгром логистики: Точными ударами было поражено 9 грузовиков, перевозивших боеприпасы и имущество, а также 3 автомобиля типа "буханка", которые оккупанты используют для переброски личного состава и мелких грузов.

  • Технологическое преимущество: Работа на такой дистанции (50+ км) свидетельствует об использовании новейших средств связи и дронов-ретрансляторов, что делает беззащитными вражеские коммуникации глубоко в тылу Донецкой агломерации.

  • Эффект неожиданности: Захватчики на трассе возле Донецка чувствовали себя в относительной безопасности, однако мастерство пилотов "Феникса" превратило их колонну в кучу металлолома.

"Чрезвычайно эффективный Русорез! Дронами на расстоянии 50+ километров влетели в 9 грузовиков и 3 буханки", - отмечается в комментарии к видео.

Донецьк (236) Донецкая область (5606) дроны (4742) Силы беспилотных систем (361) Донецкий район (48)
Дякую🙏
19.02.2026 10:42 Ответить
Не русоріз, а кацапоріз
19.02.2026 10:45 Ответить
гойда!!!))
19.02.2026 10:48 Ответить
Слава ЗСУ!
19.02.2026 10:52 Ответить
Непогано!... Майже вся техніка - "КамАЗи". Якщо везли якісь вантажі - то немало... І навіть якщо ішли пусті - теж хороший результат - бо ці автомобілі вже не зможуть везти вантажі... І те, що їх били під час руху - теж добре - там загинули водії цих транспортних засобів...(били, цілеспрямовано, ззаду, в стик між кузовом і кабіною. Спереду -водій, внизу - паливний бак...). Коротше кажучи - "суцільний позитив"...
19.02.2026 11:08 Ответить
 
 