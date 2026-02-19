Рекордный "русорез" под Донецком: пилоты "Феникса" на расстоянии более 50 км сожгли 12 единиц техники оккупантов. ВИДЕО

Силы беспилотных систем ВСУ продолжают демонстрировать, что безопасных зон для оккупантов не существует даже в глубоком тылу. Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы Главного отдела беспилотных авиационных систем (ГВ БАС) "Феникс" устроили настоящий разгром логистической колонны врага на трассе вблизи Донецка.

Уникальность операции заключается в дистанции поражения: наши "птички" отработали по целям на расстоянии более 50 километров от линии фронта.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Результаты "охоты":

Разгром логистики: Точными ударами было поражено 9 грузовиков , перевозивших боеприпасы и имущество, а также 3 автомобиля типа "буханка" , которые оккупанты используют для переброски личного состава и мелких грузов.

Технологическое преимущество: Работа на такой дистанции (50+ км) свидетельствует об использовании новейших средств связи и дронов-ретрансляторов, что делает беззащитными вражеские коммуникации глубоко в тылу Донецкой агломерации.

Эффект неожиданности: Захватчики на трассе возле Донецка чувствовали себя в относительной безопасности, однако мастерство пилотов "Феникса" превратило их колонну в кучу металлолома.

Смотрите: Операторы бригады "Nemesis" поразили российский ЗРК "Оса" в Донецкой области. ВИДЕО

"Чрезвычайно эффективный Русорез! Дронами на расстоянии 50+ километров влетели в 9 грузовиков и 3 буханки", - отмечается в комментарии к видео.

Также смотрите: СБС менее чем за неделю поразили комплексы ПВО противника стоимостью более $120 млн. ВИДЕО