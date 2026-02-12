Погром російської ППО: бійці СБС знищили три ЗРК "Тор-М2" та один ЗРК "Оса" на окупованих територіях

Сили безпілотних систем (СБС) продовжують методично випалювати ворожі засоби протиповітряної оборони, відкриваючи небо для подальшої роботи української авіації та далекобійної артилерії. Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни СБС провели серію успішних атак на тимчасово окупованих територіях Донецької та Херсонської областей.

За допомогою вітчизняних засобів ураження було ліквідовано одразу чотири зенітно-ракетні комплекси окупантів.

Результати "козацького" полювання:

Три ЗРК "Тор-М2": Уражено одні з найсучасніших російських комплексів малої дальності, які ворог використовує для прикриття важливих об'єктів та передових позицій.

ЗРК "Оса": Також було демілітаризовано ще одну радянську, але модернізовану систему, яка намагалася полювати на українські дрони.

Географія ударів: Успішні влучання зафіксовано на південному та східному фронтах (Херсонщина та Донеччина).

Також дивіться: Артилеристи 43-ї бригади знищили російський ЗРК "Бук" разом із екіпажем, виявивши ціль за допомогою БпЛА "Shark". ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 412-та бригада "Nemesis" за тиждень уразила 10 установок ППО ворога. ВIДЕО