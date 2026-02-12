Погром російської ППО: бійці СБС знищили три ЗРК "Тор-М2" та один ЗРК "Оса" на окупованих територіях

Сили безпілотних систем (СБС) продовжують методично випалювати ворожі засоби протиповітряної оборони, відкриваючи небо для подальшої роботи української авіації та далекобійної артилерії. Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни СБС провели серію успішних атак на тимчасово окупованих територіях Донецької та Херсонської областей.

За допомогою вітчизняних засобів ураження було ліквідовано одразу чотири зенітно-ракетні комплекси окупантів.

Результати "козацького" полювання:

  • Три ЗРК "Тор-М2": Уражено одні з найсучасніших російських комплексів малої дальності, які ворог використовує для прикриття важливих об'єктів та передових позицій.

  • ЗРК "Оса": Також було демілітаризовано ще одну радянську, але модернізовану систему, яка намагалася полювати на українські дрони.

  • Географія ударів: Успішні влучання зафіксовано на південному та східному фронтах (Херсонщина та Донеччина).

Оце я розумыю! Э Що показати ,а то показують як дрон ганяеться за однысеньким орком.
СЛАВА УКРАІНІ ! СЛАВА ПВО! СЛАВА ЗСУ!
12.02.2026 11:59 Відповісти
+ в кацапів немає шансів уразити наш такий комплекс. тому що їх не існує
вони не паряться , бють відразу по жилих кварталах
12.02.2026 16:11 Відповісти
В ЗСУ є на озброєнні ТОР-и (не М2, звісно). В 2018 році навіть була державна програма модернізації, з переведенням їх на цифровий зв'язок тощо. Перші тижні повномасштабки і ця, може і невеличка, кількість модернізованих ТОР-ів дуже допомогла втримати кацапів від коврових бомбардувань наших міст.
12.02.2026 18:06 Відповісти
Оси в нас є, але власні запаси ракет вичерпалися в 2022 році
12.02.2026 19:03 Відповісти
Війська СБС- красунчики! Повага військам СБС.
12.02.2026 16:35 Відповісти
Забій "ТОР"-ів в промислових масштабах - це дуже круто. Бо саме "ТОР"-и є реально ефективною зброєю проти ЗСУ-шних розвідувальних дронів - "великих крил".
12.02.2026 18:02 Відповісти
 
 