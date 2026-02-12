РУС
Разгром российской ПВО: бойцы СБС уничтожили три ЗРК "Тор-М2" и один ЗРК "Оса" на оккупированных территориях. ВИДЕО

Силы беспилотных систем (СБС) продолжают методично выжигать вражеские средства противовоздушной обороны, открывая небо для дальнейшей работы украинской авиации и дальнобойной артиллерии. Как сообщает Цензор.НЕТ, воины СБС провели серию успешных атак на временно оккупированных территориях Донецкой и Херсонской областей.

С помощью отечественных средств поражения было ликвидировано сразу четыре зенитно-ракетных комплекса оккупантов.

Результаты "казацкой" охоты:

  • Три ЗРК "Тор-М2": Поражены одни из самых современных российских комплексов малой дальности, которые враг использует для прикрытия важных объектов и передовых позиций.

  • ЗРК "Оса": Также была демилитаризована еще одна советская, но модернизированная система, которая пыталась охотиться на украинские дроны.

  • География ударов: Успешные попадания зафиксированы на южном и восточном фронтах (Херсонская и Донецкая области).

армия РФ (22251) ПВО (3462) уничтожение (9129) ЗРК (244) Силы беспилотных систем (363)
Оце я розумыю! Э Що показати ,а то показують як дрон ганяеться за однысеньким орком.
СЛАВА УКРАІНІ ! СЛАВА ПВО! СЛАВА ЗСУ!
12.02.2026 11:59 Ответить
+ в кацапів немає шансів уразити наш такий комплекс. тому що їх не існує
вони не паряться , бють відразу по жилих кварталах
12.02.2026 16:11 Ответить
В ЗСУ є на озброєнні ТОР-и (не М2, звісно). В 2018 році навіть була державна програма модернізації, з переведенням їх на цифровий зв'язок тощо. Перші тижні повномасштабки і ця, може і невеличка, кількість модернізованих ТОР-ів дуже допомогла втримати кацапів від коврових бомбардувань наших міст.
12.02.2026 18:06 Ответить
Оси в нас є, але власні запаси ракет вичерпалися в 2022 році
12.02.2026 19:03 Ответить
Війська СБС- красунчики! Повага військам СБС.
12.02.2026 16:35 Ответить
Забій "ТОР"-ів в промислових масштабах - це дуже круто. Бо саме "ТОР"-и є реально ефективною зброєю проти ЗСУ-шних розвідувальних дронів - "великих крил".
12.02.2026 18:02 Ответить
 
 