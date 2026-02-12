Разгром российской ПВО: бойцы СБС уничтожили три ЗРК "Тор-М2" и один ЗРК "Оса" на оккупированных территориях. ВИДЕО

Силы беспилотных систем (СБС) продолжают методично выжигать вражеские средства противовоздушной обороны, открывая небо для дальнейшей работы украинской авиации и дальнобойной артиллерии. Как сообщает Цензор.НЕТ, воины СБС провели серию успешных атак на временно оккупированных территориях Донецкой и Херсонской областей.

С помощью отечественных средств поражения было ликвидировано сразу четыре зенитно-ракетных комплекса оккупантов.

Результаты "казацкой" охоты:

Три ЗРК "Тор-М2": Поражены одни из самых современных российских комплексов малой дальности, которые враг использует для прикрытия важных объектов и передовых позиций.

ЗРК "Оса": Также была демилитаризована еще одна советская, но модернизированная система, которая пыталась охотиться на украинские дроны.

География ударов: Успешные попадания зафиксированы на южном и восточном фронтах (Херсонская и Донецкая области).

