Разгром российской ПВО: бойцы СБС уничтожили три ЗРК "Тор-М2" и один ЗРК "Оса" на оккупированных территориях. ВИДЕО
Силы беспилотных систем (СБС) продолжают методично выжигать вражеские средства противовоздушной обороны, открывая небо для дальнейшей работы украинской авиации и дальнобойной артиллерии. Как сообщает Цензор.НЕТ, воины СБС провели серию успешных атак на временно оккупированных территориях Донецкой и Херсонской областей.
С помощью отечественных средств поражения было ликвидировано сразу четыре зенитно-ракетных комплекса оккупантов.
Результаты "казацкой" охоты:
Три ЗРК "Тор-М2": Поражены одни из самых современных российских комплексов малой дальности, которые враг использует для прикрытия важных объектов и передовых позиций.
ЗРК "Оса": Также была демилитаризована еще одна советская, но модернизированная система, которая пыталась охотиться на украинские дроны.
География ударов: Успешные попадания зафиксированы на южном и восточном фронтах (Херсонская и Донецкая области).
СЛАВА УКРАІНІ ! СЛАВА ПВО! СЛАВА ЗСУ!
вони не паряться , бють відразу по жилих кварталах