Артиллеристы 43-й бригады уничтожили российский ЗРК "Бук" вместе с экипажем, обнаружив цель с помощью БПЛА "Shark"

Артиллеристы 43-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясила продолжают уменьшать потенциал противовоздушной обороны врага. Как сообщает Цензор.НЕТ, благодаря слаженной работе аэроразведки и огневых подразделений была уничтожена одна из самых ценных целей оккупантов - зенитно-ракетный комплекс "Бук".

Операция стала результатом эффективного взаимодействия между операторами беспилотников и артиллерийскими расчетами.

Подробности "зимней охоты":

  • Обнаружение: Аэроразведчики бригады с помощью разведывательного БПЛА Shark ("шаркисты") выследили вражеский ЗРК, который оккупанты пытались замаскировать среди зимнего ландшафта.

  • Поражение: После передачи точных координат артиллеристы нанесли сокрушительный удар. На видео зафиксирован момент попадания, после которого техника мгновенно вспыхнула.

  • Результат: Дорогостоящий комплекс оккупантов полностью уничтожен. Вместе с техникой был ликвидирован и весь экипаж, обслуживавший установку.

Уничтожение системы "Бук" существенно ослабляет способность врага прикрывать свои позиции от ударов украинской авиации и ракет, а также открывает новые возможности для работы наших дронов-камикадзе.

"Зимняя охота на вражеский "БУК"! Наши "шаркисты" во взаимодействии с побратимами обнаружили и сожгли ценную технику оккупантов. Экипаж - в пакете!" - прокомментировали успешную работу в 43-й ОАБр.

армия РФ (22739) 43 артиллерийская бригада большой мощност (27) ЗРК (280)
ЗСУ ви круті !
02.02.2026 09:38 Ответить
Гарна робота-виконавцям респект...
02.02.2026 09:51 Ответить
високоточним..))= одним без пристрілки у яблучко))
02.02.2026 11:31 Ответить
02.02.2026 09:38 Ответить
02.02.2026 09:51 Ответить
02.02.2026 11:31 Ответить
влучили точно в ціль 100%
02.02.2026 15:54 Ответить
Так "лучники" ж, працювали... 43-тя бригада - змішаного складу. На перших порах була озброєна лише "Піонами" (гаубиці калібру 203 мм). Я так розумію, "ємільчинські". А потім отримали, як доповнення, шведські "Арчери"... Попадання точне - від вибуху видно розліт палаючих порохових шашок ракетних двигунів...
02.02.2026 17:17 Ответить
Який цікавий *********, кумулятивний. Що це цікаво. Арчер чи екскалібур?
02.02.2026 22:39 Ответить
А звідки видно, що він "кумулятивний"? Я бачу вибух звичайних фугасних, чи осколочно-фугасних... А стріляли або "Арчери", або "Піони"... Бо 43-тя бригада саме їх на озброєнні мають...
02.02.2026 23:43 Ответить
вибух спочатку над установкою метрів 10, і реактивний снаряд запускається в дах. це видно добре. Це кумулятивна артилерійська БЧ,
03.02.2026 00:12 Ответить
Щось таке https://www.youtube.com/watch?v=F2BS17pXKGk
03.02.2026 00:18 Ответить
О-о-, "дружок"... Та ти взагалі НЕУК... Це саме один з типів "бризантних" снарядів... "Кумулятивний" спрацьовує при ударі в броню, пробиваючи її високотемпературним шнуром плазми, під високим тиском. Якщо він розривається на відстані від броні, плазмовий шнур не виникає, бо вибухова хвиля розсіюється в сторони. Саме на цьому базується один з типів захисту техніки - коли на неї ставляться різноманітні "екрани"
Те, що ти мені показав - "бризантний касетний снаряд направленої дії"... Він розділяється на кінцевій ділянці траєкторії, касетні ************* фіксуються в польоті лопастями, щоб вибух був направлений вниз, на противника, і підриваються на висоті в кілька десятків метрів, викидаючи шрапнельний заряд...
03.02.2026 00:48 Ответить
Ок, може я неправильно назвав тип, проте я точно визначив що це не "простий фугас" як ти написав, і точно знайшов якого це типу боеприпас, і те що я не знаю як дати опис українською, може й робить мене неуком, але "я бачу звичайні фугасні вибухи" це теж не приклад висококваліфікованого спеціаліста.
03.02.2026 11:21 Ответить
Ти не "неправильно назвав тип"... Ти не тямиш у самих принципах роботи ***********... Я не сильно придивлявся до характеру вибухів. Але я прекрасно знаю, якими типами гармат озброєна 43-тя бригада, і якими саме снарядами стріляють гаубиці. І "кумулятивні вони не використовують - це прерогатива ПРОТИТАНКОВОЇ артилерії... Саме вона б'є прямою наводкою. А гаубиці б"ють "навісним вогнем", і "накривають площу"... Основні типи гаубичних *********** - фугасні, осколочні та осколочно-фугасні. Касетні, та касетні направленої дії" - це РОЗВИТОК осколочних снарядів...
03.02.2026 12:30 Ответить
 
 