Артиллеристы 43-й бригады уничтожили российский ЗРК "Бук" вместе с экипажем, обнаружив цель с помощью БПЛА "Shark"
Артиллеристы 43-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясила продолжают уменьшать потенциал противовоздушной обороны врага. Как сообщает Цензор.НЕТ, благодаря слаженной работе аэроразведки и огневых подразделений была уничтожена одна из самых ценных целей оккупантов - зенитно-ракетный комплекс "Бук".
Операция стала результатом эффективного взаимодействия между операторами беспилотников и артиллерийскими расчетами.
Подробности "зимней охоты":
Обнаружение: Аэроразведчики бригады с помощью разведывательного БПЛА Shark ("шаркисты") выследили вражеский ЗРК, который оккупанты пытались замаскировать среди зимнего ландшафта.
Поражение: После передачи точных координат артиллеристы нанесли сокрушительный удар. На видео зафиксирован момент попадания, после которого техника мгновенно вспыхнула.
Результат: Дорогостоящий комплекс оккупантов полностью уничтожен. Вместе с техникой был ликвидирован и весь экипаж, обслуживавший установку.
Уничтожение системы "Бук" существенно ослабляет способность врага прикрывать свои позиции от ударов украинской авиации и ракет, а также открывает новые возможности для работы наших дронов-камикадзе.
"Зимняя охота на вражеский "БУК"! Наши "шаркисты" во взаимодействии с побратимами обнаружили и сожгли ценную технику оккупантов. Экипаж - в пакете!" - прокомментировали успешную работу в 43-й ОАБр.
Те, що ти мені показав - "бризантний касетний снаряд направленої дії"... Він розділяється на кінцевій ділянці траєкторії, касетні ************* фіксуються в польоті лопастями, щоб вибух був направлений вниз, на противника, і підриваються на висоті в кілька десятків метрів, викидаючи шрапнельний заряд...