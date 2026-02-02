Артиллеристы 43-й бригады уничтожили российский ЗРК "Бук" вместе с экипажем, обнаружив цель с помощью БПЛА "Shark"

Артиллеристы 43-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясила продолжают уменьшать потенциал противовоздушной обороны врага. Как сообщает Цензор.НЕТ, благодаря слаженной работе аэроразведки и огневых подразделений была уничтожена одна из самых ценных целей оккупантов - зенитно-ракетный комплекс "Бук".

Операция стала результатом эффективного взаимодействия между операторами беспилотников и артиллерийскими расчетами.

Подробности "зимней охоты":

Обнаружение: Аэроразведчики бригады с помощью разведывательного БПЛА Shark ("шаркисты") выследили вражеский ЗРК, который оккупанты пытались замаскировать среди зимнего ландшафта.

Поражение: После передачи точных координат артиллеристы нанесли сокрушительный удар. На видео зафиксирован момент попадания, после которого техника мгновенно вспыхнула.

Результат: Дорогостоящий комплекс оккупантов полностью уничтожен. Вместе с техникой был ликвидирован и весь экипаж, обслуживавший установку.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Уничтожение системы "Бук" существенно ослабляет способность врага прикрывать свои позиции от ударов украинской авиации и ракет, а также открывает новые возможности для работы наших дронов-камикадзе.

"Зимняя охота на вражеский "БУК"! Наши "шаркисты" во взаимодействии с побратимами обнаружили и сожгли ценную технику оккупантов. Экипаж - в пакете!" - прокомментировали успешную работу в 43-й ОАБр.

Смотрите также: Украинские воины уничтожили пусковую установку российского ЗРК С-400 стоимостью более миллиарда долларов. ВИДЕО