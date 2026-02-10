РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7569 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники
2 600 6

Спецподразделение ГУР "Призраки" уничтожило три вражеские дорогостоящие РЛС и редкий "арктический" ЗРК 9К332 "Тор-М2ДТ". ВИДЕО

Военная разведка Украины продолжает методично разрушать систему противовоздушной обороны оккупантов, делая их позиции уязвимыми для дальнейших ударов. Как сообщает Цензор.НЕТ, специалисты спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" продемонстрировали результаты своей охоты в конце января.

Благодаря мастерству дронарей-разведчиков, захватчики потеряли ключевые средства обнаружения воздушных целей по всей линии боевого столкновения.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Список "демилитаризованной" техники:

  • РЛС 48Я6-К1 "Подлет": Современная станция, предназначенная для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах.

  • РЛС 55Ж6У "Небо-У": ключевой элемент вражеской ПВО, обеспечивающий дальнее обнаружение объектов.

  • РЛС 1Л119 "Небо-СВУ": Еще одно важное средство радиолокационного контроля воздушного пространства.

  • ЗРК 9К332 "Тор-М2ДТ": Особый трофей — редкая "арктическая" версия зенитно-ракетного комплекса, разработанная для экстремальных условий, которая не спасла оккупантов от украинских дронов.

Читайте: Поражено ремонтное подразделение, учебный центр подготовки пилотов БПЛА, пункты управления и места сосредоточения войск РФ, - Генштаб

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Артиллеристы 43-й бригады уничтожили российский ЗРК "Бук" вместе с экипажем, обнаружив цель с помощью БПЛА "Shark". ВИДЕО

Автор: 

РЛС (108) ЗРК (244) ГУР (740)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кабміндічі, баканов, наумов і єрмак з татаровим, чекають на приїзд цих спецпідрозділів з передової, щоб вони припинили злочинну діяльність осіб в Урядовому кварталі!!!???
показать весь комментарий
10.02.2026 16:19 Ответить
Дякуєм Спецпідрозділу ГУР "Примари"
показать весь комментарий
10.02.2026 17:27 Ответить
Враховуючи відключення старлінків, тих відео ми більше не побачимо.
показать весь комментарий
10.02.2026 18:12 Ответить
Цікаво, а на ціль дрони наводить оператор чи ШІ? Бо якщо оператор, то якось він невпевнено керує. Таке враження, що у нього мета вдарити хоч кудись.
показать весь комментарий
10.02.2026 18:43 Ответить
Пориви вітру може .
показать весь комментарий
10.02.2026 21:46 Ответить
Керує оператор. Всі розповіді про "ШІ" в дронах - то правдоподібність на рівні сцяння в очі. Максимум, що зараз працює, це режим "фіксація на цілі на останніх секундах". І цей режим до "ші" ніякого відношення взагалі не має - примітивна і відома 50+ років технологія в різних виявах.

Там доволі великі затримки у зв'язку. А якщо хтось думає, що управління fpv-дроном - то процес з просто моментальним зворотнім зв'язком, той взагалі нічого не розуміє в техніці і навіть в дитинстві не тримав в руках пульт управління машинкою на радіокеруванні. Навіть звичайний автомобіль реагує на пряму зв'язку "кермо-колеса" з відчутною затримкою - просто з-за фізичних процесів "пошуку зчеплення, зміни вектору" тощо. А якщо додати сюди ще й тормоза за кермом, в якого поки сигнал з очей дійде до мозку, потім трансформується в сигнал ногам/рукам, поки він дійде до м'язів кінцівок і перетвориться на сантиметри зміни положення стопи/керма - там овєрдохєра часу проходить. Що вже казати про тракт управління дроном.
показать весь комментарий
10.02.2026 22:22 Ответить
 
 