Спецподразделение ГУР "Призраки" уничтожило три вражеские дорогостоящие РЛС и редкий "арктический" ЗРК 9К332 "Тор-М2ДТ". ВИДЕО
Военная разведка Украины продолжает методично разрушать систему противовоздушной обороны оккупантов, делая их позиции уязвимыми для дальнейших ударов. Как сообщает Цензор.НЕТ, специалисты спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" продемонстрировали результаты своей охоты в конце января.
Благодаря мастерству дронарей-разведчиков, захватчики потеряли ключевые средства обнаружения воздушных целей по всей линии боевого столкновения.
Список "демилитаризованной" техники:
-
РЛС 48Я6-К1 "Подлет": Современная станция, предназначенная для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах.
-
РЛС 55Ж6У "Небо-У": ключевой элемент вражеской ПВО, обеспечивающий дальнее обнаружение объектов.
-
РЛС 1Л119 "Небо-СВУ": Еще одно важное средство радиолокационного контроля воздушного пространства.
-
ЗРК 9К332 "Тор-М2ДТ": Особый трофей — редкая "арктическая" версия зенитно-ракетного комплекса, разработанная для экстремальных условий, которая не спасла оккупантов от украинских дронов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Там доволі великі затримки у зв'язку. А якщо хтось думає, що управління fpv-дроном - то процес з просто моментальним зворотнім зв'язком, той взагалі нічого не розуміє в техніці і навіть в дитинстві не тримав в руках пульт управління машинкою на радіокеруванні. Навіть звичайний автомобіль реагує на пряму зв'язку "кермо-колеса" з відчутною затримкою - просто з-за фізичних процесів "пошуку зчеплення, зміни вектору" тощо. А якщо додати сюди ще й тормоза за кермом, в якого поки сигнал з очей дійде до мозку, потім трансформується в сигнал ногам/рукам, поки він дійде до м'язів кінцівок і перетвориться на сантиметри зміни положення стопи/керма - там овєрдохєра часу проходить. Що вже казати про тракт управління дроном.