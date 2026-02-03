Жизнь в "ДНР": жители оккупированного Донецка высверливают лед в бочках ради воды

Ситуация с жилищно-коммунальными услугами в оккупированном Россией Донецке продолжает ухудшаться, превращаясь в настоящую гуманитарную катастрофу. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось красноречивое видео, демонстрирующее реалии жизни в городе под контролем захватчиков.

Из-за хронического отсутствия централизованного водоснабжения и сильных морозов жители вынуждены придумывать экстремальные способы, чтобы добыть хоть немного воды из больших пластиковых бочек, установленных посреди улиц.

Детали инцидента:

Технологии выживания: На видео зафиксировано, как мужчины на улице пытаются "расколоть" большую синюю бочку с водой, которая еще не полностью промерзла. Для этого они используют электроинструмент - дрель с длинным буром.

Очереди и отчаяние: Вокруг бочки собрались люди с канистрами, ожидая, пока сквозь толщу льда удастся пробить отверстие, чтобы набрать хоть немного жидкости.

Гуманитарный аспект: Подобные сцены стали повседневностью для Донецка, где оккупационные власти за более чем 10 лет не смогли наладить базовую инфраструктуру, вместо этого тратя ресурсы на войну.

Местные жители жалуются, что "бесплатная вода" в бочках на улицах часто становится предметом конфликтов, а в условиях зимы ее добыча превращается в тяжелый физический труд.

"Оккупированный Донецк. Битвы за воду становятся все более ожесточенными. "Русский мир" во всей красе - с дрелью и буром за глотком воды", - говорится в комментарии к видео.

