Жизнь в "ДНР": жители оккупированного Донецка высверливают лед в бочках ради воды

Ситуация с жилищно-коммунальными услугами в оккупированном Россией Донецке продолжает ухудшаться, превращаясь в настоящую гуманитарную катастрофу. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось красноречивое видео, демонстрирующее реалии жизни в городе под контролем захватчиков.

Из-за хронического отсутствия централизованного водоснабжения и сильных морозов жители вынуждены придумывать экстремальные способы, чтобы добыть хоть немного воды из больших пластиковых бочек, установленных посреди улиц.

Детали инцидента:

  • Технологии выживания: На видео зафиксировано, как мужчины на улице пытаются "расколоть" большую синюю бочку с водой, которая еще не полностью промерзла. Для этого они используют электроинструмент - дрель с длинным буром.

  • Очереди и отчаяние: Вокруг бочки собрались люди с канистрами, ожидая, пока сквозь толщу льда удастся пробить отверстие, чтобы набрать хоть немного жидкости.

  • Гуманитарный аспект: Подобные сцены стали повседневностью для Донецка, где оккупационные власти за более чем 10 лет не смогли наладить базовую инфраструктуру, вместо этого тратя ресурсы на войну.

Смотрите: Представитель оккупантов в Донецке призвал наказать людей, которые просят воды: "Применить самые строгие меры. Это призывы к бунту и дестабилизация в пользу Украины и Лондона". ВИДЕО

Местные жители жалуются, что "бесплатная вода" в бочках на улицах часто становится предметом конфликтов, а в условиях зимы ее добыча превращается в тяжелый физический труд.

"Оккупированный Донецк. Битвы за воду становятся все более ожесточенными. "Русский мир" во всей красе - с дрелью и буром за глотком воды", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Четверо оккупантов на коленях пьют воду из лужи: "Попьем, как можем, йопта, а там разберемся". ВИДЕО

Донецьк (6157) оккупация (10212) коммунальные услуги (345) водоснабжение (751) вода (926)
Макєєвський раднічьок замерз)))
показать весь комментарий
03.02.2026 14:22 Ответить
весною розмерзнеться, але буде смердіти
показать весь комментарий
03.02.2026 14:32 Ответить
в асвабаждённом данецке, живе мій однопартник по школі. він не знав, шо це. прийшлось пояснювати! ))
показать весь комментарий
03.02.2026 14:32 Ответить
А деж сьогодні, оті усі ряжені орки і орчиці з рпц і кізяками, що волали в ОРДЛО, у 2014-16 роках, ******-ввєді-атінРот-мішєбратія ….???
Гіркін-диркін з головою Славянська, такі гасла для дурнів у натовп кидали…
показать весь комментарий
03.02.2026 17:44 Ответить
Нагадати хто дав наказ пропустити колону з бойовиками зі Слав'янська в Донецьк, через що ми втратили Донбас???
показать весь комментарий
04.02.2026 07:54 Ответить
нагадати що гіркін напхва в колону жіенок та дітей, якими прикрився як щитом? чи зеупоротим це пох?
показать весь комментарий
04.02.2026 08:54 Ответить
Але ж зато не з Україною так? І не українська в школах так? Ну а те що зп була від 1000 до 3000$ при Україні в них - так це дрібниці
показать весь комментарий
03.02.2026 14:23 Ответить
Ага, зараз заплачу. Зрадники отримують своє.
показать весь комментарий
03.02.2026 14:25 Ответить
ЗАТО БЄЗ БІНДЄР !!!!!! БАМБАС ПАРАЖНЯК НІ ГОНІТ !!!!!!
показать весь комментарий
03.02.2026 16:34 Ответить
-Хде ві білі , когда 8 лет дамбілі Бамбас ?????
- В бомбардувальнику !!!!!
показать весь комментарий
03.02.2026 16:37 Ответить
"Що, синку, допомогли тобі твої ляхи?"
М.Гоголь, "Тарас Бульба"
показать весь комментарий
03.02.2026 14:25 Ответить
От чесно кажучи, Андрій Бульба таки не погано виглядав з ляхами. Якби старий не завалив, все було у хлопця добре. Краще з ляхами загубити, ніж з москалями знайти! А ще краще було б з ляхами залишитися...
показать весь комментарий
03.02.2026 14:38 Ответить
То вже показала подальша історія.
На той час -- до Хмельницького -- злішого ворога, ніж лях, для українців не було.
показать весь комментарий
03.02.2026 15:28 Ответить
А все через його особисту образу на одного з ляхів та ще й через бабу такої біди наробив на століття! До цих пір розплачуємося! Не дарма ніхто до цих пір не знає, де могила Хмельницького, бо ще тоді люди зрозуміли, якої біди він наробив здуру!
показать весь комментарий
03.02.2026 15:33 Ответить
Якби-то ти, Богдане п'яний,
Тепер на Переяслав глянув!
Та на замчище подив[ив]сь!
Упився б! здорово упивсь!
І препрославлений козачий
Розумний батьку!.. і в смердячій
Жидівській хаті б похмеливсь
Або б в калюжі утопивсь,
В багні свинячім.

Амінь тобі, великий муже!
Великий, славний! та не дуже...
Якби ти на світ не родивсь
Або в колисці ще упивсь...
То не купав би я в калюжі
Тебе преславного. Амінь.

Т.Г.Шевченко
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2128.htm
показать весь комментарий
03.02.2026 16:20 Ответить
Дивно, що додумалися до такого, бо там же мізків мало було в людських головах і більше не стало...
показать весь комментарий
03.02.2026 14:26 Ответить
Зразу видно шахтопроходчик.
показать весь комментарий
03.02.2026 14:30 Ответить
шахти імєні засадька! )
показать весь комментарий
03.02.2026 14:33 Ответить
Так, радикально діє
показать весь комментарий
03.02.2026 14:35 Ответить
ну , что сказать ???((((дэбилы !!! ушатали свою ХОРОШУЮ жизнь в Украине !!! от добра добра не ищут (((
показать весь комментарий
03.02.2026 14:32 Ответить
то нехай їдять сніг! допомогаючи маладим рєспублікам в очістке дорог і запаребріков! )
показать весь комментарий
03.02.2026 14:35 Ответить
Так в них є електрика є..
звіки???
Фламінги до Лугандонівських ТЕЦ не долітають???
показать весь комментарий
03.02.2026 14:35 Ответить
Які фламінги? Вони ж у вирію, в Африці.
показать весь комментарий
03.02.2026 15:30 Ответить
Саме ці мерзоти кликали "русский мир " тому лише огида до бидла яке привело варварів.
показать весь комментарий
03.02.2026 14:40 Ответить
Так вони етнічно були такі ж самі кацапи-пєрєсєлєнці. Дивуватись нічому...
показать весь комментарий
03.02.2026 18:23 Ответить
Радію за жителів Донецька.
Правильний вибір в 2014 році.
Повернулися в "радную гавань".
Більше не "кормят" всю Україну.

Воду береш зі снігу або топиш куски льоду.
Можеш на відро сходити 💩 або в поліетиленовий пакет накласти трохи 💩.
"Результати свого засідання" 💩 виливаєш в контейнер зі сміттям або можеш прямо з вікна є-банути на вулицю.
Живуть на заздрість всім, в новій "республіці"🤦‍♂️
показать весь комментарий
03.02.2026 14:44 Ответить
Зате не годують западенців
показать весь комментарий
03.02.2026 15:31 Ответить
Саме так!🤝
І тепер "бєндеровци" 😂 не можуть запретить им думать на руцком.
показать весь комментарий
03.02.2026 18:25 Ответить
А шо, русские аналоговнетный лазер не подогнали?
показать весь комментарий
03.02.2026 15:28 Ответить
Фу... зато бєз біндєр і ната!
показать весь комментарий
03.02.2026 15:34 Ответить
мабуть раніше їм забороняли сверлити бочки, тепер вони це можуть робити скіко влізе
показать весь комментарий
03.02.2026 16:11 Ответить
10 лет как отшумело отгудело там! Пусть хоть глобус сверлят. Их дело!
показать весь комментарий
03.02.2026 17:38 Ответить
Київ без світла, опалення і в фекаліях плаває. нам Донецьк без води показують. дебіли *****, це на кого **** роззраховано...
показать весь комментарий
03.02.2026 18:41 Ответить
Та плювати на них, і як у них в "де не ре".
Рівнятися потрібно по нормальних країнах , а не заспокоювати себе типу: - "А ось , бачите, не тільки нам х#йово, їм теж х#йово." 👈
показать весь комментарий
03.02.2026 19:29 Ответить
Слесарь-практолог!
показать весь комментарий
04.02.2026 12:13 Ответить
 
 