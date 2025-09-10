РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10108 посетителей онлайн
Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
3 158 22

Жительница Донецка застряла в лифте и жалуется на жизнь - без воды и света. ВИДЕО

Жительница оккупированного Донецка записала видео из кабины лифта, где рассказывает о своем дне бытовых "свершений" - поехала к подруге, набрала воды и постирала вещи. Но именно в момент возвращения домой в доме выключили свет, пишет Цензор.НЕТ.

Лифт остановился между этажами, а сама героиня видео осталась в темной кабине, жалуясь на жизнь. "Уже что-то на грани фантастики", - возмущается она на камеру. Пользователи соцсетей реагируют с иронией: "Донецк, будни оккупации "молодой цветущей республики", - говорится в комментарии к видео.

Также смотрите: Житель оккупированного Донецка возмущается отсутствием воды и очередью к водовозу: "Че это за х#йня #бать!? Чепушилины, сука, х#й помогают". ВИДЕО

Автор: 

Донецьк (6333) лифт (57) Донецкая область (10729) Тарифы на электроэнергию (2193) вода (930) Донецкий район (30)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Фатить скігліті, курка, ти ж нарешті потрапила в "родную говень"🤗
показать весь комментарий
10.09.2025 17:44 Ответить
+16
А чого не кричить: путєн ввєді ліфтьора!
показать весь комментарий
10.09.2025 17:45 Ответить
+10
В Донецьку залишилось лише 30% аборигенів. Решта "новиє жітєлі". "Понаєхі" в звільнене від українців житло.
показать весь комментарий
10.09.2025 17:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фатить скігліті, курка, ти ж нарешті потрапила в "родную говень"🤗
показать весь комментарий
10.09.2025 17:44 Ответить
А чого не кричить: путєн ввєді ліфтьора!
показать весь комментарий
10.09.2025 17:45 Ответить
Бо путлер вже давно їм усе ввів!
показать весь комментарий
10.09.2025 18:18 Ответить
усе як хтіли
показать весь комментарий
10.09.2025 17:45 Ответить
Зате в ліфті можна з самою собою поговорити по-руські
показать весь комментарий
10.09.2025 17:45 Ответить
Зате паруzzкі...
показать весь комментарий
10.09.2025 17:48 Ответить
Убогие. Спроси еще - а что случилось?
показать весь комментарий
10.09.2025 17:48 Ответить
Тупа курва , поцілуй себе в ср@ку без ,, ребят "
показать весь комментарий
10.09.2025 17:49 Ответить
В Донецьку залишилось лише 30% аборигенів. Решта "новиє жітєлі". "Понаєхі" в звільнене від українців житло.
показать весь комментарий
10.09.2025 17:50 Ответить
Еге ж, акцентик не донбаський.
показать весь комментарий
10.09.2025 17:56 Ответить
А тепер вийти на дах 9-поверхівки, великий транспарантік вбєлирукі, і на все горло: "РА_ССО_СІ_СЯ!!"
показать весь комментарий
10.09.2025 17:50 Ответить
Вода є, випрана, можна сидіти і місяць
показать весь комментарий
10.09.2025 17:54 Ответить
Єслі в крані нєт води -
русскій мір прішол туди
показать весь комментарий
10.09.2025 17:54 Ответить
Вона, що радіо днр не слухає?
Це ж нацистка фон дер Ляєн розпорядилась вимкнути світло
показать весь комментарий
10.09.2025 17:55 Ответить
Ліфтьор, ввєді!!!
показать весь комментарий
10.09.2025 17:58 Ответить
У такому випадку треба не канючить воду, а волати - хватит кармить, пардон, паить, нахлебникав кав с Киева и Львова.
показать весь комментарий
10.09.2025 18:05 Ответить
ПутЄн ввЄді воду і свЄт!
показать весь комментарий
10.09.2025 18:16 Ответить
Нет света- значит виновата Украина. Засранный пол в этом лифте- значит насрал Бандера.
показать весь комментарий
10.09.2025 18:20 Ответить
Це той Донецьк, куди приїжджали Ріана і Бейонсе? Де був Евро2012 з футболу? Це вони усю Україну "годували"? 😉
показать весь комментарий
10.09.2025 18:27 Ответить
Вони звикнуть жити в буднях "руского міра". Це ще не було дизентерії, холери і морозу. Адаптуються!
показать весь комментарий
10.09.2025 19:15 Ответить
 
 