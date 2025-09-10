Жительница Донецка застряла в лифте и жалуется на жизнь - без воды и света. ВИДЕО
Жительница оккупированного Донецка записала видео из кабины лифта, где рассказывает о своем дне бытовых "свершений" - поехала к подруге, набрала воды и постирала вещи. Но именно в момент возвращения домой в доме выключили свет, пишет Цензор.НЕТ.
Лифт остановился между этажами, а сама героиня видео осталась в темной кабине, жалуясь на жизнь. "Уже что-то на грани фантастики", - возмущается она на камеру. Пользователи соцсетей реагируют с иронией: "Донецк, будни оккупации "молодой цветущей республики", - говорится в комментарии к видео.
русскій мір прішол туди
Це ж нацистка фон дер Ляєн розпорядилась вимкнути світло