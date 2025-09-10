Жителька Донецька застрягла у ліфті і канючить про життя - без води і світла. ВIДЕО

Жителька окупованого Донецька записала відео з кабіни ліфта, де розповідає про свій день побутових "звершень" - поїхала до подруги, набрала води та випрала речі. Та саме в момент повернення додому у будинку вимкнули світло, пише Цензор.НЕТ.

Ліфт зупинився між поверхами, а сама героїня відео залишилася у темній кабіні, скаржачись на життя. "Уже что-то на грани фантастики", - обурюється вона на камеру. Користувачі соцмереж реагують з іронією: "Донецьк, будні окупації "молодої квітучої республіки", - йдеться у коментарі до відео.

