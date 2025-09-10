УКР
Жителька Донецька застрягла у ліфті і канючить про життя - без води і світла. ВIДЕО

Жителька окупованого Донецька записала відео з кабіни ліфта, де розповідає про свій день побутових "звершень" - поїхала до подруги, набрала води та випрала речі. Та саме в момент повернення додому у будинку вимкнули світло, пише Цензор.НЕТ.

Ліфт зупинився між поверхами, а сама героїня відео залишилася у темній кабіні, скаржачись на життя. "Уже что-то на грани фантастики", - обурюється вона на камеру. Користувачі соцмереж реагують з іронією: "Донецьк, будні окупації "молодої квітучої республіки", - йдеться у коментарі до відео.

Також дивіться: Мешканець окупованого Донецька обурюється відсутністю води та чергою до водовозу: "Че это за х#йня #бать!? Чепушилины, сука, х#й помогают". ВIДЕО

Донецьк ліфт Донецька область електроенергія вода
+11
Фатить скігліті, курка, ти ж нарешті потрапила в "родную говень"🤗
10.09.2025 17:44 Відповісти
+9
А чого не кричить: путєн ввєді ліфтьора!
10.09.2025 17:45 Відповісти
+4
Убогие. Спроси еще - а что случилось?
10.09.2025 17:48 Відповісти
10.09.2025 17:44 Відповісти
10.09.2025 17:45 Відповісти
Бо путлер вже давно їм усе ввів!
10.09.2025 18:18 Відповісти
10.09.2025 18:18 Відповісти
усе як хтіли
10.09.2025 17:45 Відповісти
10.09.2025 17:45 Відповісти
Зате в ліфті можна з самою собою поговорити по-руські
10.09.2025 17:45 Відповісти
10.09.2025 17:45 Відповісти
Зате паруzzкі...
10.09.2025 17:48 Відповісти
10.09.2025 17:48 Відповісти
10.09.2025 17:48 Відповісти
Тупа курва , поцілуй себе в ср@ку без ,, ребят "
10.09.2025 17:49 Відповісти
10.09.2025 17:49 Відповісти
В Донецьку залишилось лише 30% аборигенів. Решта "новиє жітєлі". "Понаєхі" в звільнене від українців житло.
10.09.2025 17:50 Відповісти
10.09.2025 17:50 Відповісти
Еге ж, акцентик не донбаський.
10.09.2025 17:56 Відповісти
10.09.2025 17:56 Відповісти
А тепер вийти на дах 9-поверхівки, великий транспарантік вбєлирукі, і на все горло: "РА_ССО_СІ_СЯ!!"
10.09.2025 17:50 Відповісти
10.09.2025 17:50 Відповісти
Вода є, випрана, можна сидіти і місяць
10.09.2025 17:54 Відповісти
10.09.2025 17:54 Відповісти
Єслі в крані нєт води -
русскій мір прішол туди
10.09.2025 17:54 Відповісти
10.09.2025 17:54 Відповісти
Вона, що радіо днр не слухає?
Це ж нацистка фон дер Ляєн розпорядилась вимкнути світло
10.09.2025 17:55 Відповісти
10.09.2025 17:55 Відповісти
Ліфтьор, ввєді!!!
10.09.2025 17:58 Відповісти
10.09.2025 17:58 Відповісти
У такому випадку треба не канючить воду, а волати - хватит кармить, пардон, паить, нахлебникав кав с Киева и Львова.
10.09.2025 18:05 Відповісти
10.09.2025 18:05 Відповісти
ПутЄн ввЄді воду і свЄт!
10.09.2025 18:16 Відповісти
10.09.2025 18:16 Відповісти
Нет света- значит виновата Украина. Засранный пол в этом лифте- значит насрал Бандера.
10.09.2025 18:20 Відповісти
10.09.2025 18:20 Відповісти
Лугандоці повинні страждати та срати у пакети)
10.09.2025 18:27 Відповісти
10.09.2025 18:27 Відповісти
Це той Донецьк, куди приїжджали Ріана і Бейонсе? Де був Евро2012 з футболу? Це вони усю Україну "годували"? 😉
10.09.2025 18:27 Відповісти
10.09.2025 18:27 Відповісти
 
 