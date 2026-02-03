Життя в "ДНР": мешканці окупованого Донецька висвердлюють лід у бочках заради води

Ситуація з житлово-комунальними послугами в окупованому Росією Донецьку продовжує деградувати, перетворюючись на справжню гуманітарну катастрофу. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилося промовисте відео, що демонструє реалії життя в місті під контролем загарбників.

Через хронічну відсутність централізованого водопостачання та сильні морози, мешканці змушені вигадувати екстремальні способи, щоб здобути хоча б трохи води із великих пластикових бочок, які встановлені посеред вулиць.

Деталі інциденту:

  • Технології виживання: На відео зафіксовано, як чоловіки на вулиці намагаються "розкупорити" велику синю бочку з водою, яка ще не повністю промерзла. Для цього вони використовують електроінструмент - дриль із довгим буром.

  • Черги та відчай: Навколо бочки зібралися люди з баклажками, чекаючи, поки крізь товщу льоду вдасться пробити отвір, щоб набрати бодай трохи рідини.

  • Гуманітарний аспект: Подібні сцени стали повсякденністю для Донецька, де окупаційна влада за понад 10 років не спромоглася налагодити базову інфраструктуру, натомість витрачаючи ресурси на війну.

Дивіться: Представник окупантів у Донецьку закликав покарати людей, які просять води: "Применить самые строгие меры. Это призывы к бунту и дестабилизация в пользу Украины и Лондона". ВIДЕО

Місцеві мешканці скаржаться, що "безкоштовна вода" у бочках на вулицях часто стає предметом конфліктів, а в умовах зими її видобуток перетворюється на важку фізичну працю.

"Окупований Донецьк. Битви за воду стають все більш запеклими. "Русский мир" у всій красі - з дрилем та буром за ковтком води", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Четверо окупантів хлебчуть навкарачки воду із калюжі: "Попьем, как можем, йопта, а там разберемся". ВIДЕО

Макєєвський раднічьок замерз)))
03.02.2026 14:22 Відповісти
весною розмерзнеться, але буде смердіти
03.02.2026 14:32 Відповісти
в асвабаждённом данецке, живе мій однопартник по школі. він не знав, шо це. прийшлось пояснювати! ))
03.02.2026 14:32 Відповісти
А деж сьогодні, оті усі ряжені орки і орчиці з рпц і кізяками, що волали в ОРДЛО, у 2014-16 роках, ******-ввєді-атінРот-мішєбратія ….???
Гіркін-диркін з головою Славянська, такі гасла для дурнів у натовп кидали…
03.02.2026 17:44 Відповісти
Нагадати хто дав наказ пропустити колону з бойовиками зі Слав'янська в Донецьк, через що ми втратили Донбас???
04.02.2026 07:54 Відповісти
нагадати що гіркін напхва в колону жіенок та дітей, якими прикрився як щитом? чи зеупоротим це пох?
04.02.2026 08:54 Відповісти
Але ж зато не з Україною так? І не українська в школах так? Ну а те що зп була від 1000 до 3000$ при Україні в них - так це дрібниці
03.02.2026 14:23 Відповісти
Ага, зараз заплачу. Зрадники отримують своє.
03.02.2026 14:25 Відповісти
ЗАТО БЄЗ БІНДЄР !!!!!! БАМБАС ПАРАЖНЯК НІ ГОНІТ !!!!!!
03.02.2026 16:34 Відповісти
-Хде ві білі , когда 8 лет дамбілі Бамбас ?????
- В бомбардувальнику !!!!!
03.02.2026 16:37 Відповісти
"Що, синку, допомогли тобі твої ляхи?"
М.Гоголь, "Тарас Бульба"
03.02.2026 14:25 Відповісти
От чесно кажучи, Андрій Бульба таки не погано виглядав з ляхами. Якби старий не завалив, все було у хлопця добре. Краще з ляхами загубити, ніж з москалями знайти! А ще краще було б з ляхами залишитися...
03.02.2026 14:38 Відповісти
То вже показала подальша історія.
На той час -- до Хмельницького -- злішого ворога, ніж лях, для українців не було.
03.02.2026 15:28 Відповісти
А все через його особисту образу на одного з ляхів та ще й через бабу такої біди наробив на століття! До цих пір розплачуємося! Не дарма ніхто до цих пір не знає, де могила Хмельницького, бо ще тоді люди зрозуміли, якої біди він наробив здуру!
03.02.2026 15:33 Відповісти
Якби-то ти, Богдане п'яний,
Тепер на Переяслав глянув!
Та на замчище подив[ив]сь!
Упився б! здорово упивсь!
І препрославлений козачий
Розумний батьку!.. і в смердячій
Жидівській хаті б похмеливсь
Або б в калюжі утопивсь,
В багні свинячім.

Амінь тобі, великий муже!
Великий, славний! та не дуже...
Якби ти на світ не родивсь
Або в колисці ще упивсь...
То не купав би я в калюжі
Тебе преславного. Амінь.

Т.Г.Шевченко
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2128.htm
03.02.2026 16:20 Відповісти
Дивно, що додумалися до такого, бо там же мізків мало було в людських головах і більше не стало...
03.02.2026 14:26 Відповісти
Зразу видно шахтопроходчик.
03.02.2026 14:30 Відповісти
шахти імєні засадька! )
03.02.2026 14:33 Відповісти
Так, радикально діє
03.02.2026 14:35 Відповісти
ну , что сказать ???((((дэбилы !!! ушатали свою ХОРОШУЮ жизнь в Украине !!! от добра добра не ищут (((
03.02.2026 14:32 Відповісти
то нехай їдять сніг! допомогаючи маладим рєспублікам в очістке дорог і запаребріков! )
03.02.2026 14:35 Відповісти
Так в них є електрика є..
звіки???
Фламінги до Лугандонівських ТЕЦ не долітають???
03.02.2026 14:35 Відповісти
Які фламінги? Вони ж у вирію, в Африці.
03.02.2026 15:30 Відповісти
Саме ці мерзоти кликали "русский мир " тому лише огида до бидла яке привело варварів.
03.02.2026 14:40 Відповісти
Так вони етнічно були такі ж самі кацапи-пєрєсєлєнці. Дивуватись нічому...
03.02.2026 18:23 Відповісти
Радію за жителів Донецька.
Правильний вибір в 2014 році.
Повернулися в "радную гавань".
Більше не "кормят" всю Україну.

Воду береш зі снігу або топиш куски льоду.
Можеш на відро сходити 💩 або в поліетиленовий пакет накласти трохи 💩.
"Результати свого засідання" 💩 виливаєш в контейнер зі сміттям або можеш прямо з вікна є-банути на вулицю.
Живуть на заздрість всім, в новій "республіці"🤦‍♂️
03.02.2026 14:44 Відповісти
Зате не годують западенців
03.02.2026 15:31 Відповісти
Саме так!🤝
І тепер "бєндеровци" 😂 не можуть запретить им думать на руцком.
03.02.2026 18:25 Відповісти
А шо, русские аналоговнетный лазер не подогнали?
03.02.2026 15:28 Відповісти
Фу... зато бєз біндєр і ната!
03.02.2026 15:34 Відповісти
мабуть раніше їм забороняли сверлити бочки, тепер вони це можуть робити скіко влізе
03.02.2026 16:11 Відповісти
10 лет как отшумело отгудело там! Пусть хоть глобус сверлят. Их дело!
03.02.2026 17:38 Відповісти
Київ без світла, опалення і в фекаліях плаває. нам Донецьк без води показують. дебіли *****, це на кого **** роззраховано...
03.02.2026 18:41 Відповісти
Та плювати на них, і як у них в "де не ре".
Рівнятися потрібно по нормальних країнах , а не заспокоювати себе типу: - "А ось , бачите, не тільки нам х#йово, їм теж х#йово." 👈
03.02.2026 19:29 Відповісти
Слесарь-практолог!
04.02.2026 12:13 Відповісти
 
 