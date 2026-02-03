Життя в "ДНР": мешканці окупованого Донецька висвердлюють лід у бочках заради води
Ситуація з житлово-комунальними послугами в окупованому Росією Донецьку продовжує деградувати, перетворюючись на справжню гуманітарну катастрофу. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилося промовисте відео, що демонструє реалії життя в місті під контролем загарбників.
Через хронічну відсутність централізованого водопостачання та сильні морози, мешканці змушені вигадувати екстремальні способи, щоб здобути хоча б трохи води із великих пластикових бочок, які встановлені посеред вулиць.
Деталі інциденту:
Технології виживання: На відео зафіксовано, як чоловіки на вулиці намагаються "розкупорити" велику синю бочку з водою, яка ще не повністю промерзла. Для цього вони використовують електроінструмент - дриль із довгим буром.
Черги та відчай: Навколо бочки зібралися люди з баклажками, чекаючи, поки крізь товщу льоду вдасться пробити отвір, щоб набрати бодай трохи рідини.
Гуманітарний аспект: Подібні сцени стали повсякденністю для Донецька, де окупаційна влада за понад 10 років не спромоглася налагодити базову інфраструктуру, натомість витрачаючи ресурси на війну.
Місцеві мешканці скаржаться, що "безкоштовна вода" у бочках на вулицях часто стає предметом конфліктів, а в умовах зими її видобуток перетворюється на важку фізичну працю.
"Окупований Донецьк. Битви за воду стають все більш запеклими. "Русский мир" у всій красі - з дрилем та буром за ковтком води", - йдеться у коментарі до відео.
Гіркін-диркін з головою Славянська, такі гасла для дурнів у натовп кидали…
- В бомбардувальнику !!!!!
М.Гоголь, "Тарас Бульба"
На той час -- до Хмельницького -- злішого ворога, ніж лях, для українців не було.
Тепер на Переяслав глянув!
Та на замчище подив[ив]сь!
Упився б! здорово упивсь!
І препрославлений козачий
Розумний батьку!.. і в смердячій
Жидівській хаті б похмеливсь
Або б в калюжі утопивсь,
В багні свинячім.
Амінь тобі, великий муже!
Великий, славний! та не дуже...
Якби ти на світ не родивсь
Або в колисці ще упивсь...
То не купав би я в калюжі
Тебе преславного. Амінь.
Т.Г.Шевченко
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2128.htm
звіки???
Фламінги до Лугандонівських ТЕЦ не долітають???
Правильний вибір в 2014 році.
Повернулися в "радную гавань".
Більше не "кормят" всю Україну.
Воду береш зі снігу або топиш куски льоду.
Можеш на відро сходити 💩 або в поліетиленовий пакет накласти трохи 💩.
"Результати свого засідання" 💩 виливаєш в контейнер зі сміттям або можеш прямо з вікна є-банути на вулицю.
Живуть на заздрість всім, в новій "республіці"🤦♂️
І тепер "бєндеровци" 😂 не можуть запретить им думать на руцком.
Рівнятися потрібно по нормальних країнах , а не заспокоювати себе типу: - "А ось , бачите, не тільки нам х#йово, їм теж х#йово." 👈