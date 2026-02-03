Життя в "ДНР": мешканці окупованого Донецька висвердлюють лід у бочках заради води

Ситуація з житлово-комунальними послугами в окупованому Росією Донецьку продовжує деградувати, перетворюючись на справжню гуманітарну катастрофу. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилося промовисте відео, що демонструє реалії життя в місті під контролем загарбників.

Через хронічну відсутність централізованого водопостачання та сильні морози, мешканці змушені вигадувати екстремальні способи, щоб здобути хоча б трохи води із великих пластикових бочок, які встановлені посеред вулиць.

Деталі інциденту:

Технології виживання: На відео зафіксовано, як чоловіки на вулиці намагаються "розкупорити" велику синю бочку з водою, яка ще не повністю промерзла. Для цього вони використовують електроінструмент - дриль із довгим буром.

Черги та відчай: Навколо бочки зібралися люди з баклажками, чекаючи, поки крізь товщу льоду вдасться пробити отвір, щоб набрати бодай трохи рідини.

Гуманітарний аспект: Подібні сцени стали повсякденністю для Донецька, де окупаційна влада за понад 10 років не спромоглася налагодити базову інфраструктуру, натомість витрачаючи ресурси на війну.

Дивіться: Представник окупантів у Донецьку закликав покарати людей, які просять води: "Применить самые строгие меры. Это призывы к бунту и дестабилизация в пользу Украины и Лондона". ВIДЕО

Місцеві мешканці скаржаться, що "безкоштовна вода" у бочках на вулицях часто стає предметом конфліктів, а в умовах зими її видобуток перетворюється на важку фізичну працю.

"Окупований Донецьк. Битви за воду стають все більш запеклими. "Русский мир" у всій красі - з дрилем та буром за ковтком води", - йдеться у коментарі до відео.

