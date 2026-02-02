УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6892 відвідувача онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки
8 806 12

Артилеристи 43-ї бригади знищили російський ЗРК "Бук" разом із екіпажем, виявивши ціль за допомогою БпЛА "Shark"

Артилеристи 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила продовжують зменшувати потенціал протиповітряної оборони ворога. Як повідомляє Цензор.НЕТ, завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та вогневих підрозділів було знищено одну з найцінніших цілей окупантів - зенітно-ракетний комплекс "Бук".

Операція стала результатом ефективної взаємодії між операторами безпілотників та артилерійськими розрахунками.

Подробиці "зимового полювання":

  • Виявлення: Аеророзвідники бригади за допомогою розвідувального БпЛА Shark ("шаркісти") вистежили ворожий ЗРК, який окупанти намагалися замаскувати серед зимового ландшафту.

  • Ураження: Після передачі точних координат артилеристи завдали нищівного удару. На відео зафіксовано момент влучання, після якого техніка миттєво спалахнула.

  • Результат: Дорогий комплекс окупантів повністю спопелено. Разом із технікою було ліквідовано і весь екіпаж, що обслуговував установку.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Знищення системи "Бук" суттєво послаблює здатність ворога прикривати свої позиції від ударів української авіації та ракет, а також відкриває нові можливості для роботи наших дронів-камікадзе.

"Зимове полювання на ворожий "БУК"! Наші "шаркісти" у взаємодії з побратимами виявили та спопелили цінну техніку окупантів. Екіпаж - у пакеті!", - прокоментували успішну роботу у 43-й ОАБр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори БПЛА виловлюють по кущах окупантів, які уціліли після наїзду БМП-2 на міну поблизу Іванівки. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (20949) 43 артилерійська бригада великої потужності (26) ЗРК (284)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
ЗСУ ви круті !
показати весь коментар
02.02.2026 09:38 Відповісти
+12
Гарна робота-виконавцям респект...
показати весь коментар
02.02.2026 09:51 Відповісти
+8
високоточним..))= одним без пристрілки у яблучко))
показати весь коментар
02.02.2026 11:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЗСУ ви круті !
показати весь коментар
02.02.2026 09:38 Відповісти
Гарна робота-виконавцям респект...
показати весь коментар
02.02.2026 09:51 Відповісти
високоточним..))= одним без пристрілки у яблучко))
показати весь коментар
02.02.2026 11:31 Відповісти
влучили точно в ціль 100%
показати весь коментар
02.02.2026 15:54 Відповісти
Так "лучники" ж, працювали... 43-тя бригада - змішаного складу. На перших порах була озброєна лише "Піонами" (гаубиці калібру 203 мм). Я так розумію, "ємільчинські". А потім отримали, як доповнення, шведські "Арчери"... Попадання точне - від вибуху видно розліт палаючих порохових шашок ракетних двигунів...
показати весь коментар
02.02.2026 17:17 Відповісти
Який цікавий *********, кумулятивний. Що це цікаво. Арчер чи екскалібур?
показати весь коментар
02.02.2026 22:39 Відповісти
А звідки видно, що він "кумулятивний"? Я бачу вибух звичайних фугасних, чи осколочно-фугасних... А стріляли або "Арчери", або "Піони"... Бо 43-тя бригада саме їх на озброєнні мають...
показати весь коментар
02.02.2026 23:43 Відповісти
вибух спочатку над установкою метрів 10, і реактивний снаряд запускається в дах. це видно добре. Це кумулятивна артилерійська БЧ,
показати весь коментар
03.02.2026 00:12 Відповісти
Щось таке https://www.youtube.com/watch?v=F2BS17pXKGk
показати весь коментар
03.02.2026 00:18 Відповісти
О-о-, "дружок"... Та ти взагалі НЕУК... Це саме один з типів "бризантних" снарядів... "Кумулятивний" спрацьовує при ударі в броню, пробиваючи її високотемпературним шнуром плазми, під високим тиском. Якщо він розривається на відстані від броні, плазмовий шнур не виникає, бо вибухова хвиля розсіюється в сторони. Саме на цьому базується один з типів захисту техніки - коли на неї ставляться різноманітні "екрани"
Те, що ти мені показав - "бризантний касетний снаряд направленої дії"... Він розділяється на кінцевій ділянці траєкторії, касетні ************* фіксуються в польоті лопастями, щоб вибух був направлений вниз, на противника, і підриваються на висоті в кілька десятків метрів, викидаючи шрапнельний заряд...
показати весь коментар
03.02.2026 00:48 Відповісти
Ок, може я неправильно назвав тип, проте я точно визначив що це не "простий фугас" як ти написав, і точно знайшов якого це типу боеприпас, і те що я не знаю як дати опис українською, може й робить мене неуком, але "я бачу звичайні фугасні вибухи" це теж не приклад висококваліфікованого спеціаліста.
показати весь коментар
03.02.2026 11:21 Відповісти
Ти не "неправильно назвав тип"... Ти не тямиш у самих принципах роботи ***********... Я не сильно придивлявся до характеру вибухів. Але я прекрасно знаю, якими типами гармат озброєна 43-тя бригада, і якими саме снарядами стріляють гаубиці. І "кумулятивні вони не використовують - це прерогатива ПРОТИТАНКОВОЇ артилерії... Саме вона б'є прямою наводкою. А гаубиці б"ють "навісним вогнем", і "накривають площу"... Основні типи гаубичних *********** - фугасні, осколочні та осколочно-фугасні. Касетні, та касетні направленої дії" - це РОЗВИТОК осколочних снарядів...
показати весь коментар
03.02.2026 12:30 Відповісти
 
 