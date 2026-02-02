Артилеристи 43-ї бригади знищили російський ЗРК "Бук" разом із екіпажем, виявивши ціль за допомогою БпЛА "Shark"
Артилеристи 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила продовжують зменшувати потенціал протиповітряної оборони ворога. Як повідомляє Цензор.НЕТ, завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та вогневих підрозділів було знищено одну з найцінніших цілей окупантів - зенітно-ракетний комплекс "Бук".
Операція стала результатом ефективної взаємодії між операторами безпілотників та артилерійськими розрахунками.
Подробиці "зимового полювання":
-
Виявлення: Аеророзвідники бригади за допомогою розвідувального БпЛА Shark ("шаркісти") вистежили ворожий ЗРК, який окупанти намагалися замаскувати серед зимового ландшафту.
-
Ураження: Після передачі точних координат артилеристи завдали нищівного удару. На відео зафіксовано момент влучання, після якого техніка миттєво спалахнула.
-
Результат: Дорогий комплекс окупантів повністю спопелено. Разом із технікою було ліквідовано і весь екіпаж, що обслуговував установку.
Знищення системи "Бук" суттєво послаблює здатність ворога прикривати свої позиції від ударів української авіації та ракет, а також відкриває нові можливості для роботи наших дронів-камікадзе.
"Зимове полювання на ворожий "БУК"! Наші "шаркісти" у взаємодії з побратимами виявили та спопелили цінну техніку окупантів. Екіпаж - у пакеті!", - прокоментували успішну роботу у 43-й ОАБр.
