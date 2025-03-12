Українські воїни знищили пускову установку російського ЗРК С-400, вартістю понад мільярд доларів. ВIДЕО

Бійці 43 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила знищили ворожу пускову установку ЗРК С-400. Її в посадці помітили аеророзвідники, після чого дочекалися влучного моменту та навели побратимів на ціль. Вартість знищеного комплексу перевищує мільярд доларів. Усе завершилося детонацією установки.

Відео знищення опублікували Сухопутні війська ЗСУ у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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