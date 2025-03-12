Українські воїни знищили пускову установку російського ЗРК С-400, вартістю понад мільярд доларів. ВIДЕО
Бійці 43 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила знищили ворожу пускову установку ЗРК С-400. Її в посадці помітили аеророзвідники, після чого дочекалися влучного моменту та навели побратимів на ціль. Вартість знищеного комплексу перевищує мільярд доларів. Усе завершилося детонацією установки.
Відео знищення опублікували Сухопутні війська ЗСУ у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+19 Vik Tor #521724
показати весь коментар12.03.2025 21:17
+9 Сашко Бабенко #553471
показати весь коментар12.03.2025 21:21
+9 Роман Роман #333525
показати весь коментар12.03.2025 21:24
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Діліть мільярд доларів на чотири...
Откуда миллиард?
Якби читали то таких ляпів було би менше.
Ви там що, гетьманську глушите на роботі... ?))