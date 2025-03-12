УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5166 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті Знищення російської техніки
12 857 19

Українські воїни знищили пускову установку російського ЗРК С-400, вартістю понад мільярд доларів. ВIДЕО

Бійці 43 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила знищили ворожу пускову установку ЗРК С-400. Її в посадці помітили аеророзвідники, після чого дочекалися влучного моменту та навели побратимів на ціль. Вартість знищеного комплексу перевищує мільярд доларів. Усе завершилося детонацією установки.

Відео знищення опублікували Сухопутні війська ЗСУ у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Сили оборони знищили міномет та антену окупантів, яку росіяни облаштували на даху будинку у Торецьку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17196) знищення (7138) 43 артилерійська бригада великої потужності (22) ЗРК (204)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+19
Гарно. це мабуть було давно. бо зелень.
показати весь коментар
12.03.2025 21:17
+9
мільярд? трамп рахував?
показати весь коментар
12.03.2025 21:21
+9
ну, мільярд коштує повний комплект, одна машина пускова 62 мільйони, але теж непогано
показати весь коментар
12.03.2025 21:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарно. це мабуть було давно. бо зелень.
показати весь коментар
12.03.2025 21:17 Відповісти
Красивий салют!
показати весь коментар
12.03.2025 21:17 Відповісти
мільярд? трамп рахував?
показати весь коментар
12.03.2025 21:21 Відповісти
Ангеліна поняття не має що таке комплекс і що таке пускова установка - для неї це одне і те саме.
показати весь коментар
12.03.2025 21:34 Відповісти
хто така ангеліна
показати весь коментар
12.03.2025 21:41 Відповісти
Шорохова.
показати весь коментар
12.03.2025 21:45 Відповісти
авторка, під відео написано
показати весь коментар
13.03.2025 09:56 Відповісти
ну, мільярд коштує повний комплект, одна машина пускова 62 мільйони, але теж непогано
показати весь коментар
12.03.2025 21:24 Відповісти
Може трильйон? Якась помилка...
показати весь коментар
12.03.2025 21:24 Відповісти
Мильярд, во заливают
показати весь коментар
12.03.2025 21:25 Відповісти
старе відео десь найшли. На деревах листя. Скоріше за все знято літом.
показати весь коментар
12.03.2025 21:26 Відповісти
"Контрактная стоимость одного дивизиона из четырёх машин зенитного ракетного комплекса С-400 около 625 млн. дол." (с)
Діліть мільярд доларів на чотири...
показати весь коментар
12.03.2025 21:29 Відповісти
"..Российская С-400 оказалась более «бюджетным» вариантом, ведь стоимость одного дивизиона «Триумфов» из 6 пусковых установок по 4 ракеты, пункта боевого управления и многофункционального радарного комплекса составляет около 80 миллионов долларов."
Откуда миллиард?
показати весь коментар
12.03.2025 21:37 Відповісти
Якась "дика Гетьманщина"))))
показати весь коментар
12.03.2025 22:14 Відповісти
Коментатори, а ви думаєте що автори статей читають ваші коменти?
Якби читали то таких ляпів було би менше.
показати весь коментар
12.03.2025 22:34 Відповісти
Це коли було, зелень скрізь...

Ви там що, гетьманську глушите на роботі... ?))
показати весь коментар
12.03.2025 22:57 Відповісти
Працює "генератор випадкових новин"
показати весь коментар
13.03.2025 08:00 Відповісти
ЕЁ ЦЕНА ОДНА ЖИЗНЬ !!! КАК МИНИМУМ ТАК И МАКСИМУМ !!!
показати весь коментар
13.03.2025 10:18 Відповісти
 
 