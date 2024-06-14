Оператори БПЛА виловлюють по кущах окупантів, які уціліли після наїзду БМП-2 на міну поблизу Іванівки. ВIДЕО
Українські воїни із групи "Гора" 43-ї ОМБр ліквідували окупантів, які уціліли після наїзду БМП-2 на протитанкові міни поблизу Іванівки на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережі видно, що із палаючої бронемашини вискакує щонайменше п'ятеро ворожих піхотинців. Ліквідували їх за допомогою дронів.
"Ну хіба не шедевр! Штурмова група росіян прямує прямо до пекла", - зазначають бійці у дописі.
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Тут те саме! Видно що наші хлопці поставили міни прямо в колії на дорозі!