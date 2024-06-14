УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9625 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
9 999 9

Оператори БПЛА виловлюють по кущах окупантів, які уціліли після наїзду БМП-2 на міну поблизу Іванівки. ВIДЕО

Українські воїни із групи "Гора" 43-ї ОМБр ліквідували окупантів, які уціліли після наїзду БМП-2 на протитанкові міни поблизу Іванівки на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережі видно, що із палаючої бронемашини вискакує щонайменше п'ятеро ворожих піхотинців. Ліквідували їх за допомогою дронів.

"Ну хіба не шедевр! Штурмова група росіян прямує прямо до пекла", - зазначають бійці у дописі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 43-ї ОАБр ліквідували щонайменше сім ворожих танків. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17516) знищення (7328) Донецька область (8568) 43 артилерійська бригада великої потужності (22) БМП (413)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодці хлопці бийте тарганів на Українській землі.
показати весь коментар
14.06.2024 11:40 Відповісти
Кацапи - дегенерати, дохнуть й лізуть. Вже б якась інша країна то масові протести були б, непокори якції масові а Кацапи то раби-дегенерати.
показати весь коментар
14.06.2024 11:45 Відповісти
Атштурмаваліся - тереоіча, согласно выданым билєтам, до накабздона! ГОРІ - ШАНА!!!
показати весь коментар
14.06.2024 11:49 Відповісти
Класс. Двічі передивився, дуже сподобалось.
показати весь коментар
14.06.2024 11:53 Відповісти
Як там у Гоголя пишеться "Проезжая по мосту через речку кибитка провалилась задним колесом сквозь настил моста Мужик проезжает на телеге рядом через брод и говорит: "И куды тебя панесло? Рази не видишь? Мост!!!"
Тут те саме! Видно що наші хлопці поставили міни прямо в колії на дорозі!
показати весь коментар
14.06.2024 12:01 Відповісти
Живучий орк механік-водій. Так довбонуло, а воно ще змогло вилізти з БМП. Правда таки мабуть мразоту добили, мабуть ото воно лежало в воронці без штанів. Наші хлопці красавчики. Слава ЗСУ!
показати весь коментар
14.06.2024 12:25 Відповісти
Ти гля, а там точно мальчікі в трусіках
показати весь коментар
14.06.2024 21:29 Відповісти
Хороший мальчік
показати весь коментар
15.06.2024 09:20 Відповісти
Капут лаптеногим! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
14.06.2024 21:43 Відповісти
 
 