Оператори БПЛА виловлюють по кущах окупантів, які уціліли після наїзду БМП-2 на міну поблизу Іванівки. ВIДЕО

Українські воїни із групи "Гора" 43-ї ОМБр ліквідували окупантів, які уціліли після наїзду БМП-2 на протитанкові міни поблизу Іванівки на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережі видно, що із палаючої бронемашини вискакує щонайменше п'ятеро ворожих піхотинців. Ліквідували їх за допомогою дронів.

"Ну хіба не шедевр! Штурмова група росіян прямує прямо до пекла", - зазначають бійці у дописі.

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