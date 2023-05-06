Воїни 43-ї ОАБр ліквідували щонайменше сім ворожих танків. ВIДЕО
Бійці 2-го самохідно-артилерійського дивізіону 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила продовжують нищити ворога. Нашим воїнам вдалось ліквідувати ворожі танки та склади БК. Окрім цього, бійці знищили кілька російських гармат, броньовану розвідувально-дозорну машину та декілька особових складів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи бійці 43-ї окремої артилерійської бригади опублікували на сторінці у фейсбуці.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И аккурат к Кремлю летят,
А там монтажники-высотники,
На купол лезут из засад.
А тот, что снизу, правда, Вань,
Ну прям Димон - такая ж пьянь
Ну нет, ты глянь, нет-нет, ты глянь,
Ведь правда, Вань»!
Послушай, Зин, ты не врубаешься,
У нас по плану все идет,
Над ПВО вон издеваешься,
БПЛА - не самолет.
Его же очень трудно сбить
Стрелять в него и наводить
Их надо было запретить,
Мать их итить!
«Ой. Вань, гляди, что в Севастополе,
Там нефтебаза вся горит,
И на Тамани, вишь, прохлопали,
И Крымский мост не устоит,
А это ж ведь, ей-богу, Вань,
Родная русская Кубань,
Хотя она Тмутаракань,
И глухомань»!
Не место, Зина, тут иронии,
Тут НАТО, черт его возьми,
А беспилотник из Японии,
Попробуй-ка перехвати,
Искусственный там интеллект,
В нем линзы встроенный эффект,
И понимаешь там аспект,
Боекомплект.
«Ой. Вань, гляди, Пригожин жалится,
Мол, нет снарядов и людей,
Стрелков кричит, что фронт развалится,
И мы отхватим там люлей.
В конце квартала - слышь, Иван -
Давай уедем в Казахстан,
А то - возьмем односельчан:
И в Магадан!»
Уж ты бы лучше помолчала бы,
Не смей мне Вагнера хулить
Меня твои достали жалобы,
Молчи, ведь могут посадить.
Сплотиться мы с тобой должны,
России верные сыны,
Так против козней сатаны,
Защищены.
«Ой, Вань, умру от депутатика
Смотри как вертится, нахал.
Он, грит, у нас такая тактика,
И Путин всех переиграл.
Сказал, что встали мы с колен,
На Западе - лишь прах и тлен.
Пока крапива есть и хрен,-
Не сдастся в плен!»
Ты, Зин, на грубость нарываешься,
Народ обидеть норовишь!
Тут за день так накувыркаешься...
Придёшь домой - тут ты нудишь!
А может ты иноагент?
А то и вовсе диссидент,
И украинский есть акцент,
Как аргумент!
(Алексей С. Железнов)