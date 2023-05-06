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Воїни 43-ї ОАБр ліквідували щонайменше сім ворожих танків. ВIДЕО

Бійці 2-го самохідно-артилерійського дивізіону 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила продовжують нищити ворога. Нашим воїнам вдалось ліквідувати ворожі танки та склади БК. Окрім цього, бійці знищили кілька російських гармат, броньовану розвідувально-дозорну машину та декілька особових складів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи бійці 43-ї окремої артилерійської бригади опублікували на сторінці у фейсбуці

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Автор: 

танк (2067) 43 артилерійська бригада великої потужності (22) ЗСУ (7544)


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Слава ЗСУ! Федорову потрібно підключитись до протидії ланцетам! Інакше Леопарди чекає участь цього рашистського металобрухту.
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06.05.2023 10:43 Відповісти
Там по Гепарду пройшлися, вижив. А скільки у них ланцетів?
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06.05.2023 10:54 Відповісти
"Музыка" страшнее россиян и волка.
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06.05.2023 10:44 Відповісти
«Ой. Вань, гляди-ка, беспилотники
И аккурат к Кремлю летят,
А там монтажники-высотники,
На купол лезут из засад.
А тот, что снизу, правда, Вань,
Ну прям Димон - такая ж пьянь
Ну нет, ты глянь, нет-нет, ты глянь,
Ведь правда, Вань»!

Послушай, Зин, ты не врубаешься,
У нас по плану все идет,
Над ПВО вон издеваешься,
БПЛА - не самолет.
Его же очень трудно сбить
Стрелять в него и наводить
Их надо было запретить,
Мать их итить!

«Ой. Вань, гляди, что в Севастополе,
Там нефтебаза вся горит,
И на Тамани, вишь, прохлопали,
И Крымский мост не устоит,
А это ж ведь, ей-богу, Вань,
Родная русская Кубань,
Хотя она Тмутаракань,
И глухомань»!

Не место, Зина, тут иронии,
Тут НАТО, черт его возьми,
А беспилотник из Японии,
Попробуй-ка перехвати,
Искусственный там интеллект,
В нем линзы встроенный эффект,
И понимаешь там аспект,
Боекомплект.

«Ой. Вань, гляди, Пригожин жалится,
Мол, нет снарядов и людей,
Стрелков кричит, что фронт развалится,
И мы отхватим там люлей.
В конце квартала - слышь, Иван -
Давай уедем в Казахстан,
А то - возьмем односельчан:
И в Магадан!»

Уж ты бы лучше помолчала бы,
Не смей мне Вагнера хулить
Меня твои достали жалобы,
Молчи, ведь могут посадить.
Сплотиться мы с тобой должны,
России верные сыны,
Так против козней сатаны,
Защищены.

«Ой, Вань, умру от депутатика
Смотри как вертится, нахал.
Он, грит, у нас такая тактика,
И Путин всех переиграл.
Сказал, что встали мы с колен,
На Западе - лишь прах и тлен.
Пока крапива есть и хрен,-
Не сдастся в плен!»

Ты, Зин, на грубость нарываешься,
Народ обидеть норовишь!
Тут за день так накувыркаешься...
Придёшь домой - тут ты нудишь!
А может ты иноагент?
А то и вовсе диссидент,
И украинский есть акцент,
Как аргумент!

(Алексей С. Железнов)
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06.05.2023 10:52 Відповісти
Буде тобі враже, що ЗСУ скаже. А відносно ланцетів, то досить шантаж для отримання Ф16 проводити.
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06.05.2023 10:52 Відповісти
Ланцет это серьезная ху*ня. Ф-16 против них не поможет. Нужны другие средства
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06.05.2023 15:31 Відповісти
 
 