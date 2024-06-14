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Операторы БПЛА вылавливают по кустам оккупантов, которые уцелели после наезда БМП-2 на мину вблизи Ивановки. ВИДЕО

Украинские воины из группы "Гора" 43-й ОМБр ликвидировали оккупантов, которые уцелели после наезда БМП-2 на противотанковые мины вблизи Ивановки в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсети видно, что из горящей бронемашины выскакивает по меньшей мере пятеро вражеских пехотинцев. Ликвидировали их с помощью дронов.

"Ну разве не шедевр! Штурмовая группа россиян направляется прямо в ад", - отмечают бойцы в заметке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины 43-й ОАБр ликвидировали по меньшей мере семь вражеских танков. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19358) уничтожение (7001) Донецкая область (9734) 43 артиллерийская бригада большой мощност (22) БМП (403)


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Молодці хлопці бийте тарганів на Українській землі.
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14.06.2024 11:40 Ответить
Кацапи - дегенерати, дохнуть й лізуть. Вже б якась інша країна то масові протести були б, непокори якції масові а Кацапи то раби-дегенерати.
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14.06.2024 11:45 Ответить
Атштурмаваліся - тереоіча, согласно выданым билєтам, до накабздона! ГОРІ - ШАНА!!!
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14.06.2024 11:49 Ответить
Класс. Двічі передивився, дуже сподобалось.
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14.06.2024 11:53 Ответить
Як там у Гоголя пишеться "Проезжая по мосту через речку кибитка провалилась задним колесом сквозь настил моста Мужик проезжает на телеге рядом через брод и говорит: "И куды тебя панесло? Рази не видишь? Мост!!!"
Тут те саме! Видно що наші хлопці поставили міни прямо в колії на дорозі!
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14.06.2024 12:01 Ответить
Живучий орк механік-водій. Так довбонуло, а воно ще змогло вилізти з БМП. Правда таки мабуть мразоту добили, мабуть ото воно лежало в воронці без штанів. Наші хлопці красавчики. Слава ЗСУ!
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14.06.2024 12:25 Ответить
Ти гля, а там точно мальчікі в трусіках
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14.06.2024 21:29 Ответить
Хороший мальчік
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15.06.2024 09:20 Ответить
Капут лаптеногим! Слава ЗСУ!
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14.06.2024 21:43 Ответить
 
 