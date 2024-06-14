Операторы БПЛА вылавливают по кустам оккупантов, которые уцелели после наезда БМП-2 на мину вблизи Ивановки. ВИДЕО
Украинские воины из группы "Гора" 43-й ОМБр ликвидировали оккупантов, которые уцелели после наезда БМП-2 на противотанковые мины вблизи Ивановки в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсети видно, что из горящей бронемашины выскакивает по меньшей мере пятеро вражеских пехотинцев. Ликвидировали их с помощью дронов.
"Ну разве не шедевр! Штурмовая группа россиян направляется прямо в ад", - отмечают бойцы в заметке.
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Тут те саме! Видно що наші хлопці поставили міни прямо в колії на дорозі!