Пограничники "Гарт" дронами взорвали автомобиль в ангаре и вызвали детонацию боекомплекта оккупантов. ВИДЕО
Пограничники бригады "Гарт" уничтожили вражеский склад боеприпасов на Южно-Слобожанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинская аэроразведка зафиксировала активность возле ангара вблизи границы и нанесла удары дронами.
Беспилотники залетели внутрь сооружения и поразили грузовик, в результате чего произошла детонация боекомплекта, который оккупанты готовили для дальнейших штурмов.
Кадрами успешной операции бойцы поделились в соцсетях.
