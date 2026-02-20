РУС
Минус $75 миллионов: СБС за одну ночь уничтожили три ЗРК "Тор" в Запорожье. ВИДЕО

Силы беспилотных систем (СБС) ВСУ провели блестящую операцию по одномоментному ослеплению врага на южном фронте. Как сообщает Цензор.НЕТ, в ночь на 20 февраля 2026 года пилоты 1-го отдельного центра СБС при координации вновь созданного Командного центра Middle Strike ликвидировали сразу три зенитно-ракетных комплекса "Тор" на оккупированной части Запорожской области.

Методичное уничтожение российской ПВО становится визитной карточкой нового рода войск, открывая небо для дальнейшей работы украинской авиации и дальнобойных дронов.

Детали операции:

  • Масштаб потерь: Россияне потеряли три единицы дорогостоящей техники ближнего эшелона. Ориентировочная стоимость уничтоженных комплексов составляет около 75 миллионов долларов.

  • Оружие возмездия: Для ударов были использованы новейшие ударные БПЛА FP-2 (Middle Strike). Благодаря боевой части весом 60 кг, эти дроны не оставили легкобронированным ЗРК ни единого шанса на восстановление.

  • Координация: Операция была спланирована КЦ Middle Strike СБС, что позволило нанести удары практически одновременно в разных точках ВОТ Запорожья, не дав врагу возможности среагировать или вывести технику из-под удара.

Почему это важно?

ЗРК "Тор" — это "глаза" и "руки" ближнего прикрытия оккупантов. Именно они обычно доставляют наибольшие хлопоты нашим разведывательным и ударным дронам. Выбивание трех единиц за ночь существенно ослабляет ПВО захватчиков на всем направлении.

армия РФ (10389) ПВО (2223) уничтожение (7149) Запорожская область (2169) ЗРК (203) Силы беспилотных систем (362)
20.02.2026 15:35 Ответить
Добре!
20.02.2026 15:40 Ответить
Чекаємо завтра в статистиці ))
20.02.2026 15:52 Ответить
якщо в тік-ток не виставив - не зараховано
20.02.2026 16:20 Ответить
 
 