Минус $75 миллионов: СБС за одну ночь уничтожили три ЗРК "Тор" в Запорожье. ВИДЕО

Силы беспилотных систем (СБС) ВСУ провели блестящую операцию по одномоментному ослеплению врага на южном фронте. Как сообщает Цензор.НЕТ, в ночь на 20 февраля 2026 года пилоты 1-го отдельного центра СБС при координации вновь созданного Командного центра Middle Strike ликвидировали сразу три зенитно-ракетных комплекса "Тор" на оккупированной части Запорожской области.

Методичное уничтожение российской ПВО становится визитной карточкой нового рода войск, открывая небо для дальнейшей работы украинской авиации и дальнобойных дронов.

Детали операции:

Масштаб потерь: Россияне потеряли три единицы дорогостоящей техники ближнего эшелона. Ориентировочная стоимость уничтоженных комплексов составляет около 75 миллионов долларов .

Оружие возмездия: Для ударов были использованы новейшие ударные БПЛА FP-2 (Middle Strike) . Благодаря боевой части весом 60 кг , эти дроны не оставили легкобронированным ЗРК ни единого шанса на восстановление.

Координация: Операция была спланирована КЦ Middle Strike СБС, что позволило нанести удары практически одновременно в разных точках ВОТ Запорожья, не дав врагу возможности среагировать или вывести технику из-под удара.

Почему это важно?

ЗРК "Тор" — это "глаза" и "руки" ближнего прикрытия оккупантов. Именно они обычно доставляют наибольшие хлопоты нашим разведывательным и ударным дронам. Выбивание трех единиц за ночь существенно ослабляет ПВО захватчиков на всем направлении.

