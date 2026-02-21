РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7482 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Операторы дронов
4 409 17

Пилоты СБС разбили вдребезги вражескую РСЗО "Торнадо" на Запорожском направлении. ВИДЕО

Украинские пилоты 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем "Птахи Мадяра" выследили и уничтожили вражескую реактивную систему залпового огня на временно оккупированной части Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, дроны поразили РСЗО "Торнадо-С" (БМ-30 "Смерч"), которая находилась на огневых позициях оккупантов.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Эти Торнадо терроризируют Харьков, Запорожье, Сумы, Херсон, Никополь и другие мирные города Украины", - добавляет Бровди Роберт Мадяр.

В результате на кадрах видно, как техника взорвалась и разлетелась на куски.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зенитчики 1-й ОВМБр за сутки сбили пять "шахедов" и одну "герберу". ВИДЕО

Смотрите также: Украинские штурмовики вместе с пилотами 425-го ОШП "Скала" завалили блиндаж с оккупантами внутри. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (9932) Запорожская область (4404) РСЗО (285) дроны (7239) Бровди Роберт Мадяр (128) Силы беспилотных систем (501)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Жирна, дуже жирна ціль, респект.
показать весь комментарий
21.02.2026 13:39 Ответить
+12
пишуть що увесь состав окупантів 200
показать весь комментарий
21.02.2026 13:58 Ответить
+7
Отака біда настигла кацапів ,примусове "самоізвєржєніє".
показать весь комментарий
21.02.2026 14:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жирна, дуже жирна ціль, респект.
показать весь комментарий
21.02.2026 13:39 Ответить
пишуть що увесь состав окупантів 200
показать весь комментарий
21.02.2026 13:58 Ответить
Оце секрет Полішинеля! а там якось інакше могло бути?
показать весь комментарий
21.02.2026 20:44 Ответить
О 9 ранку це був Смерч. )) В приципі-- не важливо. Побільше б таких влучань.
показать весь комментарий
21.02.2026 14:02 Ответить
РСЗВ "https://www.google.com/search?q=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE-%D0%A1&sca_esv=7a144a3578fe712f&sxsrf=ANbL-n5eXyD_HL0vMCRnIhv9dMeQqPGucA%3A1771677212616&ei=HKaZaeOpJcK_wPAPwqXDkAQ&biw=1536&bih=730&ved=2ahUKEwiMyYaJzOqSAxUZEhAIHWxJC8MQgK4QegQIARAB&oq=%D0%A0%D0%A1%D0%97%D0%92+%22%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%22+%D1%96+%22%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%22+-+%D1%8F%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiQdCg0KHQl9CSICLQotC-0YDQvdCw0LTQviIg0ZYgItCh0LzQtdGA0YciIC0g0Y_QutCwINGA0ZbQt9C90LjRhtGPMggQABiABBiiBDIIEAAYgAQYogQyBRAAGO8FMggQABiABBiiBDIIEAAYgAQYogRI8qUBUPAbWMmQAXABeAGQAQCYAW2gAaoHqgEDOC4yuAEMyAEA-*****************************************************************************************************************&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfBP5FyaJBrmbBs2-NIwkXHSk4FBPMO8nz_rtJK1pPU6i675ilOYakpNLqQDo2aorO_GRZ5lIvS_HqG4L3PkTv-nghKnaHU-JGh39z-Z37b_M-SUMQ6aTwX9Bg7qEn_LukDdgMXCyhyUxE04rhRTPdOUoVqPK2YDLdW5GP1ahg7LQv-BtiuyXTj6U_-Wtq2fz-cjBFHWdl07a-NjGjcqfehYOr2dxFoRssP3UcwtuW2Rtt0RXrHyTIlRQP6mXj4rJGA1atuSfwYnie2OQQLwvfYEAs28HKe8FEcgXKab6SblPg&csui=3 Торнадо-С" є глибокою модернізацією радянської системи "https://www.google.com/search?q=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87&sca_esv=7a144a3578fe712f&sxsrf=ANbL-n5eXyD_HL0vMCRnIhv9dMeQqPGucA%3A1771677212616&ei=HKaZaeOpJcK_wPAPwqXDkAQ&biw=1536&bih=730&ved=2ahUKEwiMyYaJzOqSAxUZEhAIHWxJC8MQgK4QegQIARAC&oq=%D0%A0%D0%A1%D0%97%D0%92+%22%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%22+%D1%96+%22%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%22+-+%D1%8F%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiQdCg0KHQl9CSICLQotC-0YDQvdCw0LTQviIg0ZYgItCh0LzQtdGA0YciIC0g0Y_QutCwINGA0ZbQt9C90LjRhtGPMggQABiABBiiBDIIEAAYgAQYogQyBRAAGO8FMggQABiABBiiBDIIEAAYgAQYogRI8qUBUPAbWMmQAXABeAGQAQCYAW2gAaoHqgEDOC4yuAEMyAEA-*****************************************************************************************************************&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfBP5FyaJBrmbBs2-NIwkXHSk4FBPMO8nz_rtJK1pPU6i675ilOYakpNLqQDo2aorO_GRZ5lIvS_HqG4L3PkTv-nghKnaHU-JGh39z-Z37b_M-SUMQ6aTwX9Bg7qEn_LukDdgMXCyhyUxE04rhRTPdOUoVqPK2YDLdW5GP1ahg7LQv-BtiuyXTj6U_-Wtq2fz-cjBFHWdl07a-NjGjcqfehYOr2dxFoRssP3UcwtuW2Rtt0RXrHyTIlRQP6mXj4rJGA1atuSfwYnie2OQQLwvfYEAs28HKe8FEcgXKab6SblPg&csui=3 Смерч" (калібр 300 мм), що відрізняється значно вищою точністю, дальністю ураження до 120 км (проти ~70-90 км у «Смерча») та автоматизованою системою управління вогнем. «Торнадо-С» використовує кориговані ракети, що робить його аналогом HIMARS, тоді як «Смерч» - це класична некерована система.
показать весь комментарий
21.02.2026 14:34 Ответить
Аналог HIMARS.Нічого не перепутали ,
показать весь комментарий
21.02.2026 14:41 Ответить
ну постсовковим але по суті таким собі недоаналогом...
показать весь комментарий
21.02.2026 20:45 Ответить
Отака біда настигла кацапів ,примусове "самоізвєржєніє".
показать весь комментарий
21.02.2026 14:03 Ответить
Супер!!!Велика дяка!Більше не будуть кошмарити мирних.
показать весь комментарий
21.02.2026 14:06 Ответить
Прекрасно... Одна ракета встигла стартувать. А друга вже "кенгуру" зобразила... А детонація десяти ракет, прямо в пускових, забезпечила всьому екіпажу квитки на концерт Кобзона...
показать весь комментарий
21.02.2026 14:32 Ответить
Велика дяка за це!!!! Ще б сучки-бомбери пощипати.... Якщо можна.
показать весь комментарий
21.02.2026 15:32 Ответить
Це Шедевр з першої секунди як помітив.
показать весь комментарий
21.02.2026 18:14 Ответить
А мені нравиться, як воно горить!
показать весь комментарий
21.02.2026 22:29 Ответить
Тут головне ,як на великiй швидкостi попав у ракету
показать весь комментарий
22.02.2026 00:09 Ответить
Ти "дивиться" і "бачить", умієш? Дрон цілеспрямовано був направлений на КОРМОВУ частину установки. Там ключовий вузол пускової установки, з ракетами. Ударили по "трубах", в задній частині - підірвали порохові заряди двигунів. Детонація підірвала бойові частини ракет. Спільна детонація знищила всю систему РСЗВ, разом з екіпажем... Та ракета, що скакала перед установкою, просто "вийшла з труби" - бо спрацював пороховий заряд двигуна, на "пуск"...
показать весь комментарий
22.02.2026 07:56 Ответить
 
 