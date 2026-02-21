Пилоты СБС разбили вдребезги вражескую РСЗО "Торнадо" на Запорожском направлении. ВИДЕО

Украинские пилоты 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем "Птахи Мадяра" выследили и уничтожили вражескую реактивную систему залпового огня на временно оккупированной части Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, дроны поразили РСЗО "Торнадо-С" (БМ-30 "Смерч"), которая находилась на огневых позициях оккупантов.

"Эти Торнадо терроризируют Харьков, Запорожье, Сумы, Херсон, Никополь и другие мирные города Украины", - добавляет Бровди Роберт Мадяр.

В результате на кадрах видно, как техника взорвалась и разлетелась на куски.

