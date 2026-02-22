Український кулеметник з гелікоптера Мі-8 збив 7 російських "Шахедів". ВIДЕО
У мережі опубліковано відео, на якому український кулеметник гвинтокрила Мі-8 збив ворожі безпілотники.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойового вильоту боєць знищив 7 російських дронів типу "Шахед-136".
Збиття техніки противника зафільмовано на Південному напрямку фронту.
- Також повідомлялося, що понад 1300 дронів, більш ніж 1400 КАБів і 96 ракет випустила РФ проти України за тиждень, - Зеленський.
Чи ти тут так - аби "поумнічать" ...?
Это про Свитана.
Краще всього збивати з землі за допомогою "Гепардів" і ЗРК. Тільки де набрати стільки техніки і БК до неї?
Тому повітряна тривога це не жарт.
А хтось має розробляти / купляти малі ракети високої точності. Щоб гарантовано знищити БС шахеда, не дати йому бабахнути серед будинків і дитячих садочків..
Наприклад ******* ракета ПАК-3 до Петріот влучає в надзвукову(!!!) ракету і знищує її кінетично - тобто ударом собою а не удамками як типова зенітна.
Які інші способи знищити шахеду у повітрі ? Або велика БЧ , що гарантовано підірве БЧ шахедаа А не лише пошматує крила = неконтрольоване падіння .
Думаю термобарвчний заряд не спрацює , через вітер та швидкість... Тому треба вкладатися в точність засобів ураження.
Онліфанс Кібуцміндвча
А уламки це інше. Зенітна ракета саме і має багато такого начіння: " вражаючі елементи".
Суть висказування- уламки на значній відстані від БЧ шахеда не гарантують детонацію ... Вони пошматують крила/мотор і шахед впаде на землю. Куди - як повезе... Вибух може буть коли, від того ж вогню на пошкоджених уламках . Робити заряд БЧ зенітної ракети надвеликою не вийде, тому головне завдання - точність влучання , або детонація максимально близько до ворожої БЧ . Якщо далеко то уламки можно було б чимось підпалити, типу термобаром або термітом . ( На швидкості шахеда мабуть така зброя неефектмвна).
Ще варіант - ракету дублює швидкий дрон/ракетодрон, що може бути багаторазовим, для пілстраховкт. Якщо корпус шахеда не здетонував на висоті і падає, дрон-перехоплювач "пікірує" на нього і друга спроба підірвати БЧ.
Якось так бачення...