Український кулеметник з гелікоптера Мі-8 збив 7 російських "Шахедів". ВIДЕО

У мережі опубліковано відео, на якому український кулеметник гвинтокрила Мі-8 збив ворожі безпілотники.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойового вильоту боєць знищив 7 російських дронів типу "Шахед-136".

Збиття техніки противника зафільмовано на Південному напрямку фронту.

Також повідомлялося, що понад 1300 дронів, більш ніж 1400 КАБів і 96 ракет випустила РФ проти України за тиждень, - Зеленський.

