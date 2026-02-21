Дрони батальйону "SIGNUM" уразили 7 військових РФ під час ротації та руху через Серебрянський ліс. ВIДЕО

Пілоти батальйону "SIGNUM" 53-ї окремої механізованої бригади ліквідували 7 окупантів у Серебрянському лісі на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дронарі вчасно виявили ціль та чітко відпрацювали по маршруту руху противника.

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За словами бійців, російські підрозділи намагалися здійснити ротацію: частина окупантів рухалася лісистою місцевістю з великими рюкзаками на собі.

"У результаті жоден із рашистів до місця призначення не дійшов", - зазначили воїни в коментарях під відео.

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