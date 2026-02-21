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Новини Відео Дрони проти окупантів Бойові дії на Лиманському напрямку Оператори дронів Бої у Серебрянському лісі
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Дрони батальйону "SIGNUM" уразили 7 військових РФ під час ротації та руху через Серебрянський ліс. ВIДЕО

Пілоти батальйону "SIGNUM" 53-ї окремої механізованої бригади ліквідували 7 окупантів у Серебрянському лісі на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дронарі вчасно виявили ціль та чітко відпрацювали по маршруту руху противника.

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За словами бійців, російські підрозділи намагалися здійснити ротацію: частина окупантів рухалася лісистою місцевістю з великими рюкзаками на собі.

"У результаті жоден із рашистів до місця призначення не дійшов", - зазначили воїни в коментарях під відео.

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Автор: 

армія рф (21181) знищення (10276) Донецька область (11267) 53 окрема механізована бригада (190) дрони (8331) Краматорський район (1254) Лиман (244)
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"Мальчік в трусіках" став ... без трусіків...
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21.02.2026 16:27 Відповісти
Параалємпіздець від московитів ****** в Мирній Україні!!
Мабуть, гостинчика несли від ******, заробітчанам меркель і шредеру???
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21.02.2026 16:45 Відповісти
Найс!)
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21.02.2026 17:00 Відповісти
Ротацiя --> Вротацiя
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21.02.2026 17:42 Відповісти
Одна козломорда наволочь майже утikла. Aле нi.
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21.02.2026 18:11 Відповісти
Так их, бейте этих тварей! Слава Украине!
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22.02.2026 08:14 Відповісти
ВСУ провели вротацию для **********!
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22.02.2026 12:41 Відповісти
 
 