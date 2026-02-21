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Артилерія 147-ї бригади ДШВ ліквідувала ворожу ДРГ окупантів на північ від Покровська. ВIДЕО

147-а артилерійська бригада 7-го корпусу ДШВ зупинила просування групи ворога на північ від Покровська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, диверсійно-розвідувальна група противника діяла малими осередками по 2–3 особи, намагаючись вийти в район ферм і закріпитися.

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Пересування ворога своєчасно зафіксувала повітряна розвідка українських артилеристів.

Після передачі точних координат по цілі відпрацювали бійці бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ.

Вогонь 155-мм калібру зупинив противника ще на підході до визначеного району.

За результатами ураження 3 окупантів було ліквідовано, ще 3 отримали тяжкі поранення.

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Автор: 

армія рф (21181) знищення (10276) Донецька область (11267) ДШВ Десантно-штурмові війська (473) Покровськ (1344) Покровський район (1774)
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