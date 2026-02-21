Артиллерия 147-й бригады ДШВ ликвидировала вражескую ДРГ оккупантов к северу от Покровска. ВИДЕО

147-я артиллерийская бригада 7-го корпуса ДШВ остановила продвижение группы врага к северу от Покровска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, диверсионно-разведывательная группа противника действовала небольшими группами по 2–3 человека, пытаясь выйти в район ферм и закрепиться.

Продвижение врага своевременно зафиксировала воздушная разведка украинских артиллеристов.

После передачи точных координат по цели отработали бойцы бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ.

Огонь 155-мм калибра остановил противника еще на подходе к определенному району.

По результатам поражения 3 оккупанта были ликвидированы, еще 3 получили тяжелые ранения.

