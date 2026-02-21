Спецназовцы "Альфа" СБУ за неделю ликвидировали более 2000 рашистов. ВИДЕО

Спецназовцы "Альфы" Службы безопасности Украины за неделю поразили более 200 единиц техники оккупантов по всей полосе боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы наносили удары по врагу, не давая ему ни передышки, ни возможности наращивать силы.

В частности, было уничтожено:

3 танка;

4 боевые бронированные машины;

16 артиллерийских систем и 4 РСЗО;

3 комплекса ПВО и 2 системы РЭБ/РЭР;

231 единицу автотранспорта;

227 беспилотников и 203 антенны и узлы связи;

17 вражеских НРК;

432 позиции и укрепления противника;

4 склада с боеприпасами и 4 склада с горюче-смазочными материалами.

Кроме того, спецназовцы во время боевой работы ликвидировали более 2000 рашистов.

Видео обнародовано в соцсетях.

