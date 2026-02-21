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Спецпризначенці "Альфа" СБУ за тиждень ліквідували понад 2000 рашистів. ВIДЕО

Спецпризначенці "Альфи" Служби безпеки України за тиждень уразили понад 200 одиниць техніки окупантів по всій смузі бойових дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці завдавали ударів по ворогу, не даючи йому ані перепочинку, ані можливості нарощувати сили.

Зокрема було знищено:

  • 3 танки;
  • 4 бойові броньовані машини;
  • 16 артилерійських систем і 4 РСЗВ;
  • 3 комплекси ППО та 2 системи РЕБ/РЕР;
  • 231 одиницю автотранспорту;
  • 227 безпілотників та 203 антени й вузли зв’язку;
  • 17 ворожих НРК;
  • 432 позиції та укріплення противника;
  • 4 склади з боєприпасами та 4 склади з паливно-мастильними матеріалами.

Крім того, спецпризначенці під час бойової роботи ліквідували більш ніж 2000 рашистів.

Відео оприлюднено у соцмережах.

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армія рф (21181) СБУ (13922) спецпризначенці (256) знищення (10276) дрони (8331)
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Топ коментарі
+7
"Альфонси" пиСдячте ************ наглухо! Вдачі оперативної.
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21.02.2026 15:31 Відповісти
+5
А то шо, кацапсина унітаз пер у мішку?
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21.02.2026 16:02 Відповісти
+1
Молодці !!
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21.02.2026 20:52 Відповісти
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"Альфонси" пиСдячте ************ наглухо! Вдачі оперативної.
показати весь коментар
21.02.2026 15:31 Відповісти
А то шо, кацапсина унітаз пер у мішку?
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21.02.2026 16:02 Відповісти
Молодці !!
показати весь коментар
21.02.2026 20:52 Відповісти
...
показати весь коментар
21.02.2026 23:38 Відповісти
 
 