Дроны батальона "SIGNUM" поразили 7 военных РФ во время ротации и движения через Серебрянский лес. ВИДЕО

Пилоты батальона "SIGNUM" 53-й отдельной механизированной бригады ликвидировали 7 оккупантов в Серебрянском лесу на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, дронари вовремя обнаружили цель и четко отработали по маршруту движения противника.

По словам бойцов, российские подразделения пытались осуществить ротацию: часть оккупантов двигалась по лесистой местности с большими рюкзаками на себе.

"Как следствие, ни один из рашистов до места назначения не дошел", - отметили воины в комментариях под видео.

