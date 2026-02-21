Дроны батальона "SIGNUM" поразили 7 военных РФ во время ротации и движения через Серебрянский лес. ВИДЕО
Пилоты батальона "SIGNUM" 53-й отдельной механизированной бригады ликвидировали 7 оккупантов в Серебрянском лесу на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, дронари вовремя обнаружили цель и четко отработали по маршруту движения противника.
По словам бойцов, российские подразделения пытались осуществить ротацию: часть оккупантов двигалась по лесистой местности с большими рюкзаками на себе.
"Как следствие, ни один из рашистов до места назначения не дошел", - отметили воины в комментариях под видео.
Мабуть, гостинчика несли від ******, заробітчанам меркель і шредеру???