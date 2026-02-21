Дроны батальона "SIGNUM" поразили 7 военных РФ во время ротации и движения через Серебрянский лес. ВИДЕО

Пилоты батальона "SIGNUM" 53-й отдельной механизированной бригады ликвидировали 7 оккупантов в Серебрянском лесу на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, дронари вовремя обнаружили цель и четко отработали по маршруту движения противника.

По словам бойцов, российские подразделения пытались осуществить ротацию: часть оккупантов двигалась по лесистой местности с большими рюкзаками на себе.

"Как следствие, ни один из рашистов до места назначения не дошел", - отметили воины в комментариях под видео.

армия РФ (22938) уничтожение (9932) Донецкая область (12374) 53 отдельная механизированная бригада (188) дроны (7239) Краматорский район (1236) Лиман (242)
"Мальчік в трусіках" став ... без трусіків...
21.02.2026 16:27 Ответить
Параалємпіздець від московитів ****** в Мирній Україні!!
Мабуть, гостинчика несли від ******, заробітчанам меркель і шредеру???
21.02.2026 16:45 Ответить
Найс!)
21.02.2026 17:00 Ответить
Ротацiя --> Вротацiя
21.02.2026 17:42 Ответить
Одна козломорда наволочь майже утikла. Aле нi.
21.02.2026 18:11 Ответить
Так их, бейте этих тварей! Слава Украине!
22.02.2026 08:14 Ответить
ВСУ провели вротацию для **********!
22.02.2026 12:41 Ответить
 
 