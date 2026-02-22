РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12346 посетителей онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Бои за Часов Яр Ликвидация российских окукпантов
5 283 9

Пилоты 24-й ОМБр показали результат неудачных штурмов врага - более 90 ликвидированных рашистов. ВИДЕО

Аэроразведка бойцов 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила зафиксировала ликвидированных российских пехотинцев после неудачных "мясных" штурмов.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в районе населенного пункта Часов Яр на Донецком направлении было уничтожено не менее 90 штурмовиков ВС РФ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Украинские защитники наносят постоянные удары по оккупантам и не дают возможности противнику накапливать личный состав для новых атак.

Видео обнародовано в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны СБС поражают нефтебазу в Луганске и еще два средства ПВО в Донецке и Мариупольском районе. ВИДЕО

Смотрите также: Украинский пулеметчик с вертолета Ми-8 сбил 7 российских "Шахедов". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (22938) штурм (653) уничтожение (9932) Донецкая область (12374) 24 омб имени князя Данила Галицкого (292) дроны (7229) Часов Яр (423) Бахмутский район (849)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гиблая пустыня - ни конца, ни кpая.
Общая святыня - мать-земля сыpая.
Топи да болота, степи да чащобы,
Хpамов позолота, а вокpуг - тpущобы!!!

Завывает вьюга, гонит снег по кpугу...
Коpотка кольчуга на спине у дpуга!
Глушь да *******, воpовство да дpаки,
Да сpамные вpаки вечеpом в баpаке.

Пpём с мольбой о чуде пpямиком в тpясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиpу возжигаем свечки,
Да гpозимся миpу встать с холодной печки

Вот подымем знамя да пpойдем с боями…
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем доpогу к вашему поpогу,
Пусть идем не в ногу, но зато нас много!

Пыл наш не умерить, рвемся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!

Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху!
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Все кругом поруша, перед образами
Изливаем душу пьяными слезами.

Нас видать по pоже, выpосших без нянек,
Нам свой кнут доpоже, чем замоpский пpяник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и далее, как и деды - в клетке.

Нам все перемены - как седло корове,
Гpязи по колено, да по пояс кpови.
Завывает вьюга, свиpипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.

На таком морозе к черту все приличья!
По уши в навозе веруем в вяличье.
Кто кого замучил на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.

Нас любая подлость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом...
1995

Ю. Нестеренко
показать весь комментарий
22.02.2026 13:40 Ответить
Легкої прогулянки ніхто не обіцяв.... Якось так!
показать весь комментарий
22.02.2026 13:41 Ответить
Який милий натюрморт. Незабаром по всій балалайні, анонс "Голодних ігор".
показать весь комментарий
22.02.2026 13:49 Ответить
Так любимые кацапами "Красное и белое"
показать весь комментарий
22.02.2026 14:03 Ответить
Бой скота....
показать весь комментарий
22.02.2026 14:06 Ответить
Красівоє! Де хто ще копитами подригує! Витікає... Двіжуха!
показать весь комментарий
22.02.2026 14:16 Ответить
Дохлих рашистських вбиць забагато не буває...
показать весь комментарий
22.02.2026 18:38 Ответить
Легендарна Королівська бригада працює.
показать весь комментарий
22.02.2026 19:06 Ответить
 
 