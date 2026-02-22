Пілоти 24-ї ОМБр показали результат невдалих штурмів ворога - понад 90 ліквідованих рашистів. ВIДЕО

Аеророзвідка бійців 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила зафіксувала ліквідованих російських піхотинців після невдалих "м’ясних" штурмів.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у районі населеного пункту Часів Яр на Донецькому напрямку було знищено щонайменше 90 штурмовиків ЗС РФ.

Українські захисники завдають постійних ударів по окупантах і не дають можливості противнику накопичувати особовий склад для нових атак.

Відео оприлюднено у соцмережах.

