Пілоти 14-ї бригади важким бомбером замінували дорогу та знищили чотирьох рашистів на мотоциклах. ВIДЕО
Пілоти 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна НГУ "Червона Калина" уразили окупантів на мотоциклах на Донецькому напрямку.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, бійці застосували важкий бомбер "Вампір", який спершу замінував дорогу, якою рухалися російські мотоциклісти, а потім FPV-дрони добили залишки противника.
"Одне вдале мінування за допомогою "Вампіра" здатне зупинити групу ворожих мотоциклістів або спопелити квадроцикл із піхотою", - зазначали бійці у коментарях під відео.
У результаті майстерної роботи було знищено 4 мотоцикли та ліквідовано 6 рашистів.
