Пілоти 14-ї бригади важким бомбером замінували дорогу та знищили чотирьох рашистів на мотоциклах. ВIДЕО

Пілоти 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна НГУ "Червона Калина" уразили окупантів на мотоциклах на Донецькому напрямку.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, бійці застосували важкий бомбер "Вампір", який спершу замінував дорогу, якою рухалися російські мотоциклісти, а потім FPV-дрони добили залишки противника.

"Одне вдале мінування за допомогою "Вампіра" здатне зупинити групу ворожих мотоциклістів або спопелити квадроцикл із піхотою", - зазначали бійці у коментарях під відео.

У результаті майстерної роботи було знищено 4 мотоцикли та ліквідовано 6 рашистів.

Московітам, по заслузі від Мирних Хліборобів України!!
Слава Україні!!
22.02.2026 14:31 Відповісти
"Хай не ходять, по копаному...".
22.02.2026 14:36 Відповісти
Їхали на літній гумі - і це було тільки попередження!
22.02.2026 14:34 Відповісти
В усіх сенсах високотехнічно виїпли під@рів, не ризикуючи життям людей.
22.02.2026 14:39 Відповісти
Хороше відео, треба ще більше знищених кацапів!
22.02.2026 17:33 Відповісти
В мене відео не відтворюється... Ползунок їде а екран висить...
22.02.2026 18:44 Відповісти
Забув перед переглядом скрутити звук в відео-і твій кіт втік через вікно на вулицю.
22.02.2026 20:21 Відповісти
 
 