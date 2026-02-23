Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 260 500 человек (+720 за сутки), 11 696 танков, 37 510 артсистем, 24 082 ББМ. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 260 500 человек российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.02.26 ориентировочно составляют:
- личного состава около 1 260 500 (+720) человек
- танков – 11 696 (+2) ед.
- боевых бронированных машин – 24 082 (+13) ед.
- артиллерийских систем – 37 510 (+40) ед.
- РСЗО – 1 654 (+2) ед.
- средства ПВО – 1 304 (+1) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 348 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 143 878 (+1 765) ед.
- крылатые ракеты – 4 347 (+33) ед.
- корабли / катера – 29 (+0) ед.
- подводные лодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 79 636 (+136) ед.
- специальная техника – 4 073 (+0) ед.
Топ комментарии
+11 Qq Qqq #455433
показать весь комментарий23.02.2026 09:09 Ответить Ссылка
+10 Pawlo Kit
показать весь комментарий23.02.2026 07:37 Ответить Ссылка
+7 Qq Qqq #455433
показать весь комментарий23.02.2026 09:11 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ТОП-новость на сегодня - это прилёт "осколков" по НПС Калейкино на татарстане
1. 5 Фламінго прилетить в ЛВДС Унєча - це настільки очевидна ціль в даному контексті, що, мабуть, засрашка там вже С-500 розгорнула;
2. По парі Фламінго прилетять кожну нафтоперекачувальну станцію в ланцюгу нафтоперекачувальних станцій від Ліпецька до Пермі (до речі, Калейкіно - це саме з цього ланцюга);
3. 5 Фламінго прилетять в ЛВДС Ярославля;
4. В рамках добросусідських відносин і героічними зусиллями держава Україна відновить в повному обсязі функціональність дільниці нафтопроводу Дружба на території України.
PS: нафтоперекачувальним станціям в ланцюгу станцій від Ухти до Приморська, через Ярославль - приготуватися.
194! одиниці знищеної техніки та 720 чумардосів за день.
ППО, броня, логістика та арта файно.
Результативність ППО перевалила за 149000!
Відбита чергова масованна повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 269 000 це більше ніж все міське населення такого регіону як Алтайський край.
По тривалості це вже в два рази більше ніж друга світова війна.
24 лютого 2022 року російські окупаційні війська (РОВ) вторглися в Україну для проведення блискавичної і нищівної загальновійськової операції із захоплення більшої частини країни. Але буквально з перших днів у РОВ усе пішло не за планом, і на сьогодні ця війна стала найкривавішою в історії як ******** РФ, так і з часів СРСР після Другої світової. Але наскільки руйнівною вона стала саме для агресора - Росії?
Чотири роки тому Росія вторглася в Україну угрупованням загальною кількістю 180 тисяч окупантів. Звісно, такої кількості сил і засобів критично не вистачало для проведення загальновійськової операції із захоплення нашої країни, внаслідок чого РОВ дуже швидко почали відчувати брак ресурсу та зазнавати поразки за поразкою.
При цьому пікові показники захоплення території України російськими окупантами відзначалися саме на початку 2022 року, коли, хоч як би це дивно не звучало, російське угруповання було найменшим за своєю кількістю.
Цей матеріал мав би показати реальні можливості російської армії і дозволить оцінити подальший потенціал РОВ за абсолютно різних сценаріїв розвитку подій - включно з оголошенням режимом Путіна загальної мобілізації.
Втрати противника
Слід зазначити, що російська армія у війні проти України за чотири роки втратила більше людей, ніж у всіх війнах і конфліктах за час існування РФ разом узятих. Ба більше, навіть якщо підсумувати втрати СРСР у всіх війнах і конфліктах після Другої світової війни і додати до цього показника втрати за час війни в Україні, так звана "СВО" все одно буде кривавішою.
Але водночас нинішня війна виявилася і найменш ефективною в пропорції до захоплених територій з усіх тих воєн, у яких коли-небудь брали участь РФ або СРСР.
2022 рік
Як уже говорилося, на момент вторгнення в Україну російське окупаційне угруповання становило 180 тисяч осіб. Це були повністю штатно укомплектовані батальйонно-тактичні групи (БТГр), які не відчували дефіциту в техніці, *********** та іншому матеріально-технічному забезпеченні.
Тільки танків у угруповання було близько 2 500 - з 3 200 боєздатних на той момент на озброєнні ЗС РФ.
Тут важливо згадати і про те, скільки всього техніки було у Росії до повномасштабного вторгнення в Україну. Не тільки боєздатної у складі військ, а й тієї, що перебувала на базах зберігання, яка дісталася у спадок від СРСР.
А це, за приблизними оцінками, такий арсенал:
танки - понад 7 200 одиниць;
ББМ - більш ніж 26 000 од.;
БМП - понад 7 700 од.;
БТР - більш ніж 11 300 од.;
артилерія - близько 24 000 од.
Що являють собою зараз ці запаси, описано нижче - за підсумком 2025 року.
Але чим же закінчився 2022-й для російських окупантів?
Після завершення першого року повномасштабної війни РОВ захопили 64 733 км² території України, зазнавши при цьому сумарних втрат у 92 920 особового складу.
Через катастрофічні втрати в Росії змушені були екстрено проводити гібридну загальну мобілізацію, що отримала назву "часткової". Це дало змогу призвати до складу РОВ 300 тисяч осіб, які поступово вирушали на фронт у період 2022-2023 років.
За підсумком 2022 року російське угруповання збільшилося до 360 тис. осіб.
2023 рік
У 2023-му Сили оборони України проводили контрнаступальну операцію, яка дала змогу повернути 200 км² території України, а тому підсумком року для РОВ стала саме втрата територій - незважаючи на їхній наступ, що особливо активно розгорнувся в жовтні.
Загалом ворог зазнав протягом 2023 року втрат у 253 290 осіб.
Натомість протягом року угруповання зросло з 360 тисяч до 490 тисяч.
2024 рік
Саме з 2024 року починає чітко проглядатися тенденція диспропорції наявності у противника набагато більшого угруповання, ніж на самому початку повномасштабного вторгнення - і водночас скорочення захоплених територій у десятки разів.
За підсумком 2024 року РОВ захопили 3 318 км² територій України за втрат 440 790 особового складу і збільшення чисельності угруповання протягом року з 490 тисяч до 600 тисяч.
2025 рік
У 2025 році армія Росії захопила 4 329 км² території України - за втрат 418 010 особового складу і збільшення чисельності угруповання РОВ з 600 тисяч до 710 тисяч.
Фактично площі захоплених РОВ територій порівняно з першим роком війни зменшилися в 15 разів - за збільшення втрат у 4,5 раза, але і зростання угруповання вчетверо.
Так, зростання угруповання жодним чином позитивно не позначилося на ефективності наступальних дій, зважаючи на перехід РОВ на бойові дії переважно піхотною компонентою.
Крім того, саме у 2025 році було зафіксовано дві особливості втрат РОВ.
Перша - з другої половини року російське угруповання чисельністю 710-715 тис. так і не змінилося в кількісному складі. Тобто командування РОВ компенсувало щомісячні втрати за допомогою мобілізаційних заходів буквально в нуль.
Друга особливість - з жовтня 2025-го в статистиці щомісячних втрат РОВ число вбитих становило близько 65% від загальної кількості. Найчастіше середній показник співвідношення вбиті-поранені - це 1 до 3 і вище. Але саме російська армія стала однією з перших в історії воєн і конфліктів, коли пропорція стала зворотною, практично 3 до 1.
А ось особливістю вже 2026 року стало те, що в січні в Росії вперше за місяць мобілізували менше людей, ніж втратили на фронті. За словами головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського, у січні мобілізація в РФ становила близько 22 тис. осіб, тоді як втрати - 31 710.
А що ж арсенали? А вони на сьогодні мають такий вигляд:
танки - понад 2 000 одиниць;
ББМ - понад 9 500 од.;
БМП - понад 2 300 од.;
БТР - понад 5 000 од.;
артилерія - близько 9 000 од.
Окремо можна розібрати питання стану техніки, що залишилася, приблизно третина якої у кожній категорії непридатна до відновлення. Але головне інше...
Висновки
За чотири роки повномасштабної війни російське окупаційне угруповання, незважаючи на своє постійне кількісне збільшення, демонструє пропорційне зниження ефективності наступальних дій і зростання втрат.
За цей період Росія втратила таку кількість техніки, яка не тільки позначилася на боєздатності її армії, а й загалом російський ВПК ніколи вже не зможе компенсувати власним виробництвом.
Негативні тенденції зачепили не лише ефективність ведення бойових дій, а й можливості нарощувати угруповання, компенсувати втрати, мобілізувати потрібну кількість особового складу.
Росія ніколи не оговтається від тих людських і військово-технічних втрат, не кажучи вже про економічні, ресурсні, репутаційні та інші, яких вона вже зазнала за минулі чотири роки розв'язаної нею війни."