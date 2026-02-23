Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 260 500 человек (+720 за сутки), 11 696 танков, 37 510 артсистем, 24 082 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 260 500 человек российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.02.26 ориентировочно составляют:

личного состава около 1 260 500 (+720) человек

танков – 11 696 (+2) ед.

боевых бронированных машин – 24 082 (+13) ед.

артиллерийских систем – 37 510 (+40) ед.

РСЗО – 1 654 (+2) ед.

средства ПВО – 1 304 (+1) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 348 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 143 878 (+1 765) ед.

крылатые ракеты – 4 347 (+33) ед.

корабли / катера – 29 (+0) ед.

подводные лодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 79 636 (+136) ед.

специальная техника – 4 073 (+0) ед.

