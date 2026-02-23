Новини Бої на Олександрівському напрямку
3 775 12

З кінця січня на Олександрівському напрямку відновлено контроль над 400 кв. км території, - Сирський

Олександрівський напрямок: Сирський розповів подробиці

Українські підрозділи на Олександрівському напрямку успішно діють в наступальній операції.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Зараз головком працює в Південній операційній зоні.

Він відвідав частини, які наступають, та частини, які тримають оборону на одній із ключових ділянок фронту.

"Провів предметну нараду з командирами. Обговорили стан виконання бойових завдань, проблемні питання та пропозиції щодо їх вирішення. Визначили першочергові кроки для посилення оборони і забезпечення наших підрозділів. Логістика, евакуація поранених, безперебійний підвіз боєприпасів, технічний супровід підрозділів - необхідні умови нашої стійкості", - зазначив Сирський.

Наступальна операція

За його словами, ситуація на цій ділянці складна.

"Противник продовжує чинити тиск, активно застосовує для інфільтрації малі штурмові групи, використовує артилерію, безпілотні засоби, подекуди - бронетехніку.

Але наші воїни не лише тримають оборону а й успішно діють в наступальній операції. З кінця січня цього року на Олександрівському напрямку угруповання ДШВ та суміжні підрозділи відновили контроль над 400 кв. км території та вісьмома населеними пунктами", - розповів головнокомандувач ЗСУ.

Що передувало?

Топ коментарі
+13
Сірьській, не звизди! Не треба робити хорошу міну при поганій грі! Рашисти щодня продавлюють оборону ЗСУ на Краматорсько-Слов'янському рубежі! До Слов'янська їм зосталося подолати 15 км., а до Краматорська - усього 13 км.!
23.02.2026 13:25 Відповісти
+9
Освободить восемь населенных пунктов, которые ГШ не признавал утерянными. Молодец "Барс", еще звезду на погон, да выше уже некуда...
23.02.2026 13:06 Відповісти
+6
Щось ні діпстейті не видно жодного з цих 400, навіть навпаки, русня кожного дня щось віджимає
23.02.2026 14:16 Відповісти
Круто, молодці!
23.02.2026 12:58 Відповісти
може 40 кв.км?
23.02.2026 13:16 Відповісти
Чого там мелочитися, сказав би - чотири тисячі, все рівно це ні на що не впливає.
23.02.2026 15:14 Відповісти
300, 400, 500... - хто більше? А може досить вже про це пиз...ти, тим більше, що ворог ще далеко не "зламаний", і тепер після цих заяв піде на усе, щоб відновити втрачені позиції.
23.02.2026 15:15 Відповісти
та нічого ворог не втратив, це звичайна сцаніна у вуха від обсирського, якою він регулярно годує патужніка. Тут просто ошібочка вийшла і доповідь потрапила назагал.
23.02.2026 16:18 Відповісти
Ох.
23.02.2026 21:25 Відповісти
А що каже діпстейт?
23.02.2026 21:28 Відповісти
Скоро шашлики і кава в Ялті.
24.02.2026 05:14 Відповісти
Цей бухий кацап зі своїм брехливим гш уже ******* навіть не "фільтруючи базар". З українців зробили отару тупих баранів, котрих ведуть наубой, а вони ще й "переможно-потужно" блеють.
24.02.2026 19:03 Відповісти
 
 