З кінця січня на Олександрівському напрямку відновлено контроль над 400 кв. км території, - Сирський

Українські підрозділи на Олександрівському напрямку успішно діють в наступальній операції.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Зараз головком працює в Південній операційній зоні.

Він відвідав частини, які наступають, та частини, які тримають оборону на одній із ключових ділянок фронту.

"Провів предметну нараду з командирами. Обговорили стан виконання бойових завдань, проблемні питання та пропозиції щодо їх вирішення. Визначили першочергові кроки для посилення оборони і забезпечення наших підрозділів. Логістика, евакуація поранених, безперебійний підвіз боєприпасів, технічний супровід підрозділів - необхідні умови нашої стійкості", - зазначив Сирський.

Наступальна операція

За його словами, ситуація на цій ділянці складна.

"Противник продовжує чинити тиск, активно застосовує для інфільтрації малі штурмові групи, використовує артилерію, безпілотні засоби, подекуди - бронетехніку.



Але наші воїни не лише тримають оборону а й успішно діють в наступальній операції. З кінця січня цього року на Олександрівському напрямку угруповання ДШВ та суміжні підрозділи відновили контроль над 400 кв. км території та вісьмома населеними пунктами", - розповів головнокомандувач ЗСУ.

Що передувало?

Раніше у Силах оборони Півдня розповіли, що ЗСУ контратакують на Олександрівському напрямку, стримуючи просування РФ до Дніпропетровщини.

