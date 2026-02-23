З кінця січня на Олександрівському напрямку відновлено контроль над 400 кв. км території, - Сирський
Українські підрозділи на Олександрівському напрямку успішно діють в наступальній операції.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Зараз головком працює в Південній операційній зоні.
Він відвідав частини, які наступають, та частини, які тримають оборону на одній із ключових ділянок фронту.
"Провів предметну нараду з командирами. Обговорили стан виконання бойових завдань, проблемні питання та пропозиції щодо їх вирішення. Визначили першочергові кроки для посилення оборони і забезпечення наших підрозділів. Логістика, евакуація поранених, безперебійний підвіз боєприпасів, технічний супровід підрозділів - необхідні умови нашої стійкості", - зазначив Сирський.
Наступальна операція
За його словами, ситуація на цій ділянці складна.
"Противник продовжує чинити тиск, активно застосовує для інфільтрації малі штурмові групи, використовує артилерію, безпілотні засоби, подекуди - бронетехніку.
Але наші воїни не лише тримають оборону а й успішно діють в наступальній операції. З кінця січня цього року на Олександрівському напрямку угруповання ДШВ та суміжні підрозділи відновили контроль над 400 кв. км території та вісьмома населеними пунктами", - розповів головнокомандувач ЗСУ.
Що передувало?
- Раніше у Силах оборони Півдня розповіли, що ЗСУ контратакують на Олександрівському напрямку, стримуючи просування РФ до Дніпропетровщини.
