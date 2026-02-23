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Бойцы 77-й бригады ДШВ поразили САУ, УАЗ-452 и ликвидировали 11 рашистов на Купянском направлении. ВИДЕО

На Купянском направлении подразделения 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВС Украины уверенно держали оборону и наносили врагу системные потери.

Как сообщает Цензор.НЕТ, за прошедшую неделю десантники ликвидировали значительное количество личного состава противника, уничтожили и повредили вражескую технику, а также обнаружили и подавили средства разведки и связи оккупантов.

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Работа осуществлялась комплексно - от аэроразведки до точных огневых поражений.

В частности, на обнародованных кадрах зафиксировано уничтожение:

  • 11 оккупантов;
  • 2 антен;
  • 2 самоходных артиллерийских установок;
  • 2 автомобилей УАЗ-452;
  • 1 ДОТ;
  • 1 укрытия.

Ситуация на определенных рубежах оставалась под контролем. Подразделения действовали слаженно, профессионально и результативно.

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Автор: 

армия РФ (22965) уничтожение (9960) ДШВ Десантно-штурмовые войска (467) дроны (7260) 77 ОАБ (60) Харьковская область (2746) Купянский район (749) Купянск (997)
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... а мені найбільше сподобалося, як дрон наздоганяє "буханку" під антидроновою сіткою!
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23.02.2026 19:58 Ответить
 
 