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Бойцы 77-й бригады ДШВ поразили САУ, УАЗ-452 и ликвидировали 11 рашистов на Купянском направлении. ВИДЕО
На Купянском направлении подразделения 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВС Украины уверенно держали оборону и наносили врагу системные потери.
Как сообщает Цензор.НЕТ, за прошедшую неделю десантники ликвидировали значительное количество личного состава противника, уничтожили и повредили вражескую технику, а также обнаружили и подавили средства разведки и связи оккупантов.
Работа осуществлялась комплексно - от аэроразведки до точных огневых поражений.
В частности, на обнародованных кадрах зафиксировано уничтожение:
- 11 оккупантов;
- 2 антен;
- 2 самоходных артиллерийских установок;
- 2 автомобилей УАЗ-452;
- 1 ДОТ;
- 1 укрытия.
Ситуация на определенных рубежах оставалась под контролем. Подразделения действовали слаженно, профессионально и результативно.
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Luk Viktor
показать весь комментарий23.02.2026 19:58 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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