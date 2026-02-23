Бойцы 77-й бригады ДШВ поразили САУ, УАЗ-452 и ликвидировали 11 рашистов на Купянском направлении. ВИДЕО

На Купянском направлении подразделения 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВС Украины уверенно держали оборону и наносили врагу системные потери.

Как сообщает Цензор.НЕТ, за прошедшую неделю десантники ликвидировали значительное количество личного состава противника, уничтожили и повредили вражескую технику, а также обнаружили и подавили средства разведки и связи оккупантов.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Работа осуществлялась комплексно - от аэроразведки до точных огневых поражений.

В частности, на обнародованных кадрах зафиксировано уничтожение:

11 оккупантов;

2 антен;

2 самоходных артиллерийских установок;

2 автомобилей УАЗ-452;

1 ДОТ;

1 укрытия.

Ситуация на определенных рубежах оставалась под контролем. Подразделения действовали слаженно, профессионально и результативно.

Смотрите также: ССО дронами "FP-2" поразили район сосредоточения российского дивизиона с ракетными комплексами "Бастион". ВИДЕО

Смотрите также: FPV-дрон взорвал неразорвавшуюся 500-килограммовую авиабомбу ФАБ-500 и уничтожил укрытие с двумя оккупантами. ВИДЕО