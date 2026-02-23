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ССО дронами "FP-2" поразили район сосредоточения российского дивизиона с ракетными комплексами "Бастион". ВИДЕО

ССО нанесли удар по району сосредоточения ракетного дивизиона "Бастион", складам боеприпасов и материально-технических средств на временно оккупированных территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ночь с 22 на 23 февраля 2026 года подразделения "Front Strike" Сил специальных операций осуществили успешные огневые поражения дронами FP-2 по объектам противника на ВОТ Украины.

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В частности, на территории временно оккупированного Крыма был поражен район сосредоточения ракетного дивизиона 15-й отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота РФ, которая имеет на вооружении береговые ракетные комплексы "Бастион".

Кроме того, на ВОТ Донетчины вблизи населенного пункта Нижняя Крынка был уничтожен склад боеприпасов российских захватчиков из состава группировки войск "Юг".

А в районе Великой Новоселки поражен склад материально-технических средств оккупантов.

"Силы специальных операций продолжают осуществлять асимметричные действия, направленные на снижение наступательного потенциала ВС РФ", - отмечается в комментариях под видео.

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армия РФ (22965) Крым (25905) уничтожение (9960) Донецкая область (12392) ССО (711)
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ССО України-черговий респект...
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23.02.2026 19:00 Ответить
«Бастіон» (індекс ГРАУ 3К55, за класифікацією НАТО - SS-C-5 Stooge) - це
російський рухомий береговий ракетний комплекс призначений для ураження надводних кораблів різних типів і класів, а також наземних цілей, використовуючи надзвукові крилаті ракети «Онікс».
Дальність: До 300 км (у режимі "берег-корабель") та до 450 км (за деякими даними, у режимі "берег-берег" при використанні іншої траєкторії).
Боєкомплект: Одна пускова установка (на шасі МЗКТ-7930 або КАМАЗ) зазвичай несе 2-3 ракети.
«Бастіон» є одним із ключових елементів системи оборони Росії, забезпечуючи високу швидкість польоту ракет, що ускладнює їх перехоплення ********* засобами ППО.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BE%D0%BD_(%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#:~:text=%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BE%D0%BD%C2%BB%20(%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A3%203%D0%9A55%2C%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D1%96%D0%BC'%D1%8F%20%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E,%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%B7%20%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%C2%AB%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%C2%BB.
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23.02.2026 19:04 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Смерть московитам окупантам з *******!!
Слава Україні!!
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23.02.2026 19:05 Ответить
Велика Новосілка всього в 20 км від лінії фронту.
кацапи підлізли так близько тому що милились бити оніксами по Західній Україні.

.
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23.02.2026 19:06 Ответить
До речі, це ДУЖЕ знакова подія. З цих бастіонів кацапня останнім часом активно обстрілює ракетами "циркон" українські міста.
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23.02.2026 19:23 Ответить
 
 