ССО дронами "FP-2" уразили район зосередження російського дивізіону з ракетними комплексами "Бастіон". ВIДЕО
ССО уразили район зосередження ракетного дивізіону "Бастіон", склади боєприпасів та матеріально-технічних засобів на тимчасово окупованих територіях.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ніч з 22 на 23 лютого 2026 року підрозділи "Front Strike" Сил спеціальних операцій здійснили успішні вогневі ураження дронами FP-2 по об’єктах противника на ТОТ України.
Зокрема, на території тимчасово окупованого Криму було уражено район зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту РФ, яка має на озброєнні берегові ракетні комплекси "Бастіон".
Крім того, на ТОТ Донецької області поблизу населеного пункту Нижня Кринка було знищено склад боєприпасів російських загарбників зі складу угруповання військ "Юг".
А в районі Великої Новосілки уражено склад матеріально-технічних засобів окупантів.
"Сили спеціальних операцій продовжують здійснювати асиметричні дії, спрямовані на зниження наступального потенціалу ЗС РФ", - зназначається у коментарях під відео.
російський рухомий береговий ракетний комплекс призначений для ураження надводних кораблів різних типів і класів, а також наземних цілей, використовуючи надзвукові крилаті ракети «Онікс».
Дальність: До 300 км (у режимі "берег-корабель") та до 450 км (за деякими даними, у режимі "берег-берег" при використанні іншої траєкторії).
Боєкомплект: Одна пускова установка (на шасі МЗКТ-7930 або КАМАЗ) зазвичай несе 2-3 ракети.
«Бастіон» є одним із ключових елементів системи оборони Росії, забезпечуючи високу швидкість польоту ракет, що ускладнює їх перехоплення ********* засобами ППО.
кацапи підлізли так близько тому що милились бити оніксами по Західній Україні.
