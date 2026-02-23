ССО дронами "FP-2" уразили район зосередження російського дивізіону з ракетними комплексами "Бастіон". ВIДЕО

ССО уразили район зосередження ракетного дивізіону "Бастіон", склади боєприпасів та матеріально-технічних засобів на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ніч з 22 на 23 лютого 2026 року підрозділи "Front Strike" Сил спеціальних операцій здійснили успішні вогневі ураження дронами FP-2 по об’єктах противника на ТОТ України.

Зокрема, на території тимчасово окупованого Криму було уражено район зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту РФ, яка має на озброєнні берегові ракетні комплекси "Бастіон".

Крім того, на ТОТ Донецької області поблизу населеного пункту Нижня Кринка було знищено склад боєприпасів російських загарбників зі складу угруповання військ "Юг".

А в районі Великої Новосілки уражено склад матеріально-технічних засобів окупантів.

"Сили спеціальних операцій продовжують здійснювати асиметричні дії, спрямовані на зниження наступального потенціалу ЗС РФ", - зназначається у коментарях під відео.

