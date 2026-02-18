Спецпризначенці 4-го полку "Рейнджери" провели наліт на позиції РФ, ліквідувавши 2 окупантів. ВIДЕО

Оператори 4-го полку "Рейнджер" Сил спеціальних операцій провели успішні спеціальні дії на одному з напрямків фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, група спецпризначенців здійснила наліт на позицію противника.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Під час операції українські воїни пропонували російським військовослужбовцям здатися, однак ті відмовилися. У результаті 2 окупантів було знищено.

Після виконання завдання оператори 4-го полку "Рейнджер" успішно здійснили ексфільтрацію та повернулися на визначені позиції.

Дивіться також: Дрон 422-го батальйону "Luftwaffe" влетів у групу окупантів під час їхнього вивантаження з "буханки". ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники "Прайм" знищили 2 гармати Д-30, техніку та 10 окупантів на Північно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО