Спецпризначенці 4-го полку "Рейнджери" провели наліт на позиції РФ, ліквідувавши 2 окупантів. ВIДЕО
Оператори 4-го полку "Рейнджер" Сил спеціальних операцій провели успішні спеціальні дії на одному з напрямків фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, група спецпризначенців здійснила наліт на позицію противника.
Під час операції українські воїни пропонували російським військовослужбовцям здатися, однак ті відмовилися. У результаті 2 окупантів було знищено.
Після виконання завдання оператори 4-го полку "Рейнджер" успішно здійснили ексфільтрацію та повернулися на визначені позиції.
