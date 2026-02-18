Спецпризначенці 4-го полку "Рейнджери" провели наліт на позиції РФ, ліквідувавши 2 окупантів. ВIДЕО

Оператори 4-го полку "Рейнджер" Сил спеціальних операцій провели успішні спеціальні дії на одному з напрямків фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, група спецпризначенців здійснила наліт на позицію противника.

Під час операції українські воїни пропонували російським військовослужбовцям здатися, однак ті відмовилися. У результаті 2 окупантів було знищено.

Після виконання завдання оператори 4-го полку "Рейнджер" успішно здійснили ексфільтрацію та повернулися на визначені позиції.

Московіти, пішли до пригожина і портнова з ківою!
18.02.2026 19:34 Відповісти
Чавіть сук!
18.02.2026 21:01 Відповісти
круті вовки! Браво!!!🔥🔥🔥
18.02.2026 22:44 Відповісти
 
 