Африканський найманець армії РФ зі зброєю в руках чекає на удар українського дрона посеред поля. ВIДЕО
Російська пропаганда про "повсталий народ Донбасу" продовжує розбиватися об сувору та абсурдну реальність. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано відеозапис з українського дрона, який зафіксував чергового іноземного найманця Кремля на полі бою.
Екзотичний "захисник русского міра" був виявлений посеред незібраного соняшника, де він очікував своєї долі.
Деталі відео:
"Типова" зовнішність: На кадрах чітко видно озброєного чоловіка африканського походження у російському однострої. Він сидить серед залишків соняшника, міцно тримаючи зброю, та спостерігає за наближенням українського безпілотника.
Безвихідь: Найманець усвідомлює неминучість удару. Його присутність на українському полі - пряме підтвердження того, що мобілізаційний ресурс РФ вичерпується, і Москва змушена вербувати "гарматне м'ясо" по всьому світу.
Символізм: Кадри африканця зі зброєю в українському степу наочно демонструють справжнє обличчя "визвольної" армії Путіна, яка складається з кого завгодно, крім місцевих "шахтарів".
Коментар редакції:
Залучення найманців із країн Глобального Півдня стало масовим явищем. Обіцянки високих зарплат та російського паспорта заманюють іноземців у пастку, де їх використовують для "м’ясних штурмів" та виявлення вогневих позицій ЗСУ.
"Наймані вбивці путінської армії з Африки продовжують урізноманітнювати цілі нашим пілотам. Ось вони - типові "повсталі шахтарі" та "корінні мешканці Донбасу". Харківське чи Донецьке поле стане для них останньою екзотикою в житті", - зазначають автори публікації.
Ушел воевать
Чтоб чернозем в Украине
Кацапам отдать...
Курва !
В степях Украины
Погибла в неравном
Воздушном бою ...