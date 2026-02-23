Російська пропаганда про "повсталий народ Донбасу" продовжує розбиватися об сувору та абсурдну реальність. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано відеозапис з українського дрона, який зафіксував чергового іноземного найманця Кремля на полі бою.

Екзотичний "захисник русского міра" був виявлений посеред незібраного соняшника, де він очікував своєї долі.

Деталі відео:

"Типова" зовнішність: На кадрах чітко видно озброєного чоловіка африканського походження у російському однострої. Він сидить серед залишків соняшника, міцно тримаючи зброю, та спостерігає за наближенням українського безпілотника.

Безвихідь: Найманець усвідомлює неминучість удару. Його присутність на українському полі - пряме підтвердження того, що мобілізаційний ресурс РФ вичерпується, і Москва змушена вербувати "гарматне м'ясо" по всьому світу.

Символізм: Кадри африканця зі зброєю в українському степу наочно демонструють справжнє обличчя "визвольної" армії Путіна, яка складається з кого завгодно, крім місцевих "шахтарів".

Коментар редакції:

Залучення найманців із країн Глобального Півдня стало масовим явищем. Обіцянки високих зарплат та російського паспорта заманюють іноземців у пастку, де їх використовують для "м’ясних штурмів" та виявлення вогневих позицій ЗСУ.

"Наймані вбивці путінської армії з Африки продовжують урізноманітнювати цілі нашим пілотам. Ось вони - типові "повсталі шахтарі" та "корінні мешканці Донбасу". Харківське чи Донецьке поле стане для них останньою екзотикою в житті", - зазначають автори публікації.

