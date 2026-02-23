Африканський найманець армії РФ зі зброєю в руках чекає на удар українського дрона посеред поля. ВIДЕО

Російська пропаганда про "повсталий народ Донбасу" продовжує розбиватися об сувору та абсурдну реальність. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано відеозапис з українського дрона, який зафіксував чергового іноземного найманця Кремля на полі бою.

Екзотичний "захисник русского міра" був виявлений посеред незібраного соняшника, де він очікував своєї долі.

Деталі відео:

  • "Типова" зовнішність: На кадрах чітко видно озброєного чоловіка африканського походження у російському однострої. Він сидить серед залишків соняшника, міцно тримаючи зброю, та спостерігає за наближенням українського безпілотника.

  • Безвихідь: Найманець усвідомлює неминучість удару. Його присутність на українському полі - пряме підтвердження того, що мобілізаційний ресурс РФ вичерпується, і Москва змушена вербувати "гарматне м'ясо" по всьому світу.

  • Символізм: Кадри африканця зі зброєю в українському степу наочно демонструють справжнє обличчя "визвольної" армії Путіна, яка складається з кого завгодно, крім місцевих "шахтарів".

Коментар редакції:

Залучення найманців із країн Глобального Півдня стало масовим явищем. Обіцянки високих зарплат та російського паспорта заманюють іноземців у пастку, де їх використовують для "м’ясних штурмів" та виявлення вогневих позицій ЗСУ.

"Наймані вбивці путінської армії з Африки продовжують урізноманітнювати цілі нашим пілотам. Ось вони - типові "повсталі шахтарі" та "корінні мешканці Донбасу". Харківське чи Донецьке поле стане для них останньою екзотикою в житті", - зазначають автори публікації.

армія рф (21161) Африка (341) пропаганда (2920) знищення (10252) найманці рф (2063) дрони (8307)
Слово «чорнозем» не буде сприйматися в даній ситуації расизмом?
Він прямо із забоя виліз. То справжній шахтар. Ви нє понімаєтє, в Данєцкє с лєта нєт вади.
а шо кацапи вже мавп навчили воювати ?
Звісно ні.
Если только "Негрозём" 🤣🤣🤣
позивной Угольок крав наші сємушки....

То нащадки прем'єра чорномирдіна.
Он пальму покинул
Ушел воевать
Чтоб чернозем в Украине
Кацапам отдать...

Курва !

.
Мавпа скуштувала українського банана. Інших бананів для ціх мавп у СОУ нема.
Мавпа - вона і в Африці мавпа...
Всі приймають "Золотий душ" 😂😂
Детали видео: пришел песец, возможно даже пушистый.
Чєрнабурка)
Вот так чунга-чанга
В степях Украины
Погибла в неравном
Воздушном бою ...
Физда бармалею.
Мдаа, а в Африці зараз банани, кокоси...
Ніякої жалості, він прийшов нас вбивати за гроші.
Абізьяна і "нєсьєдобний банан".
Аж хвост отлетел! 🐵
Сафарі
Он пальму покінул,пошол воєвать,что б землю Украйни кацапам отдать....
Сорос з Пінчуком нєгодуют. У наоборота наоборот.
І не потрібен великий чорний пакет..достатньо чорного кулька покласти підгорілий хвіст і відправити в кенію
Не зря сидел. Дождался своего дрона.
Ай-я-яя-я-яя-я-яй....
