РФ вербує африканців для війни проти України через гуманітарні та культурні проєкти, - СЗР

Росія поєднує освітні, культурні та релігійні ініціативи з прихованим вербуванням африканців у війні проти України та на оборонних підприємствах. Понад 1,4 тис. громадян Африки вже беруть участь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

"Основна ставка робиться на соціально вразливу молодь, людей з обмеженим доступом до освіти та роботи, а також жінок із низьким доходом та осіб із військовим досвідом", - йдеться в повідомленні.

Заманюють під прикриттям цивільної роботи

Російські агітатори пропонують африканцям цивільне працевлаштування, на кшталт роботи охоронців, водіїв чи будівельників. Проте згодом їх залучають до діяльності в інтересах РФ.

Молодих жінок віком 18–22 роки у рамках програми "Alabuga Start" відправляють до Росії нібито на цивільну роботу, фактично – на виробництво військової продукції, включно з БпЛА, в ОЕЗ "Алабуга".

Ще один канал – освітньо-культурні проєкти

Стипендії, мовні курси та короткі програми в російських університетах доповнюються розширенням мережі центрів "Русский дом" і діяльністю державних медіа – sputnik та rt.

"Це створює інформаційне середовище, з якого простіше відбирати потенційних рекрутів. Додаткову роль відіграють приватні військові компанії, місцеві посередники та військово-технічна співпраця, що формує довгі залежності через навчання і постачання зброї", - зазначають у СЗР.

Експансія російської православної церкви

Крім того, Росія залучає африканців і шляхом розширенням впливу російської православної церкви. За 2022–2026 роки її присутність розширилася з чотирьох до понад тридцяти країн Африки.

Будівництво храмів, високі зарплати духовенству та дистанційне навчання в семінаріях працюють як канал формування лояльних мереж і поширення проросійських наративів про "традиційні цінності".

Реакція країн

У Службі зовнішньої розвідки зазначають, реакція африканських урядів стає жорсткішою. Кенія, ПАР, Нігерія, Ботсвана та Лесото звинувачують Москву у масштабному вербуванні.

"Найближчим часом частина африканських держав планує посилити контроль над агентствами з працевлаштування, переглянути міграційні угоди та обмежити контакти з російськими освітніми й культурними структурами", - додають у розвідці