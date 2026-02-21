РФ вербует африканцев для войны против Украины через гуманитарные и культурные проекты, - СВР

Россия сочетает образовательные, культурные и религиозные инициативы со скрытой вербовкой африканцев в войне против Украины и на оборонных предприятиях. Более 1,4 тыс. граждан Африки уже принимают участие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба внешней разведки.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Основная ставка делается на социально уязвимую молодежь, людей с ограниченным доступом к образованию и работе, а также женщин с низким доходом и лиц с военным опытом", - говорится в сообщении.

Заманивают под прикрытием гражданской работы

Российские агитаторы предлагают африканцам гражданское трудоустройство, например работу охранников, водителей или строителей. Однако впоследствии их привлекают к деятельности в интересах РФ.

Молодых женщин в возрасте 18-22 лет в рамках программы "Alabuga Start" отправляют в Россию якобы на гражданскую работу, фактически – на производство военной продукции, включая БПЛА, в ОЭЗ "Алабуга".

Еще один канал – образовательно-культурные проекты

Стипендии, языковые курсы и короткие программы в российских университетах дополняются расширением сети центров "Русский дом" и деятельностью государственных медиа – sputnik и rt.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дрон зависает над российским наемником из Африки, взрывается и разрывает оккупанта на куски. ВИДЕО

"Это создает информационную среду, из которой проще отбирать потенциальных рекрутов. Дополнительную роль играют частные военные компании, местные посредники и военно-техническое сотрудничество, которое формирует длительные зависимости через обучение и поставки оружия", - отмечают в СВР.

Экспансия Русской православной церкви

Кроме того, Россия привлекает африканцев и путем расширения влияния Русской православной церкви. За 2022–2026 годы ее присутствие расширилось с четырех до более чем тридцати стран Африки.

Строительство храмов, высокие зарплаты духовенству и дистанционное обучение в семинариях работают как канал формирования лояльных сетей и распространения пророссийских нарративов о "традиционных ценностях".

Реакция стран

В Службе внешней разведки отмечают, что реакция африканских правительств становится более жесткой. Кения, ЮАР, Нигерия, Ботсвана и Лесото обвиняют Москву в масштабной вербовке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество ликвидированных наемников РФ из Африки растет. Идентифицированы два нигерийца, - ГУР МО

"В ближайшее время часть африканских государств планирует усилить контроль над агентствами по трудоустройству, пересмотреть миграционные соглашения и ограничить контакты с российскими образовательными и культурными структурами", - добавляют в разведке.