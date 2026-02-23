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Новости Видео Африканские наемники в РФ
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Африканский наемник армии РФ с оружием в руках ждет удара украинского дрона посреди поля. ВИДЕО

Российская пропаганда о "восставшем народе Донбасса" продолжает разбиваться о суровую и абсурдную реальность. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись с украинского дрона, который зафиксировал очередного иностранного наемника Кремля на поле боя.

Экзотический "защитник русского мира" был обнаружен посреди несобранного подсолнечника, где он ждал своей судьбы.

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Детали видео:

  • "Типичная" внешность: На кадрах четко виден вооруженный мужчина африканского происхождения в российской форме. Он сидит среди остатков подсолнечника, крепко держа оружие, и наблюдает за приближением украинского беспилотника.

  • Безвыходность: Наемник осознает неизбежность удара. Его присутствие на украинском поле - прямое подтверждение того, что мобилизационный ресурс РФ исчерпывается, и Москва вынуждена вербовать "пушечное мясо" по всему миру.

  • Символизм: Кадры африканца с оружием в украинской степи наглядно демонстрируют истинное лицо "освободительной" армии Путина, которая состоит из кого угодно, кроме местных "шахтеров".

Смотрите: Дрон зависает над российским наемником из Африки, взрывается и разрывает оккупанта на куски. ВИДЕО

Комментарий редакции:

Привлечение наемников из стран Глобального Юга стало массовым явлением. Обещания высоких зарплат и российского паспорта заманивают иностранцев в ловушку, где их используют для "мясных штурмов" и выявления огневых позиций ВСУ.

"Наемные убийцы путинской армии из Африки продолжают разнообразить цели нашим пилотам. Вот они - типичные "восставшие шахтеры" и "коренные жители Донбасса". Харьковское или Донецкое поле станет для них последней экзотикой в жизни", - отмечают авторы публикации.

Читайте также: Количество ликвидированных наемников РФ из Африки растет. Идентифицированы два нигерийца, - ГУР МО

Автор: 

армия РФ (22965) Африка (302) пропаганда (3771) уничтожение (9960) наемники рф (2087) дроны (7260)
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Топ комментарии
+25
Слово «чорнозем» не буде сприйматися в даній ситуації расизмом?
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23.02.2026 16:31 Ответить
+19
Він прямо із забоя виліз. То справжній шахтар. Ви нє понімаєтє, в Данєцкє с лєта нєт вади.
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23.02.2026 16:36 Ответить
+6
а шо кацапи вже мавп навчили воювати ?
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23.02.2026 16:32 Ответить
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Слово «чорнозем» не буде сприйматися в даній ситуації расизмом?
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23.02.2026 16:31 Ответить
Звісно ні.
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23.02.2026 16:34 Ответить
Если только "Негрозём" 🤣🤣🤣
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23.02.2026 16:37 Ответить
позивной Угольок крав наші сємушки....

.
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23.02.2026 18:54 Ответить
а шо кацапи вже мавп навчили воювати ?
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23.02.2026 16:32 Ответить
То нащадки прем'єра чорномирдіна.
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23.02.2026 16:53 Ответить
Он пальму покинул
Ушел воевать
Чтоб чернозем в Украине
Кацапам отдать...

Курва !

.
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23.02.2026 19:42 Ответить
Мавпа скуштувала українського банана. Інших бананів для ціх мавп у СОУ нема.
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23.02.2026 16:33 Ответить
Мавпа - вона і в Африці мавпа...
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23.02.2026 16:34 Ответить
Він прямо із забоя виліз. То справжній шахтар. Ви нє понімаєтє, в Данєцкє с лєта нєт вади.
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23.02.2026 16:36 Ответить
Всі приймають "Золотий душ" 😂😂
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23.02.2026 16:39 Ответить
Детали видео: пришел песец, возможно даже пушистый.
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23.02.2026 16:37 Ответить
Чєрнабурка)
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23.02.2026 16:51 Ответить
Вот так чунга-чанга
В степях Украины
Погибла в неравном
Воздушном бою ...
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23.02.2026 16:38 Ответить
Физда бармалею.
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23.02.2026 16:47 Ответить
Мдаа, а в Африці зараз банани, кокоси...
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23.02.2026 16:54 Ответить
Ніякої жалості, він прийшов нас вбивати за гроші.
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23.02.2026 17:30 Ответить
Абізьяна і "нєсьєдобний банан".
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23.02.2026 17:31 Ответить
Аж хвост отлетел! 🐵
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23.02.2026 17:55 Ответить
Сафарі
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23.02.2026 18:04 Ответить
Он пальму покінул,пошол воєвать,что б землю Украйни кацапам отдать....
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23.02.2026 18:25 Ответить
Сорос з Пінчуком нєгодуют. У наоборота наоборот.
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23.02.2026 20:38 Ответить
І не потрібен великий чорний пакет..достатньо чорного кулька покласти підгорілий хвіст і відправити в кенію
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23.02.2026 21:30 Ответить
Не зря сидел. Дождался своего дрона.
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24.02.2026 09:13 Ответить
Ай-я-яя-я-яя-я-яй....
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24.02.2026 10:40 Ответить
 
 