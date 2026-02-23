Российская пропаганда о "восставшем народе Донбасса" продолжает разбиваться о суровую и абсурдную реальность. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись с украинского дрона, который зафиксировал очередного иностранного наемника Кремля на поле боя.

Экзотический "защитник русского мира" был обнаружен посреди несобранного подсолнечника, где он ждал своей судьбы.

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Детали видео:

"Типичная" внешность: На кадрах четко виден вооруженный мужчина африканского происхождения в российской форме. Он сидит среди остатков подсолнечника, крепко держа оружие, и наблюдает за приближением украинского беспилотника.

Безвыходность: Наемник осознает неизбежность удара. Его присутствие на украинском поле - прямое подтверждение того, что мобилизационный ресурс РФ исчерпывается, и Москва вынуждена вербовать "пушечное мясо" по всему миру.

Символизм: Кадры африканца с оружием в украинской степи наглядно демонстрируют истинное лицо "освободительной" армии Путина, которая состоит из кого угодно, кроме местных "шахтеров".

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Комментарий редакции:

Привлечение наемников из стран Глобального Юга стало массовым явлением. Обещания высоких зарплат и российского паспорта заманивают иностранцев в ловушку, где их используют для "мясных штурмов" и выявления огневых позиций ВСУ.

"Наемные убийцы путинской армии из Африки продолжают разнообразить цели нашим пилотам. Вот они - типичные "восставшие шахтеры" и "коренные жители Донбасса". Харьковское или Донецкое поле станет для них последней экзотикой в жизни", - отмечают авторы публикации.

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