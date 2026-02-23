Бійці 77-ї бригади ДШВ уразили САУ, УАЗ-452 та ліквідували 11 рашистів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

На Купʼянському напрямку підрозділи 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗС України впевнено тримали оборону та завдавали ворогу системних втрат.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за минулий тиждень десантники ліквідували значну кількість особового складу противника, знищили й пошкодили ворожу техніку, а також виявили та подавили засоби розвідки й зв’язку окупантів.

Робота здійснювалася комплексно - від аеророзвідки до точних вогневих уражень.

Зокрема, на оприлюднених кадрах зафіксовано знищення:

  • 11 окупантів;
  • 2 антен;
  • 2 самохідних артилерійських установок;
  • 2 автомобілів УАЗ-452;
  • 1 ДОТ;
  • 1 укриття.

Ситуація на визначених рубежах залишалася контрольованою. Підрозділи діяли злагоджено, професійно та результативно.

... а мені найбільше сподобалося, як дрон наздоганяє "буханку" під антидроновою сіткою!
23.02.2026 19:58
 
 