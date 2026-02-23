Бійці 77-ї бригади ДШВ уразили САУ, УАЗ-452 та ліквідували 11 рашистів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО
На Купʼянському напрямку підрозділи 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗС України впевнено тримали оборону та завдавали ворогу системних втрат.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за минулий тиждень десантники ліквідували значну кількість особового складу противника, знищили й пошкодили ворожу техніку, а також виявили та подавили засоби розвідки й зв’язку окупантів.
Робота здійснювалася комплексно - від аеророзвідки до точних вогневих уражень.
Зокрема, на оприлюднених кадрах зафіксовано знищення:
- 11 окупантів;
- 2 антен;
- 2 самохідних артилерійських установок;
- 2 автомобілів УАЗ-452;
- 1 ДОТ;
- 1 укриття.
Ситуація на визначених рубежах залишалася контрольованою. Підрозділи діяли злагоджено, професійно та результативно.
