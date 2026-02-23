FPV-дрон підірвав нездетоновану 500-кілограмову авіабомбу ФАБ-500 та знищив укриття із двома окупантами. ВIДЕО

Російські загарбники стали жертвами власної ж зброї, намагаючись знайти прихисток біля нездетонованого авіаційного боєприпасу. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано кадри ювелірної роботи українських операторів FPV-дронів, які використали російську авіабомбу як гігантський детонатор для ліквідації живої сили ворога.

Двоє окупантів вирішили, що воронка поруч із нездетонованою ФАБ-500 буде надійним укриттям від українських безпілотників.

Деталі інциденту:

Фатальний вибір: Аеророзвідка виявила двох російських солдатів, які знайшли собі "прихисток" неподалік від власної авіабомби ФАБ-500, що впала, але не вибухнула. Окупанти сподівалися на маскування, проте привернули увагу пілотів.

Детонація на 500 кг: Оператор FPV-дрона не став атакувати піхоту напряму. Натомість він спрямував камікадзе прямо в авіабомбу. Точне влучання спричинило детонацію півтонни вибухівки.

Наслідки: Потужний вибух не залишив жодних шансів загарбникам у радіусі кількох десятків метрів. Позиція ворога разом із особовим складом була миттєво анігільована.

"FPV-дрон підриває нездетонувавшу авіабомбу ФАБ-500 неподалік якої два російських солдата знайшли собі прихисток", - йдеться у коментарі до відео.

