Російський літак вперше "впустив" ФАБ в Енгельсі, - росЗМІ

Російський бомбардувальник вперше впустив ФАБ на Енгельс Саратовської області РФ.

Зазначається, що місцева влада не повідомляла про інцидент.

Так, 12 жовтня 2025 року в районі села Квасниківка, що входить до складу міста Енгельс, з російського літака нештатно зійшла авіаційна бомба (ФАБ-500). Вона не вибухнула.

Відомо, що в Енгельсі розташовано російський військовий аеродром, який є ключовою базою стратегічної авіації Росії. Саме з нього злітають літаки, які завдають ракетних ударів по Україні.

