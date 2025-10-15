Російський літак вперше "впустив" ФАБ в Енгельсі, - росЗМІ
Російський бомбардувальник вперше впустив ФАБ на Енгельс Саратовської області РФ.
Про це пише ASTRA, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що місцева влада не повідомляла про інцидент.
Так, 12 жовтня 2025 року в районі села Квасниківка, що входить до складу міста Енгельс, з російського літака нештатно зійшла авіаційна бомба (ФАБ-500). Вона не вибухнула.
Відомо, що в Енгельсі розташовано російський військовий аеродром, який є ключовою базою стратегічної авіації Росії. Саме з нього злітають літаки, які завдають ракетних ударів по Україні.
