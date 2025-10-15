УКР
Новини Російські авіабомби падають в РФ
Російський літак вперше "впустив" ФАБ в Енгельсі, - росЗМІ

Пілот РФ вперше впустив ФАБ на Енгельс. Що відомо?

Російський бомбардувальник вперше впустив ФАБ на Енгельс Саратовської області РФ.

Про це пише ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що місцева влада не повідомляла про інцидент.

Так, 12 жовтня 2025 року в районі села Квасниківка, що входить до складу міста Енгельс, з російського літака нештатно зійшла авіаційна бомба (ФАБ-500). Вона не вибухнула.

Пілот РФ вперше впустив ФАБ на Енгельс

Відомо, що в Енгельсі розташовано російський військовий аеродром, який є ключовою базою стратегічної авіації Росії. Саме з нього злітають літаки, які завдають ракетних ударів по Україні.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

росія (68438) ФАБ (32)
Топ коментарі
+25
Дуже шкода, що не вибухнув і що не на самий аеродром упав.
15.10.2025 08:52 Відповісти
+15
от якби на магазин з горілкою впав, все місто вимерло б
15.10.2025 08:54 Відповісти
+8
Гарно замки бомботримачів, роздовбані. - бомба впала при простому наборі висоти.. Навіть, по суті, літак ще й не встиг набрать ту висоту, з якої він повинен був скидать той ********* - "вертушка" головного підривача не встигла скрутиться...
15.10.2025 09:04 Відповісти
У них крамниць без горілки не буває.
15.10.2025 09:11 Відповісти
Мабуть не хотів далеко летіти, поспішав, боявся що без нього стекломий опріходують
15.10.2025 09:02 Відповісти
То економія пального.
15.10.2025 09:14 Відповісти
А я за таке давно Богу молюся, щоб не долітали. Приєднуйтесь
15.10.2025 09:44 Відповісти
"великий почин!" )
15.10.2025 09:06 Відповісти
Дай Бог не останній
15.10.2025 09:14 Відповісти
хочу ще
15.10.2025 09:11 Відповісти
З почином.
15.10.2025 09:13 Відповісти
ФАБ не вибухнула через рукожопість при її збірці, чи рашисти вміють налаштовувати бомби щоб ті не вибухали на власній території?
15.10.2025 09:15 Відповісти
Мабуть є якийсь запобіжник.
15.10.2025 09:32 Відповісти
Незачет!
15.10.2025 09:19 Відповісти
шкода, що нештатно спрацював ФАБ...
15.10.2025 09:38 Відповісти
Взявший меч от меча погибнет (с)
15.10.2025 09:45 Відповісти
Шкода, шо не бахнула... халтура
15.10.2025 10:09 Відповісти
Вот он, истинный патриот, не хочет покидать родину.,...
15.10.2025 10:20 Відповісти
