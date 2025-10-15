РУС
Новости Российские авиабомбы ФАБ
7 828

Российский самолет впервые "уронил" ФАБ в Энгельсе, - росСМИ

Пилот РФ впервые сбросил ФАБ на Энгельс. Что известно?

Российский бомбардировщик впервые впустил ФАБ на Энгельс Саратовской области РФ.

Об этом пишет ASTRA, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что местные власти не сообщали об инциденте.

Так, 12 октября 2025 года в районе села Квасниковка, входящего в состав города Энгельс, с российского самолета нештатно сошла авиационная бомба (ФАБ-500). Она не взорвалась.

Пилот РФ впервые сбросил ФАБ на Энгельс

Известно, что в Энгельсе расположен российский военный аэродром, который является ключевой базой стратегической авиации России. Именно с него взлетают самолеты, которые наносят ракетные удары по Украине.

россия (97670) ФАБ (32)
+25
Дуже шкода, що не вибухнув і що не на самий аеродром упав.
15.10.2025 08:52 Ответить
+15
от якби на магазин з горілкою впав, все місто вимерло б
15.10.2025 08:54 Ответить
+8
Гарно замки бомботримачів, роздовбані. - бомба впала при простому наборі висоти.. Навіть, по суті, літак ще й не встиг набрать ту висоту, з якої він повинен був скидать той ********* - "вертушка" головного підривача не встигла скрутиться...
15.10.2025 09:04 Ответить
У них крамниць без горілки не буває.
15.10.2025 09:11 Ответить
Мабуть не хотів далеко летіти, поспішав, боявся що без нього стекломий опріходують
15.10.2025 09:02 Ответить
То економія пального.
15.10.2025 09:14 Ответить
А я за таке давно Богу молюся, щоб не долітали. Приєднуйтесь
15.10.2025 09:44 Ответить
"великий почин!" )
15.10.2025 09:06 Ответить
Дай Бог не останній
15.10.2025 09:14 Ответить
хочу ще
15.10.2025 09:11 Ответить
З почином.
15.10.2025 09:13 Ответить
ФАБ не вибухнула через рукожопість при її збірці, чи рашисти вміють налаштовувати бомби щоб ті не вибухали на власній території?
15.10.2025 09:15 Ответить
Мабуть є якийсь запобіжник.
15.10.2025 09:32 Ответить
Незачет!
15.10.2025 09:19 Ответить
шкода, що нештатно спрацював ФАБ...
15.10.2025 09:38 Ответить
Взявший меч от меча погибнет (с)
15.10.2025 09:45 Ответить
Шкода, шо не бахнула... халтура
15.10.2025 10:09 Ответить
Вот он, истинный патриот, не хочет покидать родину.,...
15.10.2025 10:20 Ответить
