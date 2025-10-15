Российский самолет впервые "уронил" ФАБ в Энгельсе, - росСМИ

Российский бомбардировщик впервые впустил ФАБ на Энгельс Саратовской области РФ.

Об этом пишет ASTRA, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что местные власти не сообщали об инциденте.

Так, 12 октября 2025 года в районе села Квасниковка, входящего в состав города Энгельс, с российского самолета нештатно сошла авиационная бомба (ФАБ-500). Она не взорвалась.

Известно, что в Энгельсе расположен российский военный аэродром, который является ключевой базой стратегической авиации России. Именно с него взлетают самолеты, которые наносят ракетные удары по Украине.

