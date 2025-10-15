Российский самолет впервые "уронил" ФАБ в Энгельсе, - росСМИ
Российский бомбардировщик впервые впустил ФАБ на Энгельс Саратовской области РФ.
Об этом пишет ASTRA, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что местные власти не сообщали об инциденте.
Так, 12 октября 2025 года в районе села Квасниковка, входящего в состав города Энгельс, с российского самолета нештатно сошла авиационная бомба (ФАБ-500). Она не взорвалась.
Известно, что в Энгельсе расположен российский военный аэродром, который является ключевой базой стратегической авиации России. Именно с него взлетают самолеты, которые наносят ракетные удары по Украине.
Топ комментарии
+25 Vujko Donetski
показать весь комментарий15.10.2025 08:52 Ответить Ссылка
+15 alexey prus
показать весь комментарий15.10.2025 08:54 Ответить Ссылка
+8 Яр Холодний
показать весь комментарий15.10.2025 09:04 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Vujko Donetski
показать весь комментарий15.10.2025 08:52 Ответить Мне нравится 25 Ссылка
alexey prus
показать весь комментарий15.10.2025 08:54 Ответить Мне нравится 15 Ссылка
Степан Лукашёв
показать весь комментарий15.10.2025 09:11 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Igor #591922
показать весь комментарий15.10.2025 09:02 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Старый зольдат
показать весь комментарий15.10.2025 09:14 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Beloded Viktor
показать весь комментарий15.10.2025 09:44 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Яр Холодний
показать весь комментарий15.10.2025 09:04 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
✘
Fjall_Raven
показать весь комментарий15.10.2025 09:06 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Igor #591922
показать весь комментарий15.10.2025 09:14 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Nub Nubov #586380
показать весь комментарий15.10.2025 09:11 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Старый зольдат
показать весь комментарий15.10.2025 09:13 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Tema9
показать весь комментарий15.10.2025 09:15 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Сергей Сергей #530107
показать весь комментарий15.10.2025 09:32 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Владимир Грищенко #551186
показать весь комментарий15.10.2025 09:19 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Ан Мур
показать весь комментарий15.10.2025 09:38 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Beloded Viktor
показать весь комментарий15.10.2025 09:45 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Alexander Heydeck #564364
показать весь комментарий15.10.2025 10:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Чермандер
показать весь комментарий15.10.2025 10:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Чермандер
показать весь комментарий15.10.2025 10:22 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль