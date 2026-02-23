FPV-дрон взорвал неразорвавшуюся 500-килограммовую авиабомбу ФАБ-500 и уничтожил укрытие с двумя оккупантами. ВИДЕО

Российские захватчики стали жертвами собственного же оружия, пытаясь найти укрытие возле неразорвавшегося авиационного боеприпаса. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы кадры ювелирной работы украинских операторов FPV-дронов, которые использовали российскую авиабомбу как гигантский детонатор для ликвидации живой силы врага.

Двое оккупантов решили, что воронка рядом с неразорвавшимся ФАБ-500 будет надежным укрытием от украинских беспилотников.

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Детали инцидента:

Роковой выбор: Аэроразведка обнаружила двух российских солдат, которые нашли себе "убежище" недалеко от собственной авиабомбы ФАБ-500, которая упала, но не взорвалась. Оккупанты надеялись на маскировку, однако привлекли внимание пилотов.

Детонация на 500 кг: Оператор FPV-дрона не стал атаковать пехоту напрямую. Вместо этого он направил камикадзе прямо в авиабомбу. Точное попадание вызвало детонацию полутонны взрывчатки.

Последствия: Мощный взрыв не оставил никаких шансов захватчикам в радиусе нескольких десятков метров. Позиция врага вместе с личным составом была мгновенно уничтожена.

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"FPV-дрон подрывает неразорвавшуюся авиабомбу ФАБ-500, недалеко от которой два российских солдата нашли себе укрытие", - говорится в комментарии к видео.

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