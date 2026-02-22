Тело оккупанта отбросило на несколько десятков метров в сторону в результате попадания сбросом с дрона 33-й ОМБр. ВИДЕО
Дронари 33-й отдельной механизированной бригады точным броском ликвидировали оккупанта в зоне своей ответственности.
Как сообщал Цензор.НЕТ, украинские бойцы сбросили взрывчатку с беспилотника на рашиста, который находился в лесистой местности.
В результате точного попадания тело мертвого захватчика отбросило на несколько десятков метров в сторону.
Кадрами поделились бойцы в своем телеграм-канале.
