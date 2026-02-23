Оператор украинского дрона залетел на склад армии РФ и выбирает цель: "Смотри, машины стоят! Очуметь! Капец здесь техники! Работы полно!". ВИДЕО
Российские военные продолжают нести катастрофические потери на собственной территории из-за недооценки возможностей украинской аэроразведки. Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы ударных БПЛА 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады обнаружили огромное скопление техники и имущества врага в Курской области.
То, что оккупанты считали надежным тыловым складом, благодаря мастерству десантников превратилось в гигантский костер.
Подробнее читайте в нашем Telegram-канале
Подробности операции:
-
"Жирная" цель: Во время разведки операторы дронов наткнулись на настоящий "склад под открытым небом". На кадрах объективного контроля слышна эмоциональная реакция наших защитников: "Смотри, машины стоят! Целый склад техники, работы полно. Очуметь!"
-
Масштаб разрушений: Галицкие десантники не замедлили с "работой". Серией точных ударов было уничтожено:
-
Большой склад боеприпасов, детонацию которых было слышно за километры.
-
Склад дронов, которыми враг планировал атаковать наши позиции.
-
Парк легкой автомобильной техники, которую использовали для логистики.
-
-
Комментарий редакции:
80-я бригада ДШВ в очередной раз подтверждает свой статус одного из самых боеспособных подразделений ВСУ. Уничтожение подобных складов в Курской области - это не просто минус техника, это паралич логистики врага на целом участке фронта. Без БК и транспорта российские подразделения становятся легкой мишенью для наших наземных групп.
"Целый клондайк российской техники обнаружили в Курской буферной зоне галицкие десантники, операторы ударных БПЛА 80-й бригады. В итоге уничтожили большой склад боеприпасов, дронов и легкой техники на территории РФ", - говорится в комментарии к видео.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну і, звісно, завести ще 5 дронів по вже пройденому маршруту - взагалі не проблема, а дрони на фронті є.
Але ні, ******** приповзе в коменти і буде утробно віщати "хаймарсів немає, снарядів немає, склад не знищений". Ніби він особисто сидів в тому складі під час прильоту українського дрона і голіруч спіймав той дрон в останню мить...
Скільки б не втратили, родіна багатая, даст іщо.
"клешні" - не сумнозвісні, а звичайні - про такий тактично-оперативний прийом в кожному підручнику написано. Але дегенерати підручників не читають же, я розумію.
Але прикол в тому, що в підручниках написано про "клешні", які формуються танковими проривами "на глибину", розсікаючи оборону на всі 3-6 шарів, "вихід на оперативний простір", охоплення, котли тощо. І от з цим в засрашинців - великі проблеми. За всю війну, після березня 2022 року, їм не вдалося зробити НІ ОДНОГО "ПРОРИВУ". Всі "клешні", які вони спромоглися за ці майже 4 роки зробити - зроблені були виключно шляхом вкладання сотень штурмовиків в землю, буквально прогризаючи оборону ЗСУ.
Коли у них було багато ракет, гатили по нашій енергетиці навмання.
А зараз наші аналітики пишуть, що русня почала завдавати ударів з урахуванням фахівців-енергетиків та після ретельного планування.
Тому ракет менше, а біди - більше.
На землі їх поки що не припекло, як з ракетами, от могут да сєбє позволяют.
Не можуть вони собі дозволити ці втрати. Але вимушені. Так влаштовані диктатури. Якби вирішували суто військові - війна закінчилась би вже в 2023 році. Але ні - наказ "воювати" - ось вони і воюють так, як їм дозволяє ЗСУ.
* ЗСУ їм не дозволяє коврових бомбардувань міст, як вони звикли;
* ЗСУ їм не дозволяє танкових проривів, як у них в підручниках написано;
* ЗСУ їм не дозволяє валити авіацією ЛБЗ, як у них в підручниках написано;
* ЗСУ їм не дозволяє в ефективний зв'язок, а вони звикли на інфраструктуру НАТО покладатись.
Вони "прогризають" оборону ЗСУ - це єдине, що поки що не може купірувати ЗСУ. Сотні тисяч дохлих кацапів не тому, що "можуть собі дозволити", а тому що будь-який інший варіант їм заборонили ЗСУ і їх гонить на штурми їхній диктатор. От коли ти це второпаєш і зміниш свою кінчену прокацапську риторику, може і позбудешся ярлика "смішне прозасрашинське лайно", второпав?
1. вибух
2. пожежу
Пожежа гарантовано і швидко перекинеться на всі ті дерев'яні ящики з снарядами чи дронами, хз. Ти зрозумій, дурнику, від одного дрона там 70%+ начиння того ангару вигорить десь приблизно за 10-15 хвилин. І це навіть якщо не буде нічого більше підриватись. А воно ж буде.
Нічого врятувати там не вийшло б, навіть якщо б особовий склад з шкіри випригнув - бо пожежа вантажівки в закритому приміщення - то за секунди наповнення чадним газом всього приміщення. А спроби відчиняти "вікна-двері" - тільки додавали б пожежі сили.