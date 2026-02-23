Оператор украинского дрона залетел на склад армии РФ и выбирает цель: "Смотри, машины стоят! Очуметь! Капец здесь техники! Работы полно!". ВИДЕО

Российские военные продолжают нести катастрофические потери на собственной территории из-за недооценки возможностей украинской аэроразведки. Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы ударных БПЛА 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады обнаружили огромное скопление техники и имущества врага в Курской области.

То, что оккупанты считали надежным тыловым складом, благодаря мастерству десантников превратилось в гигантский костер.

Подробности операции:

"Жирная" цель: Во время разведки операторы дронов наткнулись на настоящий "склад под открытым небом". На кадрах объективного контроля слышна эмоциональная реакция наших защитников: "Смотри, машины стоят! Целый склад техники, работы полно. Очуметь!"

Масштаб разрушений: Галицкие десантники не замедлили с "работой". Серией точных ударов было уничтожено: Большой склад боеприпасов , детонацию которых было слышно за километры. Склад дронов , которыми враг планировал атаковать наши позиции. Парк легкой автомобильной техники , которую использовали для логистики.

Комментарий редакции:

80-я бригада ДШВ в очередной раз подтверждает свой статус одного из самых боеспособных подразделений ВСУ. Уничтожение подобных складов в Курской области - это не просто минус техника, это паралич логистики врага на целом участке фронта. Без БК и транспорта российские подразделения становятся легкой мишенью для наших наземных групп.

"Целый клондайк российской техники обнаружили в Курской буферной зоне галицкие десантники, операторы ударных БПЛА 80-й бригады. В итоге уничтожили большой склад боеприпасов, дронов и легкой техники на территории РФ", - говорится в комментарии к видео.

