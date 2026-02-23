РУС
Новости Уничтожение вражеской техники на Курском направлении
10 797 30

Оператор украинского дрона залетел на склад армии РФ и выбирает цель: "Смотри, машины стоят! Очуметь! Капец здесь техники! Работы полно!". ВИДЕО

Российские военные продолжают нести катастрофические потери на собственной территории из-за недооценки возможностей украинской аэроразведки. Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы ударных БПЛА 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады обнаружили огромное скопление техники и имущества врага в Курской области.

То, что оккупанты считали надежным тыловым складом, благодаря мастерству десантников превратилось в гигантский костер.

Подробности операции:

  • "Жирная" цель: Во время разведки операторы дронов наткнулись на настоящий "склад под открытым небом". На кадрах объективного контроля слышна эмоциональная реакция наших защитников: "Смотри, машины стоят! Целый склад техники, работы полно. Очуметь!"

  • Масштаб разрушений: Галицкие десантники не замедлили с "работой". Серией точных ударов было уничтожено:

    • Большой склад боеприпасов, детонацию которых было слышно за километры.

    • Склад дронов, которыми враг планировал атаковать наши позиции.

    • Парк легкой автомобильной техники, которую использовали для логистики.

Комментарий редакции:

80-я бригада ДШВ в очередной раз подтверждает свой статус одного из самых боеспособных подразделений ВСУ. Уничтожение подобных складов в Курской области - это не просто минус техника, это паралич логистики врага на целом участке фронта. Без БК и транспорта российские подразделения становятся легкой мишенью для наших наземных групп.

"Целый клондайк российской техники обнаружили в Курской буферной зоне галицкие десантники, операторы ударных БПЛА 80-й бригады. В итоге уничтожили большой склад боеприпасов, дронов и легкой техники на территории РФ", - говорится в комментарии к видео.

+25
"С дньом защітніка атєчества" - фашисти!!!
показать весь комментарий
23.02.2026 10:16 Ответить
+18
гукайте ще дрончиків
показать весь комментарий
23.02.2026 10:13 Ответить
+15
Туди б навести Хаймерса - дрончики замаленьки для такої жирної цілі. От жеж оператор профі - винюхав.
показать весь комментарий
23.02.2026 10:42 Ответить
гукайте ще дрончиків
показать весь комментарий
23.02.2026 10:13 Ответить
"С дньом защітніка атєчества" - фашисти!!!
показать весь комментарий
23.02.2026 10:16 Ответить
День побега матроса дыбенко из под Нарвы в Самару.
показать весь комментарий
23.02.2026 10:40 Ответить
С цистерной спирта
показать весь комментарий
23.02.2026 11:00 Ответить
8 березня по старому стилю...наводить на роздуми...
показать весь комментарий
23.02.2026 11:09 Ответить
Молодці!
показать весь комментарий
23.02.2026 10:21 Ответить
Хороша робота,от тільки шкода що немає засобів щоб знищити цей склад,адже дальність оптоволоконного дрона не надто велика навіть у порівнянні з артою.
показать весь комментарий
23.02.2026 10:27 Ответить
Але на такий склад і GMLRS не шкода
показать весь комментарий
23.02.2026 11:07 Ответить
Ну або хоча б декілька 155.Але схоже немає ні першого ні другого.
показать весь комментарий
23.02.2026 12:14 Ответить
дурнику-всьопропальщику, там в ангарі вибухівки більше, ніж ти по телевізору бачив. Штабелями лежить все. Там достатньо одного вибуху (який і був зроблений), щоб вторинні детонації і полум'я знищили весь той склад вщент.

Ну і, звісно, завести ще 5 дронів по вже пройденому маршруту - взагалі не проблема, а дрони на фронті є.

Але ні, ******** приповзе в коменти і буде утробно віщати "хаймарсів немає, снарядів немає, склад не знищений". Ніби він особисто сидів в тому складі під час прильоту українського дрона і голіруч спіймав той дрон в останню мить...
показать весь комментарий
23.02.2026 13:02 Ответить
Дурню,тобі повилазило???Чи ти розумніший за оператора дрона?Ти ж тупе як валянок.Оператор питає яку ціль вибрати і обирає не твою "горохову вибухівку" а бензобак автомобіля.А якби ти вилупку додивився відео до кінця то побачив би що склад не знищений,туди прилетів другий дрон,а якщо б були хаймарси або арта то замість другого дрону прилетів би той же хаймарс або 155 калібр,наприклад від САУ "Богдана" .
показать весь комментарий
23.02.2026 16:20 Ответить
155 не багато, але є. Богдани постійно працюють...
показать весь комментарий
23.02.2026 13:15 Ответить
Арта наша працює на 10 - 30 км зазвичай, а дрони на оптоволокні вже літають на 65 км... Не будь дурнем...
показать весь комментарий
23.02.2026 13:14 Ответить
Що ти куриш?Яких 65 кілометрів?Є випадки використання на 40 - 50 км,але це непросто,потрібен досить потужний та недешевий дрон ,і то більшість корисного навантаження у нього займе не вибухівка а котушка з оптоволокном.Маса котушки оптоволокна на 20 км 1,8 кілограма,плюс вага самого дрона з важкими акумуляторами,плюс вага бойової частини.Не мели дурниць та припиняй дивитись телемудозвон.
показать весь комментарий
23.02.2026 16:08 Ответить
Слава Героям Украіни 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
23.02.2026 10:32 Ответить
****** що скиди десь окремо були і рпгшок теж нема...а ящиках маленьких міг і пластит бути...патрони точно не здетонують..ну в бак так в бак..може вогонь знайде те що треба
показать весь комментарий
23.02.2026 10:38 Ответить
Так, з ресурсами у русні - принципово краще.
Скільки б не втратили, родіна багатая, даст іщо.
показать весь комментарий
23.02.2026 10:39 Ответить
у природі не існує діжок без дна
показать весь комментарий
23.02.2026 11:10 Ответить
Вони поводяться так, ніби існують, і це є складовою їх успіху: проводять зухвалі операції, такі як сумнозвісні "клешні", і досягають успіху попри втрати.
показать весь комментарий
23.02.2026 11:17 Ответить
Вони поводяться, як в підручнику написано, за що і страждають - такий великий склад за 20-30 км від лінії фронту - це дебілізм влаштовувати. Але ні - своїх мізків немає, тому влаштовують величезні склади, з штабелями дронів і купою техніки в одному приміщення.

"клешні" - не сумнозвісні, а звичайні - про такий тактично-оперативний прийом в кожному підручнику написано. Але дегенерати підручників не читають же, я розумію.

Але прикол в тому, що в підручниках написано про "клешні", які формуються танковими проривами "на глибину", розсікаючи оборону на всі 3-6 шарів, "вихід на оперативний простір", охоплення, котли тощо. І от з цим в засрашинців - великі проблеми. За всю війну, після березня 2022 року, їм не вдалося зробити НІ ОДНОГО "ПРОРИВУ". Всі "клешні", які вони спромоглися за ці майже 4 роки зробити - зроблені були виключно шляхом вкладання сотень штурмовиків в землю, буквально прогризаючи оборону ЗСУ.
показать весь комментарий
23.02.2026 13:09 Ответить
Але ж вони продовжують так діяти, попри дебільні втрати, саме тому, що звикли: ресурс нескінченний, бєрі большє, кідай дальшє.
Коли у них було багато ракет, гатили по нашій енергетиці навмання.
А зараз наші аналітики пишуть, що русня почала завдавати ударів з урахуванням фахівців-енергетиків та після ретельного планування.
Тому ракет менше, а біди - більше.
На землі їх поки що не припекло, як з ракетами, от могут да сєбє позволяют.
показать весь комментарий
23.02.2026 13:12 Ответить
Ти в кожному другому пості стаєш на захист засрашинців. І повторюєш їхні казочки. Тому тебе і обзивають кінченим провокатором, деніска. Бо ти такий і є. Я с тобою спілкуюсь, бо ти дуже смішне прозасрашинське лайно, розумієш?

Не можуть вони собі дозволити ці втрати. Але вимушені. Так влаштовані диктатури. Якби вирішували суто військові - війна закінчилась би вже в 2023 році. Але ні - наказ "воювати" - ось вони і воюють так, як їм дозволяє ЗСУ.
* ЗСУ їм не дозволяє коврових бомбардувань міст, як вони звикли;
* ЗСУ їм не дозволяє танкових проривів, як у них в підручниках написано;
* ЗСУ їм не дозволяє валити авіацією ЛБЗ, як у них в підручниках написано;
* ЗСУ їм не дозволяє в ефективний зв'язок, а вони звикли на інфраструктуру НАТО покладатись.

Вони "прогризають" оборону ЗСУ - це єдине, що поки що не може купірувати ЗСУ. Сотні тисяч дохлих кацапів не тому, що "можуть собі дозволити", а тому що будь-який інший варіант їм заборонили ЗСУ і їх гонить на штурми їхній диктатор. От коли ти це второпаєш і зміниш свою кінчену прокацапську риторику, може і позбудешся ярлика "смішне прозасрашинське лайно", второпав?
показать весь комментарий
23.02.2026 13:54 Ответить
Туди б навести Хаймерса - дрончики замаленьки для такої жирної цілі. От жеж оператор профі - винюхав.
показать весь комментарий
23.02.2026 10:42 Ответить
Чому замаленькі?!? Влупив в бензобак вантажівки, отримав:
1. вибух
2. пожежу

Пожежа гарантовано і швидко перекинеться на всі ті дерев'яні ящики з снарядами чи дронами, хз. Ти зрозумій, дурнику, від одного дрона там 70%+ начиння того ангару вигорить десь приблизно за 10-15 хвилин. І це навіть якщо не буде нічого більше підриватись. А воно ж буде.

Нічого врятувати там не вийшло б, навіть якщо б особовий склад з шкіри випригнув - бо пожежа вантажівки в закритому приміщення - то за секунди наповнення чадним газом всього приміщення. А спроби відчиняти "вікна-двері" - тільки додавали б пожежі сили.
показать весь комментарий
23.02.2026 13:13 Ответить
1,15 мінута - там вже обгоріла буханка тай все в диму. Хлопці і кажуть - цього разу розуміємо. Тіки давай без дурника. Може бак пустий був.
показать весь комментарий
23.02.2026 13:25 Ответить
...
показать весь комментарий
23.02.2026 11:09 Ответить
С днем Защечника, *********!!!
показать весь комментарий
23.02.2026 11:14 Ответить
З дадцять третьой хверальой, вас, суки драні!))
показать весь комментарий
23.02.2026 11:40 Ответить
Чомусь перестали використовувати терміт, можна було там спалити все.
показать весь комментарий
23.02.2026 13:10 Ответить
По траекторії дрончика видно, що в оператора емоції, як в мене в 1984 році, коли мене мамуська вперше привезла з забитого шахтарського селища в сяючий "Дитячий Світ" в місті Луганськ. І потім - кафе "Золотий ключик", через дорогу/бульвар. А до того я максимум що бачив - шахту, лайно колхозу і стелажі з хлібом та крупами в селищному магазині 3х5 метрів.
показать весь комментарий
23.02.2026 13:17 Ответить
 
 